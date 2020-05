Konserttijärjestäjän konkurssi: Verottaja epäilee törkeitä talousrikoksia

Poliisi tutkii epäiltyjä törkeää veropetosta ja törkeää kirjanpitorikosta.

Maailman huippuluokan artistien konserttijärjestäjänä tunnetun Live Entertainment Finlandin toiminnassa epäillään törkeitä talousrikoksia. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyjä törkeää veropetosta ja törkeää kirjanpitorikosta.

Tutkintapyynnön tekijä on Verohallinto. Länsi-Uudenmaan poliisin tutkinnanjohtaja vahvisti IS:lle perjantaina, että asia on esitutkinnassa.

Live Entertainment Finland – joka on käyttänyt myös nimeä Eastway Live – asetettiin konkurssiin syyskuussa 2019. Konkurssipäätöksestä huolimatta yhtiö on yrittänyt hakea yrityssaneeraukseen, mutta Helsingin hovioikeus hylkäsi saneeraushakemuksen tällä viikolla.

Hovioikeuden päätös on kylmää luettavaa yhtiön kannalta. Live Entertainment Finlandilla on erääntynyttä verovelkaa 1,6 miljoonaa euroa ja yhtiötä on Verohallinnon mukaan syytä epäillä yli 700 000 euron veronkierrosta.

Verotarkastuksen mukaan yhtiö oli hakenut vuosina 2016–2017 perusteettomia alv-palautuksia ja jättänyt veroja ilmoittamatta ja maksamatta. Kuvio toimi niin, että lipputuloja kirjattiin velaksi tytäryhtiölle.

Hovioikeuden mukaan asiassa on perusteltua epäillä, että yhtiön johtoon kuulunut henkilö on saattanut syyllistyä törkeään veropetokseen ja törkeään kirjanpitorikokseen, joiden nojalla hänelle voitaisiin määrätä liiketoimintakielto. Sen takia yrityssaneerauksen aloittamiselle on olemassa lainmukainen este.

Live Entertainment Finland perusteli saneeraushakemusta sillä, että yhtiö on muuttanut toimintastrategiaansa ja keskittyy nyt kohtuuhintaisten ulkomaisten ja kotimaisten artistien myyntiin. Aiemmin yhtiö on kertomansa mukaan tehnyt noin miljoonan euron tappiot pelkästään Red Hot Chili Peppersien ja Brian Setzerin konserteilla.

Yhtiö kertoi hovioikeudelle tehneensä vuonna 2019 ennen konkurssiin asettamista liikevoittoa noin 61 000 euroa 430 000 euron liikevaihdolla. Yhtiö painotti myös, että omistaja ja johtaja Juha Hytti oli rahoittanut yhtiötä omistamansa yhtiön kautta yli miljoonalla eurolla.

Ilmoittamatta jääneitä arvonlisäveroja yhtiö perusteli kirjanpitäjän terveydellisillä syillä ja Hytin inhimillisellä erehdyksellä. Hovioikeus ei kuitenkaan lämmennyt perusteluille, vaan katsoi asiassa olevan aihetta epäillä lainvastaista menettelyä.

Live Entertainment Finland Oy:n konkurssipesän kokonaisvelat ovat pesäluettelon mukaan yli kuusi miljoonaa euroa. Pesän varat ovat luettelon mukaan vaivaiset 704 euroa.

Toimitusjohtajana vaikuttanut Juha Hytti on velkojien näkemyksen mukaan vastuussa osasta veloista omavelkaisella takauksellaan. Hytti on kiistänyt vastuunsa.

Taloussanomat ei tavoittanut Hyttiä kommentoimaan rikosepäilyjä perjantaina.