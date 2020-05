Aktian uusi pääekonomisti: Suomi voi elpyä koronaromahduksesta kohtuullisen nopeasti

Aktian tuore pääekonomisti odottaa käännettä jo ensi vuoteen.

Aktian uudeksi pääekonomistiksi nimitetty Lasse Corin luottaa kansainvälisen talouden elpyvän kohtuullista vauhtia, jos koronaepidemia ei ota syksyllä uutta kierrosta.

Myös Suomen taloudessa voidaan nähdä käänne jo ensi vuonna, jos tärkeimmät vientimaat Saksa, Ruotsi ja Venäjä alkavat ennusteiden mukaisesti tällöin taas kasvaa.

– Hallituksen elvytystoimilla voidaan helpottaa yritysten tilannetta, mutta paluu kestävään kasvuun riippuu vientisektorin kehittymisestä, siitä miten vientimaiden talous kehittyy, Corin sanoo uutistoimisto Startelille.

Aktia ilmoitti tänään Corinin nimityksestä. Hänen edeltäjänsä, terävänä talouskommentaattorina tunnettu Heidi Schauman siirtyi ruotsalaisen Swedbankin Suomen-pääekonomistiksi viime syksynä.

Corinin mukaan Aktia on ”pieni mutta uudistushaluinen”. Finanssikonsernin viime syksynä päivitetyn strategian mukaan kasvua haetaan nyt varainhoidosta ja uusista asiakkaista kasvukeskuksissa.

Koronaviruksen tuottama markkinamyllerrys on kuitenkin näkynyt Aktia Pankin, kuten muidenkin suomalaispankkien tekemässä tuloksessa.

Hankenilta valmistuneen Corinin mukaan hänen tavoitteensa on keskittyä etenkin Suomen talouden analysoimiseen. Edellisessä työpaikassaan eli OP:ssa hän toimi seniorianalyytikkona seuraten muun muassa pankkeja.

– OP:ssä vastasin enimmäkseen pankkisektorin kilpailijakentän seuraamisesta sekä pankkisektorista yleisesti. Myös ennen OP:tä olin Finanssivalvonnassa pankkivalvonnan tehtävissä, kuten vakavaraisuussääntelyssä ja vakavaraisuusanalyysissä, Corin kertoo.

Hänen mukaansa Suomen pankkisektori on nyt hyvässä kunnossa eikä nykyinen talouskriisi ole pankeista lähtöisin.

Corin korostaa, että koronakriisi koskettaa kaikkia Euroopan maita ja on siinä suhteessa tasa-arvoinen. Toisaalta elpyminen voi olla nopeaa, jo ennen koronarokotettakin. Tästä kertovat myös viruksen alkulähteestä Kiinasta saadut uusimmat tilastotiedot.

– Uskon, että Suomen tästä vuodesta tulee vaikea, mutta en näkisi syytä, miksei ensi vuonna palattaisi jo kasvu-uralle, vaikkakin hieman hitaammalle kuin mitä muissa euromaissa tullaan näkemään.

Euroalueen painuttua taantumaan paine kohdistuu jälleen Etelä-Euroopan maihin ja varsinkin suurta velkataakkaa kantavaan Italiaan. Corin ei kuitenkaan usko, että Italiasta tulisi uusi Kreikka, joka uhkaisi koko yhteisvaluutta-alueen vakautta.

– Kriisiä harjoiteltiin jo kymmenen vuotta sitten ja nyt Euroopassa on paremmat järjestelmät tilanteen hallintaan. Myös Euroopan keskuspankki on ottanut aggressiivisemman lähdön kuin vuonna 2008. Uskon, että osto-ohjelmien rahkeet riittävät. EKP on viestittänyt vahvasti, että niitä voidaan tarpeen mukaan kasvattaa.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääekonomisti Gita Gopinath on arvioinut, että koronakriisi rokottaa maailmantalouden tuotantoa enemmän kuin reilun kymmenen vuoden takainen finanssikriisi. Hän ei usko esimerkiksi Yhdysvaltain talouden elpyvän nopeasti.

Sijoitusmarkkinoilla pessimismi ei näy. Erityinen hämmästyksen aihe on ollut osakekurssien nopea elpyminen Yhdysvalloissa. Teknologian Nasdaq-indeksi on käynyt jo korkeammalla kuin vuoden alussa.

Kun jo ennen koronakriisiä amerikkalaisosakkeiden arvostustasoja pidettiin analyytikoiden mukaan haasteellisina, ei tilanne nyt pandemian keskellä ole juuri parempi, kun yritysten tulosnäkymät ovat himmentyneet.

Corin painottaa kuitenkin, että kyse on pitkälti siitä, ettei sijoittajilla ole muuta vaihtoehtoa kuin hakeutua riskipitoisempiin kohteisiin. Turvallisempina pidetyistä korkosijoituksista ei tällä hetkellä heru juuri tuottoa.

– Osakekurssit sukelsivat poikkeuksellisen nopeasti ja poikkeuksellisen syvälle, mutta palautuminen on ollut myös nopeaa. On totta, että arvostukset ovat korkealla, mutta toisaalta korot ovat äärimmäisen matalalla ja ne pysyvät siellä jonkun aikaa, Corin sanoo.

Molemmilla ilmiöillä, korkeilla kursseilla ja matalilla koroilla, on vankka ajuri eli suurten keskuspankkien omaksuma massiivinen elvytyslinja.

Federal Reserven reagointi oli nyt nopeampaa kuin finanssikriisin aikoihin, minkä takia myös osakemarkkinan palautuminen on ollut nopeaa. Ilmiö on näkynyt myös Yhdysvaltain laajoilla yrityslainamarkkinoilla, jotka sukelsivat maaliskuussa.

Corinin mukaan on kuitenkin olemassa riski siitä, että markkinaturbulenssi palaa, jos koronan aiheuttamiin rajoitustoimiin joudutaan loppuvuonna palaamaan.

– Tällä hetkellä vallitsee odottava tunnelma. Monessa reaalitalouden ennusteessa esitetään, että rajoitustoimet kestävät kolme kuukautta, minkä jälkeen niitä aletaan asteittain purkamaan ja palautuminen kohti normaalia alkaa. Nyt seurataan sitä, kuinka hyvin rajoitustoimet ovat onnistuneet ja kuinka normaaliin palautuminen tapahtuu.