Alkoholilaki kismittää tislaamoja – yrittäjät avautuvat: sakkoja, kehotuksia poistua maasta ja talousongelmia

Suomalaista alkoholiteollisuutta pidetään vientiteollisuuden laatubrändinä, mutta alkoholilainsäädäntö ei tue yritysten menestymistä ulkomailla. Korona vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäinen seisoo vanhassa meijeritilassa ja esittelee tuoretta linjastoa. Kupariset pannutislauslaitteet hohtavat uutuuttaan. Niiden ansiosta tislaamon tuotanto moninkertaistuu.

Elettiin aikaa ennen koronaa.

Kun aiemmin pohjanmaalaistislaamo tunnettiin trenditietoisten juomasta Napue-ginistä, nyt tislaamon hittituote on trendikkäässä pullossa myytävä käsidesi.

Muiden yritysten tavoin viheliäinen virus on tuhonnut liikevaihdon. Alkoholiteollisuudelle tärkeä ravintolamyynti on maailmanlaajuisesti jäissä eikä viennistä muutenkaan ole pelastajaksi. Kasvanut kauppamyynti kohdistuu halvimpiin tuotteisiin. Kyrön tuotteiden myyntiin kasvanut kotikulutus ei juuri vaikuta.

Käsidesin tuotannosta tuleva rahapuro on kuin laastari valtoimenaan vuotavan haavan päällä: se paikkaa tappioita, mutta suomalainen alkoholiteollisuus on ennennäkemättömän haasteen edessä.

– Etämyynti olisi tässä maailmantilassa vielä aiempaakin tärkeämpää. Kansainvälisesti se auttaa alkoholin tuottajia, mutta meillähän se ei ole mahdollista, Lipiäinen huokaa myöhemmin puhelimessa.

Isossakyrössä sijaitseva Kyrö Distillery on tämän hetken tunnetuimpia suomalaisia tislaamoja. Sen tislaustilat toimivat vanhassa osuusmeijerissä, jossa kehitettiin aikoinaan Oltermanni-juusto.

Tislaamo sai alkunsa vuonna 2012. Toiminta käynnistyi pari vuotta myöhemmin. Vuonna 2015 tislaamo nousi maailmanmaineeseen, sillä sen valmistama Napue Gin äänestettiin maailman parhaaksi gin & tonic -giniksi maailman arvostetuimmassa alkoholikilpailussa International Wine and Spirits Competitionissa IWSC:ssä.

Siinä missä Oltermannia vietiin lähinnä Venäjälle, Kyrö Distilleryn haluna on valloittaa suuret markkinat Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tiukka alkoholilainsäädäntö kuitenkin harmittaa suomalaisia tislaamoita ja vaikeuttaa maailmanvalloitusta.

Alkoholiteollisuuden näkökulmasta Suomi on yksi länsimaiden jäykimpiä.

Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäisen mukaan suomalaiset tislaamot lähtevät takamatkalta kilpakumppaneihinsa nähden. Syynä on koukeroinen ja tiukka alkoholilaki.

Kun Tornio Distilleryn toimitusjohtaja Kaj Kostiander julkaisi vuosi sitten yhtiön Facebook-sivulla tiedotteen yhtiön ilouutisesta, Lójhtu-ginin hopeamitalista IWSC:ssä, tuli Valviralta tupenrapinat.

Suomen lain mukaan väkeviä alkoholijuomia ei saa mainostaa, ja Valvira tulkitsi sometiedotteen mainokseksi. Mainontaa on Valviran mukaan somejulkaisun ohella muun muassa lehdistötiedote.

Kostiander ei Valviran päätöstä sulata:

– Alalla toimiva intialainen tuttuni näki tiedotteen somessa. Hän viestitti, että haluaa giniä myytäväksi. Some on ainoa kustannustehokas väylä pienelle tislaamolle saada omaa tuotetta tunnetuksi.

Nyt väylää ei ole. Se panee Kostianderin pohtimaan koko tislaamisen tulevaisuutta. Suomen pieni kotimarkkina ei tislaamoja yksin elätä. Alan kannattavuus on huono, koronan myötä vielä huonompi.

