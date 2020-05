Kommentti: Euroa on taas pelastettava joko lakeja rikkomalla tai kiertämällä

Euro ja rahaliitto ovat taas vaarassa, ja siksi niitä taas pelastetaan – EU-lakeja rikkomalla tai kiertämällä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Saksan perustuslakituomioistuin nosti tällä viikolla niin sanotusti kissan pöydälle, kun se tuomitsi euroalueen keskuspankin EKP:n laajamittaiset velkakirjaostot osin lainvastaisiksi.

Tuo pöydälle yllättäen lätkäisty kiusallinen kissa on yhtä kuin euron olemassaolon paradoksi ja rahaliittoa koskevien keskeisten sopimisten sisäisten ristiriitojen umpisolmu.

Moni europäättäjä ja eurohenkinen talouskommentaattori on jo kiirehtinyt moittimaan Saksan perustuslakituomioistuinta ja sen tuomareita, Karlsruhen punakaapuja, euron vakavasta vaarantamisesta.

Ja toki onkin totta, että saksalaistuomareiden yllätystuomio on mahdollista tulkita rahaliiton ja EU:nkin oikeusperustaa haastavaksi ja epäsuorasti euron vakautta vaarantavaksi hyökkäykseksi.

Mutta silti moitteiden osoite on väärä.

Ennemmin tyytymättömien pitäisi kohdistaa moitteensa tuomion koskemiin lakeihin ja rahaliittoa ja euroa määritteleviin EU-sopimuksiin eikä näitä keskeisiltä osin ristiriitaisia lakeja tulkitseviin tuomareihin.

Euron sopimusperusta murenee

EKP:n velkakirjaostojen lainmukaisuutta koskeva kiistakysymys kiteyttää euron olemassaolon paradoksin ja nostaa esiin kaksi keskenään ristiriitaista seikkaa:

Ensimmäinen seikka on se, että teoriassa ja paperilla euron ja euromaiden rahaliiton olemassaolo ja toiminta perustuvat EU:n ja euromaiden erittäin laajalle ja kattavalle sopimus- ja oikeusperustalle.

Tuohon ensimmäiseen seikkaan nähden ristiriitainen toinen seikka on, että käytännössä kuitenkin euron ja rahaliiton olemassaolon turvaaminen näyttää edellyttävän noiden euroa ja rahaliittoa koskevien sopimusten ja lakien rikkomista tai kiertämistä.

Eikä kyse ole pelkästään EKP:n velkakirjaostoista, vaikka niitä koskeva kiista on viimeksi noussut esiin.

Sama kiista yhteisvastuusta

Periaatteessa aivan samoista ristiriidoista on kyse euromaiden hallitusten keskinäisessä kiistelyssä koronakriisistä koituvan taloustaakan jakamisesta tai jakamatta jättämisestä.

EU-sopimusten ja Suomen kaltaisten pohjoisten euromaiden mukaan kukin euromaa vastaa itse omasta taloudestaan, mutta pahiten kriisistä kärsineiden pääosin eteläisten euromaiden mielestä koronataakkaa olisi kannettava yhdessä.

EU:n ja euroalueen kokonaisetua ja -tavoitteita ajavat EU-komissio ja EKP ovat tässä kiistassa pääosin samalla kannalla kuin eteläiset euromaat ja Ranska. EU-toimieliminä nekin katsovat, että yhteinen etu menee yksittäisten jäsenmaiden – ja EU-sopimusten – edelle, ja pyrkivät tavalla tai toisella ajamaan taloudellista yhteisvastuuta euromaiden välille.

Tässä yhteisvastuukiistassa vaihtoehdot ovat periaatteessa samat kuin EKP:n velkakirjakiistassa:

Jos EU-sopimuksista ja laeista pidetään tiukasti kiinni, euro uhkaa hajota, ja siksi euron pelastamiseksi näitä sopimuksia ja lakeja on joko rikottava tai kierrettävä.

Vastenmielisen vaikeita valintoja

Edellisessä eurokriisissä yhteisvaluutan ja sitä ylläpitävän rahaliiton olisi käynyt kalpaten, elleivät euromaat olisi kiertäneet rahaliittonsa pyhimpiä sopimuksia oikein urakalla – ja ellei EKP olisi sekin mennyt kohtalaisen ronskisti noiden samojen sopimusten pimeälle puolelle.

Tämänkertaisessa talouden koronakriisissä moni yksityiskohta on tyystin toisenlainen kuin edellisessä eurokriisissä, mutta euromaiden kohtaamat ristiriidat ovat täsmälleen samoja:

Suomenkin hallituksen pitäisi kyetä valitsemaan, kumpi on pienempi paha, EU:n ja rahaliiton sopimusten ja sääntöjen rikkominen vai euron hajoamiseen mahdollisesti kärjistyvä uusi eurokriisi.

Niin kuin viime kriisi, tämäkään ei väisty pelkästään päättäväisesti jalkaa polkemalla tai tahdonvoimalla. Sen sijaan on kyettävä valitsemaan kahdesta hankalasta vaihtoehdosta vähemmän hankala – ja vähemmän kiusallinen.

Jos sopimuksista kiinni pitäminen on kaikki kaikessa, on oltava valmis luopumaan eurosta. Mutta jos euro on tärkeämpi, on tingittävä sopimuksista.

Ellei kumpikaan käy, ja jos EU-sopimusten muuttaminen on poliittisesti liian työlästä, on "ratkaisua" taas haettava sopimusten ulkopuolelta.

Hätä keinot keksii – taas

Ihannetilanteessa kaikki euromaiden hallitukset olisivat samalla karttalehdellä ja yksimielisiä edessä olevien haasteiden laajuudesta ja laadusta.

Tällaisessakin ihannetapauksessa koronakriisi olisi vaikea, mutta ei ehkä kuitenkaan mahdottoman vaikea.

Päättäjät voisivat sopuisasti todeta kriisin voittamiseksi tarvittavat toimet, kuten euroa ja rahaliittoa koskevien sopimusten vaatimat muutokset tai vaihtoehtoisesti rakennelman rauhanomainen purkaminen, ja panna toimeksi.

Tällaista ihannetodellisuutta ei kuitenkaan ole olemassa, sillä karu arkitodellisuus on kovin toisenlainen.

Edellisen eurokriisin tapaan pohjoisten ja eteläisten euromaiden välille on kohonnut kenties entistäkin jyrkempi rintamalinja – ja kriisi kasvattaa tyytymättömyyttä rintamalinjan kummallakin puolella.

Etelästä kuuluu uhkauksia euron ja "Euroopan" hajoamisesta, kun taas pohjoisesta kaikuvat talous- ja sopimuskurin kajahdukset.

Euro ja rahaliitto sekä niitä koskevat lait tuskin sopivat tässäkään kriisissä sellaisenaan yhteen ja samaan "ratkaisuun", ja siksi lopputuloksena lienee taas odotettavissa lisää paradokseja.

Luultavasti EU:n teknokraatit ja euromaiden päättäjät keksivät taas uusia ja ehkä entistäkin kekseliäämpiä keinoja rikkoa ja kiertää sopimuksiaan. Se tietänee yhteisvastuun kasvamista, mutta jollakin nokkelalla tavalla, jota ei ole tarkoituskaan hoksata.