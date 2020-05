Björn Wahlroos HS:ssa: ”Suomen talouden jo ennestäänkin synkkä kuva muuttuu aika julmaksi”

Björn Wahlroos arvioi Suomen talouden tilaa koronaepidemian maailmassa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Finanssivaikuttaja Björn Wahlroos arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa, että koronavirusepidemian aiheuttama talouskriisi kohtelee Suomea erityisen julmasti. Wahlroos ennustaa Suomen syöksyvän uuteen rajuun taantumaan, ja lopputulos on hänen mukaansa vielä pahempi kuin monessa muussa maassa.

Kulutuskysyntä on Wahlroosin mukaan romahtanut Suomessa rajoitustoimien takia. Näin on hänen mukaansa käynyt useimmissa muissakin maissa, mutta Suomen talouskasvu on viime vuosina nojannut suurelta osin juuri kuluttajien velkavetoiseen kysyntään.

– Se ei lähde ihan heti uudelleen käyntiin. Lisäksi Suomen vientiteollisuuden päämarkkina-alueella eli Euroopassa talous on pysähtynyt kuin seinään. Epidemia on iskenyt pahimmin maailmassa juuri Eurooppaan. Rajoitustoimet ovat täällä myös rajuimpia, ja siksi taloudelliset seuraamuksetkin tulevat olemaan kovimpia maailmassa, Sammon ja UPM:n hallituksen puheenjohtajan Wahlroos sanoo.

Suomelle vientiteollisuuden merkitys on suuri, koska 5,5 miljoonan ihmisen valtiossa kotimarkkinat ovat pienet. Saksan, Ranskan, Italian tai Englannin taloustilanteelle Suomi ei voi mitään.

– Se merkitsee sitä, että Suomen talouden jo ennestäänkin synkkä kuva muuttuu aika julmaksi, toteaa Wahlroos.

Paha tilanne jo aiemmin

Wahlroosin kuva Suomen nykyisestä tilanteesta ankeana jo ennen koronakriisiä. Hän kertoi asiasta Taloussanomissa jo 22.10.2019 kirjansa Kuinkas tässä näin kävi? Miksi maallamme ei ollut malttia vaurastua (Otava, 2019) julkistamisen yhteydessä.