Koska laki ei mainitse mainontakiellon koskevan vain Suomea, se velvoittaa Suomessa kirjoilla olevia yrityksiä myös muualla Euroopassa. Yhden sanan puuttuminen lakitekstistä aiheuttaa sen, että saksalaisille mainostetaan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi englantilaista giniä, muttei suomalaisia viinoja. Suomalaisyritykset eivät saa mainostaa ulkomaillakaan.

Tiukka ja sekavana pidetty alkoholilaki voi uhata alan tulevaisuutta, vaikka samalla alkoholista toivotaan elintarvikeviennin lippulaivaa. Ulkomaisiin viinahyllyihin pääseminen on yrityksille jopa elinehto.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ely-keskuksen vuonna 2018 julkaisema Juomien Suomi -toimialaraportti näkee isona ongelmana viennille sen, ettei EU-alueella ole yhtenäistä alkoholipolitiikkaa.

Toimialaraportin mukaan suomalainen alkoholipolitiikka voi hidastaa suomalaisyritysten menestystä, mutta samalla juomateollisuutta pidetään elintarvikeviennin jalokivenä.

Kyrön tislaamo sijaitsee vanhassa meijerissä, jossa on kehitetty myös Oltermanni-juusto.

Alkoholilaki on Suomessa etenkin väkeville, yli 22 prosentin juomille tiukka. Kilpailijamaissa lait ovat keveämmät. Koska EU:n sisämarkkinat ovat yhteiset, kilpailijat kevyemmän säätelyn maissa saavat etua.

Mainonnan ohella alkoholituottajat antavat etumatkaa kansainvälisille kilpakumppaneille etämyynnissä. Suomalaispanimo ei voi tuoda tuotetta kotiin: lain mukaan juomat saa luovuttaa vain hyväksytyssä vähittäismyyntipaikassa, kuten kaupassa. Ulkomailta olutta saa suoraan kotiin, jos verot on maksettu ja jos ostaja järjestää itse kuljetuksen erillisen yhtiön kautta.

– Onhan se hassua, että voit tilata olutta Belgiasta, mutta suomalaiset oluet pitää noutaa panimolta, Alkosta tai marketista, Kostiander huomauttaa.

On valtiolla alkoholiteollisuudelle tarjolla raipan lisäksi vähän porkkanaakin. Alle puoli miljoonaa litraa vuodessa paneva yhtiö saa verotuksesta 50 prosentin alennuksen. Pienpanimoalennus koskee nimensä mukaisesti pieniä oluentuottajia.

Alennus on porrastettu siten, että alle 10 miljoonaa litraa olutta tuottava panimo saa 10 prosentin alennuksen alkoholiveroon.

Panimoliitto vastustaa porrastusta, sillä se luo kannustinloukkuja: panimot pitävät tuotantonsa ylärajan alapuolella eivätkä uskalla kasvaa. Liiton mukaan täysalennuksen rajan tulisi olla selvästi korkeampi.

Tislaamoissa pienpanimoalennusta pidetään epäreiluna, sillä se ei ulotu niihin.

Käsidesin lisäksi Kyrö panostaa nyt ruisviskiin. Rahoitusyhtiö Finnvera varoitti yritystä aikoinaan siitä, ettei suomalainen viski voi menestyä maailmalla, mutta Kyrössä varoituksista ei piitattu: tavoitteena on valmistaa maailman tunnetuin eurooppalainen ruisviski.

Lähtö on ollut lentävä. Viskin koe-erä voitti kultaa IWSC:ssä ensimmäisenä suomalaisviskinä. Menestys lämmittää, mutta totuus on, että viennin on kasvettava.

Kyrö Distilleryn taustayhtiö Rye Rye oy teki vuonna 2018 tappiota yli 600000 euroa. Lipiäisen mukaan 2019 tappio kasvaa ennestään.

Jokaista ginistä saatavaa euroa kohden kului noin neljä euroa viskituotannon käynnistämiseen. Rahaa on kulunut aiempaa enemmän, mutta tulohanat eivät ole pysyneet tahdissa.

