Toimintatapa on Suomessa poikkeuksellinen. Jo reilut puolensataa opiskelijaa on saanut rahoituksen opinnäytetyölleen ohjelmistoalan yritykseltä.

Työelämään loikkaaminen kesken korkeakouluopintojen viivästyttää herkästi valmistumista. Tamperelainen ohjelmistoalan yritys Atostek on ratkaissut ongelman maksamalla gradun tekemisestä palkkaa suoraan koulun penkiltä rekrytoimilleen työntekijöille.

Opinnäytteen tekemiseen yritys on varannut 350 työtuntia eli noin kaksi kuukautta. Aika on riittänyt hyvin, sillä keskimäärin lopputyö on valmistunut 273 tunnissa.

Yritys on tähän mennessä rahoittanut jo yli 50 opinnäytetyötä. Niiden tuloksena on kehitetty muun muassa liikkuvan robotin navigointijärjestelmää ja kansallisen sote-tiedon arkkitehtuuria sekä tutkittu diagnoosien avustamista tekoälyn avulla.

Koossa on yli 2 500 sivua tieteellistä tekstiä. Noin puolet gradunsa tai diplomityönsä Atostekin piikkiin tehneistä on yhä töissä yrityksessä.

Atostekin tietojen mukaan toimintatapa on Suomen oloissa poikkeuksellinen. Gradun teettäminen palkkatyönä on varsin harvinaista myös kansainvälisesti.

– Meille kyseessä on kilpailuetu työvoimaan nähden. Gradun rahoittaminen on taloudellinen uhraus, mutta samalla myös arvovalinta. Haluamme panostaa sivistykseen, Atostekin toimitusjohtaja Mika Torhola korostaa.

Opiskeluvaiheessa taloon tulleista moni on edennyt urallaan. Yksi esimerkki on juuri Torhola, joka teki diplomityönsä Atostekille vuonna 2002.

– Meille on tärkeää, että työnantaja myös antaa eikä vain saa, Torhola tiivistää.

Atostekin gradupinolla alkaa olla jo korkeutta.

Tietojenkäsittelytieteestä filosofian maisteriksi vuonna 2019 valmistunut Heidi Martikainen tutki gradussaan, miten tehdä käytettävyydeltään hyviä käyttöohjeita. Hän on tyytyväinen työpaikalla saamaansa ohjaukseen.

– Monesti kuulee, että töihin siirtyminen lykkää valmistumista tai jopa estää sen kokonaan. Minun tapauksessani gradun valmistuminen työn ohessa todennäköisesti nopeutui tai teki ainakin teki gradun kirjoittamisesta sujuvaa ja kivutonta, Martikainen sanoo.

Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen arvostaminen koskee koko henkilöstöä. Tehottomien palaverien sijaan aikaa käytetään mieluummin osaamisen kehittämiseen.

Vuonna 1999 perustettu Atostek työllistää yhteensä yli sata henkeä toimipisteissään Tampereen Hervannassa ja Espoon Otaniemessä.