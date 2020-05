Muotiketjujen myynnistä hävisi kaksi kolmasosaa – tuplaantunut verkkokauppa ei korvaa kivijalkamyyntiä

Muoti- ja urheilukauppa on koronan takia rajussa syöksyssä. Erityisesti kärsivät muotiketjut, joiden myynnistä katosi huhtikuussa kaksi kolmasosaa.

Koronakriisi on syönyt puolet muodin myynnistä, kertoo Muoti- ja urheilukauppa ry myyntitilastojensa mukaan.

Muotiketjujen myynnistä katosi huhtikuussa 66 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, markettien ja tavaratalojen muotimyynnistä noin 40 prosenttia.

Muotikaupasta katosi noin 50 prosenttia jo maaliskuun puolella, yhdistyksen tilastot kertovat. Sitä vastoin urheilukauppojen tilanne piristyi hieman: niiden myynti laski huhtikuussa 22 prosenttia vuoden takaisesta, kun maaliskuussa luku sukelsi 27 prosenttia.

Verkkokauppa on molemmilla aloilla kasvanut yhteensä 120 prosenttia. Määrä on siis yli tuplaantunut normaalista, mutta se ei riitä korvaamaan kivijalkamyymälöiden menetettyjä tuloja. Verkkokauppa on myös kivijalkamyyntiä kannattamattomampaa palautus- ja kuljetuskustannusten vuoksi, yhdistyksen toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää sanoo STT:lle.

– Se on myynnistä kokonaisuutena 15 prosenttia. Koronakriisin aikana osuus nousee kyllä, mutta epäilykset ovat, että kyllä kivijalka nappaa leijonanosan takaisin toipuessaan, Kankaanpää sanoo.

Muoti- ja urheilukauppa ry arvioi, että vuoden alusta alan myynnissä on menetetty jo yli 300 miljoonaa euroa.