– Alalla alkuinvestoinnit ovat korkeat. Voitot tulevat vuosien päästä, jos tulevat, Lipiäinen kertoo.

Muutos jännittää.

Seuraavana Kyrö pyrkii tekemään maailman parhaan eurooppalaisen ruisviskin.

Puolet Kyrön liikevaihdosta tulee ulkomailta tai matkustajamyynnistä. Suuria markkinoita ovat Saksa, Britannia ja Pohjoismaat. Nyt yhteistyötä tehdään Japanin kanssa.

Lipiäinen muistuttaa, ettei kansainvälinen menestys ole selviö. Kenttää dominoivat globaalit ja ikivanhat yhtiöt, mutta niiden varjossa menestyy useita pieniä ja keskisuuria tislaamoita. Lipiäinen puhuu ihaillen skotti- ja saksalaistislaamoista. Ne ovat kylänsä pumppaavia sydämiä, jotka tuovat tuloja pikkukunnalle.

Lipiäinen pitää mahdollisena, että laatuginistä, -votkasta tai -viskistä tulisi Suomenkin vientivaltti. Onhan Suomella laadukas maabrändi juomateollisuudessa, pohjakoulutus takaa osaavan työvoiman ja raaka-aineet ovat hyviä.

– Suomesta voisi ihan hyvin tulla upea laatualkoholin tuottajamaa, joka ajaisi sitä, että juodaan vähemmän mutta parempaa.

Suomen kokoisessa Skotlannissa viskibisneksen arvo on viisi miljardia euroa. Perinteisten viskitislaamoiden ohella maa on täyttynyt viime vuosina ginitislaamoista. Suomelle alkoholijuomasektori on elintarviketeollisuuden viennin merkittävin osa, mutta määrältään vain noin 150 miljoonaa euroa.

– Miksipä emme voisi olla uusi Skotlanti tai Baijeri? Kotimaassa tislaamot tukisivat matkailua ja ulkomailla meidät tunnettaisiin laatujuomien maana, Lipiäinen maalaa.

Haavekuvat romuttuvat, kun puheeksi tulee Suomen alkoholipolitiikka.

Lipiäinen hengähtää ja luettelee ongelmia: Suomesta puuttuvat keskisuuret tislaamot. Valtio-omisteinen Altia vie leijonanosan koko alkoholialan liikevaihdosta Suomessa.

Alkoholimainontaa koskevassa laissa on Lipiäisen mielestä kaikkien tunnustama valuvika, kun sen tulkitaan velvoittavan yrityksiä myös ulkomailla. Lain muuttaminen olisi Lipiäisen mukaan vaivatonta.

Uskallusta poliittiseen keskusteluun ei ole, sillä Alkon asemaa ei haluta uhata, varsinkaan nelosoluiden ja limuviinojen jo ilmestyttyä kauppoihin.

Korona on nostanut alkoholipolitiikan puheenaiheeksi, mutta Lipiäinen ei löisi rahojaan muutoksen puolesta. Sitä paitsi, suomalaisia tislaamoja hyödyttäviä ehdotuksia ei ole edes koronan aikana näkynyt.

Kun mainostaa ei saa, Kyrö hankkii mainetta kilpailuissa, koluamalla Lipiäisen mukaan turhahkoja messuja ja tapaamalla jatkuvasti alan ihmisiä, onhan kyseessä suhdebisnes. Kuluu rahaa ja aikaa.

Suomen elintarviketeollisuutta ulkomailla näkyväksi tekevä Food from Finland -ohjelma yrittää levittää suomialkoholin ilosanomaa, mutta Lipiäisen mukaan toteutuksessa on parannettavaa: suolakeksejä ja giniä ei voi markkinoida samalla tempulla.

– Viranomaispuolelta tuli meille yllättävän selkeä viesti, että kehotamme teitä perustamaan toimipaikan ulkomaille. Siksi perustimme Saksaan firman, joka pystyy operoimaan maailmanmarkkinointia sellaisilla säännöillä, jotka vastaavat enemmän kansainvälistä säätelyä.

