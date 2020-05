Veneet käyvät taas kaupaksi – ”Alkujärkytys on selvästi mennyt ohi”

Venealan keskusjärjestön mukaan koronasta on aiheutunut haasteita, mutta kevään tilanne on siitä huolimatta harvinaisen hyvä.

Helsingin laitureilla käy parhaillaan kuhina, sillä lämmin kevät on jouduttanut veneilykauden alkamista. Näyttää myös siltä, että käynnissä oleva koronaviruspandemia ei ole vähentänyt suomalaisten kiinnostusta veneilyä kohtaan, vaan ehkä jopa päinvastoin.

Vesillä turvavälikin on helppo pitää.

Marjaniemen purjehtijat ry:llä on noin 120 venepaikkaa ja ne kiinnostavat uusia veneilijöitä edellisvuoden tapaan, kertoo yhdistyksen kommodori Terho Lindqvist. Koronavirus ei tunnu vesilläliikkujia pelottavan.

– Meillä oli juuri yhteislasku, jossa laskettiin vesille useita veneitä. Normaalit turvaetäisyydet toki pidettiin, mutta koronan takia ei ole kukaan kertonut jättävänsä venettä maihin. Yleensä syynä ovat remontit tai muut vastaavat, hän sanoo.

Itä-Helsingissä käytettyjä moottoriveneitä myyvällä Jukka-Pekka Rekosella on alalta yli 30 vuoden kokemus. Hän kertoo, että aluksi koronavirusepidemia hiljensi venekaupan useiksi viikoiksi, mutta nyt veneet käyvät kaupaksi siinä missä aiemminkin.

– Tilanne ei ole ollenkaan pelätynlainen, vaan ihmiset ovat kiinnostuneita veneistä, ihan vilkkaastikin. Nyt tuntuu siltä, että se on palautunut normaaliksi. Alkujärkytys on selvästi mennyt ohi. Venekaupan huippusesonki kestää juhannukseen asti, ja nyt veneet käyvät kaupaksi jos ovat käydäkseen.

Rekonen arvioi, että matkaveneily saattaa tänä kesänä jopa lisääntyä, sillä koronaviruspandemian myötä ihmisten mahdollisuus esimerkiksi ulkomaanmatkoihin on rajoittunut.

– Ehkä veneily sitä kautta vetää paremmin kuin tavallisesti.

Veneitä laiturissa Helsingin Tervasaaressa. Laituri oli maanantaina hiljainen huonon sään vuoksi.

Samaa mieltä on myös venealan kaupan ja teollisuuden keskusjärjestön Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

– Uskon, että lähimatkailuun, mökkeilyyn ja veneilyyn on Suomessa ihan uniikki mahdollisuus niin, että se on turvallista. Monet ovat sanoneet sitä, että asiakkaat ovat soittaneet veneidensä perään, että saisiko sen ajoissa, Pajusalo sanoo.

– Toisaalta kaukomatkat on peruttu, eikä näköpiirissä ole myöskään kesälomamatkoja ulkomaille. Jos kaukomatka jää tekemättä, niin se jättää perheille rahaa muuhun.

Pajusalon mukaan Finnboatin jäsenkunnan kevät on ollut yllättävän hyvä. Selvästi monella suomalaisella on halu päästä vesille, hän sanoo. Se näkyy esimerkiksi siten, että olemassaolevia veneitä on varusteltu ahkerasti vesillelaskukuntoon.

– Se taas näkyy varustekaupassa. Myös uusia veneitä on hankittu. Kauppa ei ole missään vaiheessa täysin pysähtynyt.

Koronakriisi ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat toki iskeneet myös venealaan siinä missä muuhunkin yritystoimintaan, mutta alan vuosi lähti siitä huolimatta käyntiin poikkeuksellisen vilkkaasti helmikuun venemessuilla. Ne olivat poikkeuksellisen vilkkaat ja kantavat pitkälle, Pajusalo sanoo.

– Toki nyt puhutaan kuluttajatuotteista, joten ala on riippuvainen kuluttajien ostovoimasta ja luottamuksesta omaan talouteensa. Kun on yt-neuvotteluita, lomautuksia ja konkurssiuhkaan, niin ainahan se vaikuttaa.