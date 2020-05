Laivayhtiöiden lipunmyynti käynnistyi kuumana – tällaiselle matkalle saa torstaista alkaen lähteä

Normaaliajan lipunmyyntiluvuista ollaan hyvästä alusta huolimatta vielä kaukana, laivayhtiöistä kerrotaan.

Vaikka vapaa-ajan matkustamista ei jatkossa edelleenkään suositella, työmatkat ja muut välttämättömät matkat sallitaan Schengen-alueen sisällä torstaista lähtien.

Rajavartiolaitos kertoo verkkosivuillaan, että työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuvan työmatkan tarkoitus ja edellytykset voidaan selvittää rajatarkastuksen yhteydessä. Tällöin matkustajaa voidaan pyytää esittämään asiakirjoja maahantuloedellytysten täyttymisen toteamiseksi. Tällaisia asiakirjoja voivat erityisesti olla dokumentit työsuhteesta ja toimeksiannosta, Rajavartiolaitos kertoo.

Laivayhtiöt aloittavat matkustajaliikenteen Tallinnaan ja Tukholmaan torstaina. Tallink Silja kertoi jo tiistaina lisäävänsä pikalaiva Starin lähtöjä Helsinki–Tallinna-reitille torstaista alkaen.

Alun perin lähtöjä Starilla oli tarkoitus tehdä vain viikonloppuisin, mutta lisääntyneen kysynnän sekä turvallisuuden ja turvavälien noudattamisen mahdollistamiseksi lähtöjä on päätetty lisätä, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo.

Nöjdin mukaan lipunmyynti on lisääntynyt huomattavasti.

– Helsinki-Tallinna -välillä on selvä piikki perjantaina ja lauantaina, mutta matkustajamäärät ovat silti hyvin pieniä. Puhutaan sadasta tai muutamasta sadasta matkustajasta per lähtö. Lähes kaikki ovat automatkustajia. Jalkamatkustajia ei juurikaan ole, Nöjd kertoo.

Nöjd kertoo, että laivayhtiö ei valvo asiakkaidensa matkan välttämättömyyttä, vaan valvonnasta vastaavat Viron ja Suomen rajaviranomaiset.

LKS 20200509 Eckerö Linen m/s Finlandia alus Helsingistä Tallinnaan ajaa merisumussa Pihlajasaaren ja Ulko-hatun välistä laivareittiä Helsingissä 5. toukokuuta 2020.

– Toki Suomen kansalaisten paluu Suomeen on myös sallittua.

Samoilla linjoilla on Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström. Hän muistuttaa, että vastuu matkan välttämättömyydestä on matkustajalla itsellään. Laivayhtiö tosin ohjaa matkustajia Rajavartiolaitoksen ohjeiden pariin lähettäessään näille varausvahvistuksen matkasta.

Viking Linella kolme neljästä laivasta ottaa matkustajia tällä hetkellä, Laivojen miehistöä tosin pienennetty.

– Me emme pysty tällä hetkellä ottamaan 2 000 matkustajaa, mutta ei kysyntäkään ole sellainen. Pienimmillään Gabriellalla on tulevina päivinä 20-30 matkustajaa ja enimmillään noin 400. Viikonloppuisin matkustajia on enemmän, Boijer-Svahnström sanoo.

Boijer-Svahnström uskoo, että matkustajamäärät tulevat vielä kasvamaan. Hänen mukaansa Helsinki-Tallinna -reitille tehdään varauksia yleensä myöhässä verrattuna Helsinki-Tukholma -reitille, jolla matkustajat yöpyvät.

Viking Linen alus Gabriella Helsingin Katajanokan satamassa 22. huhtikuuta 2020.

– Helsinki-Tallinna on kuin nopea bussiyhteys.

Myös Eckerö Linen lipunmyynti on käynyt vilkkaana. Markkinointi- ja viestintäjohtaja Ida Toikka-Everi kertoo, että tilanne ei tietenkään ole lähellä normaalia.

– Tokihan se on vilkastunut nollasta. Tähän asti meillä ei ole ollut lipunmyyntiä, vaan laivat ovat kulkeneet rahtialuksina. Lipunmyynti on joitakin prosentteja normaalista, mutta on tämä hyvä avaus.

Toikka-Everin mukaan lipunmyynti on vilkastunut etenkin Virossa, josta saapuu Suomeen lukuisia työmatkalaisia.

– Osa heistä on ollut pitkään Suomessa ja nyt he pääsevät takaisin kotiin.

Ida Toikka-Everin mukaan Eckerö Line on valmis palauttamaan laivat matkustajaliikenteeseen niin pian kuin se on mahdollista.

– Käytännössä meillä on valmius siihen vaikka huomenna, tai tunnin päästä. Lipunmyyntikin saadaan auki heti kun se on mahdollista. Toki sitä ei tiedetä, onko joitakin uusia rajoituksia tulossa. Se taas on selvää, että palvelutarjonta laivoilla on erilainen kuin se oli ennen. Matkustajien turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.