Saksalainen tytäryhtiö hoitaa Kyrön tuotteiden markkinoinnin lisäksi nettimyyntiä ulkomaille. Lipiäinen painottaa, että Suomessa Kyrö pelaa Suomen säännöillä, mutta ”Belgiassa tai Saksassa olisi kiva pelata Belgian ja Saksan säännöillä”.

– Nyt annamme helvetinmoisen etumatkan esimerkiksi Ruotsille, jossa mainontakiellon tulkitaan koskevan vain Ruotsia. Ironisesti kaikki ymmärtävät tilanteen, mutta politics...

Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäinen myöntää, että alkoholiala on riskaabeli. Kustannukset syntyvät heti ja voittoja voi odottaa pitkäänkin.

Myös väkevien kauppamyynnin monopoli aiheuttaa harmaita hiuksia.

– 40 euroa maksavan pullon Alko ostaa meiltä noin 15 eurolla. Loput hinnasta muodostuu veroista ja Alkon katteesta. Jossain toisessa maassa saisimme pullosta tuplasti enemmän.

Toiveissa on edes tilamyynnin vapautus. Tislaamolla vuodessa vierailevat 17 000 ihmistä eivät voi ostaa mukaan ginipulloa mukaan Kyrön kievarista, vaan se on haettava 20 kilometrin päästä Laihian Alkosta.

Tilamyynti voisi toteuttaa kepulaisen unelman ja antaa lisäpotkua matkailulle sekä luoda työpaikkoja maaseudulle.

– Näinkin voisi sanoa. Jos alkoholiteollisuus ei täysin pelasta näivettyviä maaseutukuntia, ainakin se olisi piristysruiske.

Suomen alkoholivero on Euroopan korkeimpia, Panimoliiton ja juomateollisuuden mukaan liian korkea. Se voi hidastaa investointeja, työllisyyskehitystä ja kansainvälistä, yhtenäistä hinnoittelua.

Lipiäinen ymmärtää, että valtio verottaa erityisesti terveydelle vaarallisia tuotteita. Elinkeinolle vero alkaa silti olla liian raskas, etenkin kun naapurimaan Viron suunta on toinen.

– Veroa perustellaan moraalisilla syillä, mutta siitä on tullut työkalu valtion rahoittamiseksi. Suomalaiset tuomitaan alkoholisoituneeksi kansaksi, joka ei ikinä opi juomaan oikein.

Alkoholivero toi Suomelle vajaat 1,5 miljardia euroa vuonna 2018.

Verotasojen suuret erot EU:ssa vaikeuttavat niin sanotun hintapisteen harmonisoimista. Lipiäinen haluaisi, että Kyrön tuotteet maksaisivat liki yhtä paljon kaikkialla – niin kuin brändituotteet, kuten iPhonet – mutta verotus tekee tämän mahdottomaksi.

Suomen hinta on Saksassa muita laatutuotteita liian paljon kalliimpi, mutta Suomessa sitä ei juuri voi pudottaa, jos tahtoo jäädä voitolle.

Matalampi verotaso vahvistaisi Lipiäisen mukaan kotimarkkinoita ja toisi mahdollisuuksia investoida vientiin. Juomien Suomen mukaan alkoholin kallistuminen voi vähentää kotimaisten tuottajien määrää.

Juomateollisuus on jo nyt numeroiden valossa heikosti kannattavaa bisnestä.

Yksi vaihtoehto olisi laajentaa pienpanimoalennus koskemaan myös pientislaamoja, Lipiäinen ehdottaa.

Lignell Piispasen tuotevalikoima koostuu reilusta sadasta omasta tuotteesta.

Tavallisena päivänä linjasto sylkee kauppoihin noin 14000 pulloa, mutta sesonkina määrä tuplaantuu.

Glögi ei ole perinteisen viinatehtaan ainoa tuote. Syksyllä pestissään aloittanut toimitusjohtaja Kirsi Räikkönen avaa ylpeänä sammiota, josta tuoksahtaa voimakas hillan aromi.

Lakkalikööri on yksi reilusta sadasta Lignell & Piispasen, yhden Suomen vanhimmista perheyrityksistä, omasta tuotteesta. Se perustettiin jo vuonna 1852.

