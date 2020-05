Näin Vihriälän ryhmä elvyttäisi: oppivelvollisuus pidemmäksi, lukukausimaksut korkeakouluihin, fossiilisten polttoaineiden verotusta kiristettävä...

Selvitystyöryhmä arvioi, että Suomen talous ajautuu koronakriisin myötä syvään taantumaan. Ryhmä esitti raportissaan keinoja, joilla kriisistä selviämistä voisi helpottaa.

Koronakriisin taloudellisia vaikutuksia Suomen talouteen selvittänyt ryhmä luovutti arviointiraporttinsa työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtiovarainministeriölle tänään aamupäivällä Helsingissä.

Tilaisuudessa selvitysryhmän arviota esitteli ryhmän puheenjohtaja, VTT, työelämäprofessori Vesa Vihriälä.

Ryhmän raportin mukaan edessä on talouden välitön elvytys, jota seuraavat mittavat menoleikkaukset ja veronkiristykset. Sopeuttamistarve on suuri, joten kaikki keinot on otettava käyttöön.

Selvitysryhmän arvion mukaan Suomen taloudessa sekä tuotanto että työllisyys notkahtavat pitkäksi aikaa.

Vihriälän mukaan uhkana on uusi menetetty vuosikymmen.

Työryhmä ei ota raportissaan kantaa yksittäisiin keinoihin. Siinä nostetaan kuitenkin esiin konkreettisia työmarkkinoihin, koulutus- ja innovaatiopolitiikkaan sekä veropolitiikkaan liittyviä ehdotuksia ja linjauksia.

Työryhmän mukaan sopeutustarpeen suuruusluokka on minimissään 3–4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se riittäisi todennäköisesti julkisen velan bkt-suhteen vakauttamiseen alle 90 prosenttiin 2020-luvulla.

Työmarkkinoiden toimintaa kehitettävä

Työryhmä esittää useita työmarkkinoiden mekanismeja koskevia konkreettisia toimia, joiden avulla työllisyyden on mahdollista säilyä mahdollisimman korkealla myös silloin, kun talouteen kohdistuu koronakriisin kaltaisia mittavia sokkeja.

Työryhmä esittää muun muassa, että työttömyysturvajärjestelmää ja toimeentulotukijärjestelmää muokattaisiin niin, että työn vastaanottaminen olisi entistä kannustavampaa.

Paikallista sopimista ja työntekijöiden osallistumista tulisi edistää ja työmarkkinoille pääsemisestä pitäisi tehdä helpompaa.

Työryhmän mukaan myös ulkomaisen työvoiman maahantulon esteitä tulisi vähentää.

Oppivelvollisuusikäraja pidemmäksi, korkeakouluihin lukukausimaksut...

Työryhmä ehdottaa hallitukselle useita toimia, joilla suomalainen osaaminen vahvistuisi.

Sellaisia ovat ryhmän mukaan muun muassa oppivelvollisuusikärajan pidentäminen. Silloin voitaisiin varmistaa kaikille toisen asteen koulutus.

Työryhmä lisäisi myös korkeakoulujen aloituspaikkoja, ottaisi käyttöön maltilliset lukukausimaksut korkeakouluopetuksessa ja muokkaisi samalla opintotukijärjestelmää.

Aikuiskasvatusta tulisi muuttaa niin, että se kohdentuisi nykyistä enemmän heikosti koulutetuille.

Työryhmä lisäisi yritystoimintaan tarkoitetun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen määrää. Samalla se leikkaisi niin sanottuja säilyttäviä tukia.

Myös varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen voimavaroja tulisi lisätä.

Veropolitiikassakin muutettavaa

Työryhmän raportissa todetaan, että silloin, kun verotusta on osana sopeutusta tarpeen kiristää, verorakenteen tehokkuus on otettava aiempaa paremmin huomioon.

Raportin mukaan työllisyyskehityksen kannalta työn verotuksen kiristäminen on haitallisinta ja sitä tulisi välttää.

Veromuutoksissa taas on perusteltua kiinnittää aiempaa enemmän huomiota eri sukupolviin kuuluvien ihmisten kohtelun oikeudenmukaisuuteen.

Työryhmä ehdottaa muun muassa fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristämistä entisestään sekä arvonlisäveron nostamista riittävien verotulojen aikaansaamiseksi.