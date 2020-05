Viranomaiset tarkastivat ulkomaista maatilatyövoimaa: ”Osassa sitten lähes kaikki pielessä”

Maatilojen ulkomainen kausityövoima ei nouse esille avien tarkastuksissa muita aloja selvemmin. Pääosa tiloista noudattaa lainsäädäntöä tunnollisesti, mutta ongelmista on vaikea puhua.

Taloussanomat uutisoi maatilojen ukrainalaiseen kausityöhön liittyvistä havaituista ongelmista, kuten kausityön hintaa nostavista välikäsistä ja joissakin tapauksissa erilaisista työehtosopimusrikkomuksista.

Kuinka ongelmat näkyvät valvonnassa?

Vuosina 2017–2019 Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki ulkomaalaisvalvonnan tarkastuksia yhteensä 44 maataloudessa. Enemmistö oli marjanpoimintaan liittyviä.

Tarkastuksista vain 15:sta palkkausta pystyttiin arvioimaan riittävän tarkasti, ja näistä kahdella havaittiin puutteita ylityökorvauksien maksamisessa. Vain 17 tarkastuksella pyrittiin edes arvioimaan työsuhteen vähimmäisehtoja.

Lounais-Suomen avi teki samalla aikavälillä tarkastuskäyntejä 43. Viime vuonna niitä oli resurssien takia vain puolet edellisvuodesta. Velvoittavia ohjeita tilallisille avi antoi 97, ja astetta vakavampia kehotuksia seitsemän.

Syyt vaihtelivat paljon. Oli vuosiloma- ja ylityökorvauksien maksamatta jättämistä, työvuoro- ja työaikakirjanpidon puutteita.

Poliisille ei mennyt esitutkintapyyntöjä.

Ongelmat jäävät piiloon

Valvontaviranomaiset huomauttavat, että lukujen perusteella ei ole helppoa arvioida ongelmien yleisyyttä.

– Ongelmien vähyys suoraan sanottuna yllätti, mutta en tekisi siitä johtopäätöksiä, että kenttä ihan noin hyvällä mallilla olisi, Etelä-Suomen avin ylitarkastaja Riku Rajamäki sanoo.

Vähäisen määrän taustalla on hänen mukaansa kaksi seikkaa. Vain osa tarkastuksista keskittyy kausityöläisten työolo- ja palkka-asioiden selvittämiseen.

Toinen on Lounais-Suomen avin lakimiehen Anna Pärtyn kuvaama ”vaikenemisen kulttuuri”, joka tunnistetaan molemmissa aveissa.

– Osassa tiloja käytännössä kaikki on kunnossa, osassa sitten lähes kaikki pielessä, Pärtty sanoo.

– On tiedossa oleva ongelma, että asiakirjat voivat näyttää olevan kunnossa, eikä kukaan sano mitään.

Rajamäki sanoo, että hänen kokemuksensa mukaan ulkomaiset työntekijät maatiloilla, kuten muillakin toimialoilla ”eivät usein halua, uskalla tai jostain muusta syystä tuo esille asioita”. He voivat kokea, että palkka on hyväkin, vaikka ei lain mukainen. Tai on lojaaliutta tai riippuvuutta työnantajaan.

– Se, että ongelmia on, ei tarkoita että pystymme sen aina havaitsemaan. Meidän pitää pystyä ongelmat myös osoittamaan. Keskeisin haaste on, että työaikaa koskevat selvitykset ovat puutteellisia. Hyvin vaikea on silloin arvioida, ovatko palkat lainsäädännön mukaisia, Rajamäki sanoo.

Yhteydenotto matkalla lentokentälle

Pärtyn mukaan ongelmana on usein, että työntekijä ottaa yhteyttä siinä vaiheessa, kun on jo matkalla lentokentälle kohti kotia. Avi-toimenpiteistä osa vaatii asiakkaan omalla nimellä tehtyä ilmoitusta, mikä on iso kynnys.

– Tarkastusten aikana he hyvin arasti kertovat epäkohdista.

– Jonkin verran tulee myös yhteydenottoja siitä, että sovittua työtä ei olekaan riittävästi. Kun nämä ovat sitten lähtökohtaisesti siviiliriitoja, on ymmärrettävää, että ei tällä joukolla ole mahdollisuuksia lähteä niitä riitauttamaan.

– Peruspalkka on suunnilleen kunnossa, mutta erilaisia lisiä saattaa jäädä maksamatta. Niistä on eniten annettu toimintaohjeita.

Avien tietoon tulee myös epäkohtia, jotka eivät kuulu niiden toimivaltaan, kuten terveydensuojelulaissa säädetyt vaatimukset asumisolosuhteista. Ne ovat Pärtyn mukaan paikoitellen aika heikkotasoisia, eivätkä välttämättä oikeassa suhteessa palkasta vähennettävään majoituskorvaukseen.

Pääsääntöisesti majoitusolot ovat vaatimattomia, mutta kunnossa.

Osa ukrainalaisista järjestää myös majoituksensa itse, jotta välttää verotussyistä maatilayrittäjän veloittaman majoitushyödyn ja nämä asuinolot voivat olla hyvinkin karuja, Varsinais-Suomen tiloilla kiertävä avin tarkastaja Jeanette Blom kertoo.

Mitä luvuista voi päätellä?

Aveista arvioidaan, että maatiloilla on ongelmia samaan tapaan kuin muilla ulkomaalaistyövoimaa käytävillä aloilla, kuten rakennusalalla. Valvonnan haavin ulkopuolelle jäävä isompi massa toimii pääsääntöisesti hyvin.

Usein tilalliset tuntevat työntekijöitään vuosien takaa, ja työsuhde on kunnioittava ja perustuu luottamukseen. Suomalaiseen palkkatasoon ja yleiseen lainkuuliaisuuteen ollaan tyytyväisiä, mistä kertovat pitkäaikaiset sopimussuhteet maatilayrittäjien kanssa.

Blomin mukaan näyttää siltä, että mitä isompi maa- tai marjatila ja mitä enemmän on pitkään käytettyä ulkomaista kausityövoimaa, sitä varmemmin toiminta on yleensä järjestetty asianmukaisesti.

Yleensä järjestäytyneillä työnantajilla on paremmin hallussaan alan työehtosopimuksen säännökset. Etelä-Suomessa 44 tarkastetusta tilasta 16:sta työnantaja kuului työnantajajärjestöön.