Tuotteisiin kuuluu muun muassa erilaisia marjalikööreitä, viinoja, votkia, ginejä ja jopa konjakki.

Lisäksi yhtiö pullottaa tehtaallaan yhteistyökumppaniensa tuotteita. Tilaa on, sillä yritys on toiminut uusissa tiloissaan alle kymmenen vuotta. Neliöitä on käyttämättä.

Yhtiö on ollut vuosien ajan voitollinen, mutta liikevaihto on laskenut. Räikkönen kertoo, että normaalitilassa yhä enenevässä määrin rahaa virtaa ulkomailta ja matkustajamyynnistä, noin 35–40 prosenttia liikevaihdosta.

Lignell & Piispasen toimitusjohtaja Kirsi Räikkönen toivoo vapautuksia alkoholin somemainontaan.

Yhtiön tavoite on ollut laajentua pikkuhiljaa keskittyen tärkeimpiin alueisiin.

– Pikavoittoja on vaikea saada. Kasvu tulee pitkällä ja määrätietoisella työllä, Räikkönen kertoo.

Laatualkoholista voisi tulla Suomen vientivaltti, mutta tuleeko – se on lopulta monen asian summa.

Kyrön Miika Lipiäinen uskoo, että nykyisillä alkoholilaeilla suomalaismenestys vaatii paljon tuuria. Räikkönen epäilee, että suomalaistuottajien tulee menestyäkseen keskittyä pariin päämarkkina-alueeseen.

Räikkönen ei halua puhua siitä, tuleeko osa heikosti kannattavista tislaamoista ja panimoista kaatumaan tulevien vuosien sisällä, mikäli vientiä ei saada kasvuun. On silti selvää, että kotimarkkinat ovat tupaten täynnä eikä koronaepidemia helpota tilannetta.

– Kurkkutilavuus on mikä on. Se ei Suomessa enää kasva, joten yhden juoman suosio on pois muualta.

Jos vientiä helpotettaisiin, menestys olisi todennäköisempää. Juomien Suomi -raportti kertoo, että alkoholijuomasektori on elintarviketeollisuuden viennin merkittävin osa. Kannattavuudeltaan juomateollisuus on raportin mukaan heikkoa.

Vertailun vuoksi: viskillä brändinsä marinoineessa Skotlannissa viskibisnes on arvoltaan viisi miljardia euroa.

Lignell & Piispanen tuottaa muun muassa likööreitä, giniä vodkaa ja glögiä.

Osa kansanedustajista olisikin valmiita avaamaan kriisin ajaksi panimoille ja ravintoloille etämyynnin. Se koskisi mietoja alkoholijuomia ja mahdollisesti viinejä – ei tislaamoita.

Räikkönen ei usko, että koronaviruksen mahdollisesti alkoholilakiin aiheuttavat kevennykset olisivat pysyviä.

– Koronavirus tuskin muuttaa alkoholipolitiikkaa, hän sanoo.

Räikkönen uskoo, että lyhyellä aikavälillä koronaviruksen vaikutukset voivat olla kohtalokkaat, mutta kokonaisuudessaan juomateollisuuskin tulee luultavasti toipumaan.

– Tilanne on pakottanut myös juoma-alan yrityksiä luovuuteen. Ehkä tämä luovuus voi hyödyttää alaa myös myöhemmin.

Pitkällä tähtäimellä Kyrön Lipiäinen uskoo laatualkoholien kysynnän jatkumiseen. Kilpailu on kuitenkin kovaa muun muassa erikoisoluissa, kun pienpanimoiden lisäksi suuret yhtiöt haluavat osansa markkinasta.

Lipiäinen uskoo kannabiksen vievän tulevaisuudessa myös alkoholin asemaa. Osa jättää iltaviskin väliin ja polttaa sen sijaan jointin.

Kirsi Räikkönen uskoo suomalaiseen alkoholiteollisuuteen. Hän arvioi, että kulutuskäyttäytyminen muotoutuu kohti laadukkaampia ja keveämpiä tuotteita ja uskoo, että alkoholilla on tulevaisuudessakin paikkansa ihmisten arjessa ja juhlassa. Yritys seuraa trendejä ja on valmis muuttamaan juomatuotantoaan tarvittaessa.

