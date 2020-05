EK yrittää saada suomalaiset koronarokotteen testaajiksi – vihjaa hallituksen toimivan liian hitaasti

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies katsoo, että yrityspuolella koronakriisiin liittyvä ”kellotaajuus” on viritetty erilaiseksi kuin valtionhallinnossa.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on alkanut vetää kansallisen koronarokotetuotannon konsortion eli yhteenliittymän kokoamista. Lisäksi se selvittää myös muitakin nopeita vaihtoehtoja koronarokotteen saamiseksi suomalaisille, heti kun sellainen saa myyntiluvan.

Yhtenä vaihtoehtona on paljon uutisoitu Oxfordin yliopiston kehittämä rokote.

EK-johtaja Riikka Heikinheimo haluaa koota suomalaisen rokoteosaamisen yhteen.

– Ensisijainen tavoite on saada turvallista rokotetta Suomeen mahdollisimman nopeasti. Lisäksi sen rinnalla pitää alkaa ihan jo huoltovarmuussyistä ajatella, että voiko osaamisemme olla näin pirstaleista, esimerkiksi tulevia pandemioita varten, EK:n osaamis- ja innovaatioasioista vastaava johtaja Riikka Heikinheimo sanoo.

Ilta-Sanomat on uutisoinut rokotehankkeista lupaavimpina pidetystä Oxfordin hankkeesta, joka saattaa läpäistä tutkimukset ja saada myyntiluvan syksyllä.

Tuloksesta innostuneena intialainen lääkejätti Serum Institute of India on ottanut riskin ja alkanut valmistaa erää koronarokotetta. Britannia ja Hollanti ovat ostaneet jo lisenssin valmistaa lääkettä itse.

Voisiko myös Suomi ostaa lisenssin tai suoraan intialaisvalmistajalta valmiin viiden miljoonan annoksen rokotetta etukäteen? Jopa yksityisellä rahalla, jos valtiovalta ei ota riskiä?

Heikinheimo sanoo, että Oxfordin rokote on mahdollinen kandidaatti EK:n vetämässä hanketyössä, mutta toistaiseksi vasta yksi muiden joukossa.

– Listauksella on lukuisia muitakin rokotehankkeita ja valmistajia. Ne ovat eri vaiheessa ja lähestyvät koronavirusta eri kulmista. Oxford on yksi niistä ilman muuta.

Testejä Suomeen?

Lääkeyhtiöt ja tutkimuslaitokset yrittävät kaikkialla maailmassa parhaillaan kehittää nopeaa tahtia koronavirukselta suojaavia rokotteita.

– Yksi mahdollinen reitti on se, että etsimme yhden kansainvälisen kumppanin, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Siinä saattaisi olla hyvä pyrkiä sellaiseen malliin, jossa osa kliinisen faasin 1–3 kokeista osa toteutetaan Suomessa, Heikinheimo kertoo.

– Silloin meillä olisi parempi sija neuvotella lopullisen tuotteen saamisesta markkinoillemme vähän joutuisammin.

Suomalaisia vapaaehtoisia on helppo rekrytoida kokeisiin, ja testaamista tukee hyvä terveysdata, biopankki ja terveysviranomaisvalvonta.

Heikinheimo ei vahvista, että EK etsisi jotain tai tiettyä kumppania itse aktiivisesti. Hän ei myöskään ota kantaa mahdollisuuteen rahoittaa rokotteen hankintaa yksityisellä rahoituksella.

– Ajatus siitä, että jos valtio ei tähän lähde, elinkeinoelämä tekee sitten jotakin, on aivan liian aikaista pohdintaa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi Ylelle, että Suomessa olisi osaamisen puolesta mahdollista saada omaa rokotetuotantoa ja nopeimmin hyödyntämällä olemassa olevia yrityksiä.

EK selvittää, missä tilanteessa Suomessa ollaan ja miten edetään. Mitään päätöksiä ei ole tehty vaan kaikki vaihtoehdot, kuten panostamineen suomalaiseen tuotantoon tai valmiin tuotteen ostaminen, ovat siis auki.

Biopankin viesti digitaalisella näytöllä Rautatieaseman kompassitasanteella Helsingissä 24. huhtikuuta. Biopankkinäytteiden avulla edistetään lääketieteellistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on kehittää uusia lääkkeitä, hoitoja ja rokotteita erilaisia tauteja, kuten esimerkiksi koronavirusta vastaan.

Pisimmällä olevat rokotteet perustuvat tiettyihin nopeimmin eteenpäin vietävissä oleviin, teknologioihin, kuten DNA- tai RNA-perusteisiin rokotteisiin. Koska hyvän suojan antavia vastaavia jo rokotteita ei ole vielä ole ollut, kaikki muutkin tutkimussuunnat pidetään pöydällä.

– Rokotetuotanto on erittäin säädeltyä toimintaa, koska kehitystyö on riskialtista toimintaa ja myös tuotanto on kontrolloitua toimintaa. Suomessa tuotanto-olot ovat hyvin hajallaan. Meillä on tahoja jotka kykenevät periaatteessa tuotantoon, mutta valmista mallia ei ole, hän sanoo.

Miksi EK vetää rokotehanketta?

Konsortioon kuuluisivat EK:n lisäksi ainakin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Fimea, yliopistolliset keskussairaalat, Tampereen yliopiston ja Husin Meilahden rokotetutkimuskeskus sekä teollisia tai yrityskumppaneita.

Suomessa on rokotevalmistajia vain muutama, jolla on kapasiteettia ajaa tuotantoa riittävän ylös nopeasti ja paljon.

Heikinheimo perustelee EK:n mukaan tuloa rokotteen yhteiskunnallisella merkityksellä ja sillä, miten että tärkeää on saada taloudelliset aktiviteetit käyntiin heti kun mahdollista. Päämääränä on saada rokote suomalaisille jos ei aivan ensimmäisenä, niin ainakin ”listan alkupään joukossa”.

– Kun meillä on näin arvaamattomalla tavalla käyttäytyvä virus, emme näe turvallisessa elämässä mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimiva rokote, joka antaa riittävän immuniteetit ja suojan.

– EK:n tapainen toimija on varmasti hyvä, koska asiaan kohdistuu niin paljon myös kauppapoliittisia paineita. Sisällöllinen asiantuntemus tulee tietysti muualta. Meillä on verkoston kokoajan rooli.

Kun yksittäinen työmarkkinakeskusjärjestö loikkaa edunvalvonnasta näin selkeästi lääketieteen ja rokotustutkimuksen puolelle, jossa normaalisti vetovastuussa ministeriö-, terveysviranomais- tai tutkimuslaitostaho, kuviota voidaan pitää poikkeuksellisena.

EK:n aktivoituminen voi kertoa myös siitä, että elinkeinoelämä ei katso näiden nykyistä reagointikykyä riittävänä, jotta elinkeinoelämää pahoin moukaroiva epidemia saadaan rokotteen avulla mahdollisimman nopeasti talttumaan.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Jokainen 70-prosenttisesti suljettu viikko maksaa 1,2–1,5 miljardia euroa, ja tämä kertoo äärimmäisestä hädästä ja kiireestä lyhentää lockdownia. Perustelu tulee siitä. Teemmehän jo myös yhteistyötä esimerkiksi suojavarustehankinnoissa, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

– Voi olla, että sense of urgency (kiireen tuntu), kellotaajuus, on yrityselämässä ja hallinnossa vähän erilainen.