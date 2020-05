Ravintola-ala tyrmää aukiolorajoitukset: ”Miten virus leviäisi paremmin ilta-aikaan?”

Ravintola-ala odottaa tietoja siitä, millä ehdoilla ovet voidaan avata kesäkuussa.

Hallitus esitteli viime perjantaina 123 miljoonan euron arvoisen, ravintoloille suunnatun tukipaketin. Mallin mukaan ravintoloille myönnettävän hyvityksen määrään vaikuttaisi se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi–helmikuun keskimääräiseen myyntiin.

Viime viikolla kerrottiin myös, että ravintolat pääsevät avaamaan oviaan rajoitetusta 1. kesäkuuta alkaen. Ravintoloitsijat odottavat parhaillaan kuumeisesti tarkempaa ohjeistusta.

Ravintola- ja matkailualan etujärjestö MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa ykskantaan, ettei ravintoloita kannata avata liian tiukkojen rajoitusten vallitessa. Tämä johtuu siitä, että ravintoloiden kiinteät kulut lähtevät juoksemaan heti, kun ravintola aukeaa edes osittain, Lappi sanoo.

Esimerkiksi ravintoloiden auki pitäminen ainoastaan päiväsaikaan on Lapin mielestä mahdoton ajatus.

– En tiedä onko sellaista ajatusta tosissaan mietitty, mutta silloin ravintolat aukeaisivat kannattamattomina. Silloin mentäisiin ojasta allikkoon. On aivan selvää, että pelkkä päiväsaikaan aukiolo ei kannata. Jos tuloja ei tule, niin toimialan ahdinko vain syvenee, Lappi sanoo.

Sanna Kettusen mielestä asiakaspaikkojen rajoittaminen voisi olla toimiva keino estää viruksen leviämistä. Kuva Konstan Möljän sisätiloista.

Lappi toteaa, että ravintoloitsijoita huolestuttaa myös se, että löytävätkö asiakkaat paikalle ravintoloiden avatessa ovensa edes osittain.

– On selvää, että ravintolat tekevät kaikkensa, jotta asiakkaat tuntisivat olonsa turvallisiksi ja tulisivat paikalle.

Anniskelurajoituksiakaan Lappi ei kannata. Hän sanoo, että olisi erikoista, mikäli illallisravintolat eivät voisi anniskella ruokailun yhteydessä. Anniskelupainotteiset ravintolat eivät taas voisi avata ollenkaan, koska heillä ei ole muita tuotteita tuotteita tuomassa asiakkaita, Lappi toteaa.

– Olemme esittänet hallitukselle, että olisi yleissäännöt, joissa korostetaan hygieniaa, riskienhallintaa ja Mara tekisi ravintoloille omavalvontaohjeen yhdessä viranomaisten kanssa. Näin asiakkaiden turvallisuus voitaisiin taata, mutta samalla myös ravintoloiden kannattavuus, Lappi sanoo.

Samoilla linjoilla on myös yksi rannikkokarjalaisia perinteitä ruoassaan vaalivan ravintola Konstan Möljän omistajista, Sanna Kettunen. Hän toivoo, että mahdolliset rajoitukset tai ohjeet olisivat selkeitä ja johdonmukaisia.

Aukioloaikojen rajoituksiin Konstan Möljän ravintoloitsija Sanna Kettunen ei usko.

– Toivottavasti ne olisi mietitty niin, että niistä on konkreettista hyötyä ja ne ehkäisisivät viruksen leviämistä.

Kettunen kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että ravintoloiden auki oleminen ainoastaan päiväsaikaan olisi jotenkin turvallisempaa. Tällä hetkellä Konstan Möljän keittiö on auki take away- ja kotiinkuljetustilauksia varten.

– Olen ihmetellyt, miten virus leviäisi paremmin ilta- kuin päiväaikaan. Jos aukioloajat olisivat pidemmät, se myös tasaisi kävijämäärää pidemmälle ajalle. Näin ei tulisi ruuhkia joita halutaan välttää, Kettunen sanoo.

Turvavälejä ja pöytien ja asiakkaiden määrien rajoituksia Kettunen taas pitää kehittämisen arvoisina ajatuksina. Asiakkaiden turvallisuus halutaan huomioida, hän sanoo.

Toisaalta hän kysyy, että kuka lopulta kustantaa esimerkiksi ravintoloiden pöytien väliin laitettavat suojapleksit, jos sellaisten käyttöä edellytettäisiin. Lisäksi häntä kiinnostaa erityisesti se, voidaanko noutopöytätoimintaa jatkaa.

– Kiinnostaisi tietää, mitä hallituksessa mietitään rajoitusten osalta. Ainakin aluksi ajattelimme aloittaa vain à la carten osalta. Kesäterassillekin laittaisimme väljyyttä, että ei tarvitse olla kylki kyljessä.