Suomalaiseen alkoholipolitiikkaan Räikkönen ei ole tyytyväinen. Sävel on sama kuin Lipiäisellä: mainontakielto antaa kilpakumppaneille etumatkaa, ja korkea verotus pitää voitot matalalla.

Kirsi Räikkönen uskoo, että alkoholiteollisuus toipuu koronan jälkeen.

– Oikeat mielikuvat ovat todella tärkeitä, Räikkönen sanoo.

Tällä hetkellä brändimainonta keskittyy suomalaisyhtiöillä miltei ainoastaan pakkaukseen.

– Se on meidän mainoksemme tuolla Alkon hyllyissä. Pullon tulee olla näyttävä, jotta se herättää huomion. Sen pitää kertoa tuotteesta haluttava tarina, Räikkönen sanoo.

Räikkönen kertoo Loimu-glögin olevan oiva osoitus pakkausmarkkinoinnin onnistumisesta.

Vuosikertapulloista on tullut sisustusesineitä, jotka kaivetaan joulun alla esille osaksi juhlaehostusta.

STM:n Tuominen: Alkoholimainontaa voidaan yhtenäistää

Kyse ei ole lainsäädännön silmissä ”normaalista” kauppatavarasta, sillä 78 prosenttia tuotetusta ja nautitusta alkoholista on terveyden näkökulmasta riskikäyttöä.

Elinkeino halutaan turvata terveyden ehdoilla. Tutkimusnäyttö on Tuomisen mukaan yksiselitteinen siinä, että kaikki myönteiset toimet lisäävät kulutusta ja haittoja.

– Poliittiset päätöksentekijät valitsevat halutun tasapainotilan, hän sanoo.

Tuominen muistuttaa, että alkoholilaki on jatkuvasti vapautunut. Hän ei näe kehitystä huonona tai hyvänä: kyse on yksinkertaisesti kansan poliittisesta tahdosta, ja on vaikea arvioida, tahdotaanko jatkossa edelleen alkoholin vapautumista.

– Jokaisella kevennyksellä ja tiukennuksella on joka tapauksessa vaikutuksia, joiden ennakollista arviointia nykyisessä lainvalmistelussa erityisesti painotetaan.

Tuominen myöntää, että alkoholiverolla kerättään varoja valtion kassaan, mutta toisaalta se on samalla hänen mukaansa tehokkain keino vähentää alkoholihaittoja. Alkoholiverotus on jo vuosia kivunnut pikkuhiljaa korkeammaksi. Tuomiselta alkoholiveropäätökset saavat kouluarvosanan kymmenen.

– Hallitukset ovat viimeisen vuosikymmenen aikana onnistuneet tasapainottamaan fiskaaliset, kansanterveydelliset ja elinkeinopoliittiset puolet erinomaisesti.

Mainonnan osalta Tuominen olisi valmis myönnytyksiin. Mallia voisi ottaa Virosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen ei sallisi kotitilauksia eikä tislaamoiden tilamyyntiä.

Tislaamoiden tilamyynnin vapauttamisessa Tuominen näkee kilpailun tasapuolisuutta uhkaavia tekijöitä.

– Jokainen kotimaisen tuotannon eduksi säädetty poikkeus Alkon pääsääntöön aiheuttaa riskin siitä, että Suomen toimia pidettäisiin EU-oikeuden vastaisena syrjintänä muiden jäsenvaltioiden tuottajia kohtaan.

Toisin sanoen se, että suomalaista viskiä saisi myydä Alkon ohella tuottajatilalla, olisi epäreilua ulkomaalaisia viskejä kohtaan, sillä niiden ainoa myyntikanava Suomessa olisi Alko.

Viinien ja voimakkaiden oluiden tilamyynti on todettu EU-oikeuden mukaiseksi, mutta Tuominen arvelee, että jossain vaiheessa raja voisi tulla vastaan.

– Emme voi sanoa, että meillä on syrjimätön alkoholilaki, jos kaikki ulkomaiset pientuottajien juomat ovat Alkoissa ja kotimaiset vastaavat omassa yksityisessä myynnissä.