Asiakkaat löysivät takaisin parturintuoliin – ”Jos kaikki olisivat töissä, niin mentäisiin varmaan vanhaan tahtiin”

M-Roomilla ja Hiustalolla riittää tilanteeseen nähden hyvin asiakkaita.

Kampaamot ja parturit, fysioterapia ja muut vastaavat kauneus- ja hyvinvointialan yritykset ovat saaneet pitää ovensa auki keskellä koronaviruskriisiäkin, mutta monien yritysten liikevaihto kärsinyt valtavasti asiakkaiden pysytellessä pois julkisilta paikoilta ja palveluista.

Viime aikoina näyttää tapahtuneen käänne. Parturi-kampaamoketju Hiustalon toimitusjohtaja Marko Keski-Jyrä kertoo, että ensi viikolla kaikki lomautetut työntekijät palaavat töihin. Asiakasliikenne on selvästi vilkastunut, hän sanoo.

– Parin viikon ajan asiakasvirta ainakin meillä on ollut selvästi vilkkaampaa. Lomautusten purku meni jopa vähän pitkäksi, kun viestitin jo kaksi viikkoa sitten aluepäälliköille, että nyt kaikki takaisin hommiin, Keski-Jyrä sanoo.

Keski-Jyrä kertoo keskustelleensa asiasta myös muutamien muiden kampaamoyrittäjien kanssa. Viesti on ollut sama: nyt menee jo paremmin. Normaaliajan lukemissa ei kuitenkaan vielä olla.

Parturi-kampaajat Janica Koivukangas ja Iina Eskola juttelevat Hiustalo Eastonin vastaanotossa.

– Nyt ollaan varmaankin 10-20 prosenttia jäljessä, koska kaikki eivät ole töissä. Toisaalta jos kaikki olisivat töissä, niin mentäisiin varmaan vanhaan tahtiin. Tietysti voin puhua lähinnä meidän ketjumme puolesta.

Keski-Jyrä arvioi myönteisen kehityksen johtuvan siitä, että asiakkaat ovat saaneet rohkeutta liikkua ulkona ja tulla palveltavaksi. Uusiakin asiakkaita on tullut paljon, hän kertoo.

– Se yhteinen hetki kampaajan kanssa on kuitenkin puolesta tunnista kolmeen tuntiin. Meillä käy väkeä vauvasta vaariin, mutta eläkeläisiä ei ole käynyt niin paljoa.

Koulujen aukeaminenkaan ei ole ainakaan toistaiseksi näkynyt Hiustalon asiakasmäärissä. Ei ainakaan suoraan, Keski-Jyrä sanoo.

– Yleensä koululaisia tulee paljon silloin, kun koulut ovat loppumassa. Silloin lapsia tulee todella paljon.

Miehille suunnaton parturiketju M-Roomin toimitusjohtaja Markku Kosonen sanoo samaa kuin kollegansa Keski-Jyrä: jokainen viikko on ollut edellistä parempi, eikä lomautettuja työntekijöitäkään enää ole.

– Kun maaliskuun puolivälissä rysähti, niin paljon porukkaa lähti pois. Nyt ei olla vielä samassa tila kuin ennen kriisiä, mutta suunta on oikea.

Kosonen kertoo, että M-Roomin tilannetta on helpottanut ketjun digitaalisuus: palvelua on voitu tarjota pienellä porukalla, sillä ajanvaraukset ja jonottaminen tapahtuu pitkälti etänä.

– Toki tukka pitää edelleen leikata paikan päällä. Samaan aikaan palveluvalikoimaa on karsittu ja hygieniaan kiinnitetty erityistä huomiota. Minun näkemykseni on, että osa muutoksista jää voimaan senkin jälkeen, kun korona on selätetty.

Kosonen kertoo myös, että kahdeksassa maassa toimivan M-Roomin partureissa ainoastaan Ruotsissa kriisi ei ole näkynyt mitenkään. Virossa taas tilanne on ollut hyvin samankaltainen kuin Suomessa, kun taas Norjassa ja Tanskassa valtio määräsi parturitkin suljettaviksi.

– Ruotsissa on ollut käytännössä normaali volyymi koko ajan.