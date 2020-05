Tältä näyttää ruokakauppojen uusi normaali – yhdestä tuotteesta on ajoittain puutetta, eikä se ole vessapaperi

Suomalaisten ruokaostoksissa on parin kuukauden aikana tapahtunut selviä muutoksia tavalliseen verrattuna.

Vieläkö muistat, kun kauppojen käytävillä riideltiin jopa viimeisestä wc-paperipakkauksista, ja säilyke- ja kuivaruokahyllyt ammottivat tyhjyyttään? Noin parin kuukauden aikana alkuvaiheen paniikki on hälvennyt, ja moni on jo turtunut tympeään yhteiseloon koronan kanssa.

Suomalaisten ”uusi normaali” on jo havaittu ruokakaupoissa.

Vaikka hamstraus on ohi, niin hyvin säilyvät tarvikkeet, pastat, jauhot ja muut kuivaruoat myyvät edelleen hyvin, eikä myyntipiikkiä vastaavaa pudotusta ole tullut, kertoo Harri Hellman, Keskon päivittäistavarakaupasta vastaava valikoimajohtaja.

–Olemme ostaneet valmisruokia, jotta päivän aikana ehtii tehdä niitä töitäkin, kertoo jo ennen koronaa etätöitä tehnyt Jaana Alakahri. Kontaktien välttäminen on hänellä vähentänyt lähinnä vaate- ja sisustusshoppailua.

– Niiden rinnalle on tullut muitakin tuoteryhmiä mukaan, koska ruokailu tapahtuu työpaikkojen ja koulujen sijasta kotona, hän arvioi.

Sama on havaittu S-ryhmässä.

– Eristäytymisen aika, etätyöt ja koulujen sulkeminen ovat saaneet kotitalouden laittamaan ruokaa ja leipomaan itse kotona enemmän kuin vuosikymmeniin, toteaa valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmästä.

Etätyön jatkuessa ja ravintoloiden sulkeuduttua kotiruoan makuihin on alettu hakea myös entistä enemmän vaihtelua.

– Viime aikoina on alkanut näkyä esimerkiksi tex-mex-tuotteiden ja muita etnisten ruokatarvikkeiden kysyntää, jota ei hamstrausvaiheessa näkynyt ollenkaan. Ihmiset haluavat ilmeisesti kokeilla vähän erilaisia, mutta helppoja reseptejä. Helppojen reseptien tarvetta kodeissa kuvaa sekin, että varsinkin jauhelihaa myydään paljon.

Ravintola-alalta lomautettuna oleva Matti Lempinen pyrkii nykyään ostamaan kerralla enemmän. –Ostokset tulee suunniteltua ehkä vähän aiempaa tarkemmin, hän kertoo. Hän on huomannut puutteita lähinnä gluteiinittomissa tuotteissa.

Samaa kerrotaan myös Lidl-kauppaketjusta.

– Tällä hetkellä ostetaan aivan tavallista arkiruokaa, mm. perunaa, porkkanaa, makaronia, jauhelihaa, broilerisuikaleita, ruokakermaa, juustoa ja kananmunia sekä leivontatarvikkeita, sanoo osto-osaston johtaja Thomas Heinrichs.

– Ihmiset viettävät paljon aikaa kotona ja pihoilla puuhastelu näkyy myös meillä erilaisten puutarhatuotteiden menekissä. Aurinkoisina päivinä myös grillaustuotteet liikkuvat hyvin.

Sekä K-kaupoissa että S-ryhmässä odotettiin valmisaterioiden myyvän koronan aikana tavallista paremmin. Toisin kuitenkin kävi, ja kysyntä on alittanut kauppaketjujen odotukset.

– Monet mikrossa lämmitettävät valmisruoat kuitenkin maksavat vain pari–kolme euroa, joten en usko, että kyse on hinnasta, Hellman arvioi.

Osa valmisruoista käy silti hyvin kaupaksi, S-ryhmästä kerrotaan.

– Tietyissä valmisruoissa on silti ollut kasvua: Muun muassa kala-, liha- ja kasviskiusaukset, lihapiirakat, pinaattiohukaiset, kalakeitot, siipikarja-ateriat sekä liha- ja kasvispyörykät ovat kasvattaneet volyymiaan, Oksa kertoo.

Kauppaketjujen mukaan vihanneksia ja juureksia sekä muita aineksia ostetaan paljon.

– Selvästi halutaan käyttää aikaa ruokien valmistamiseen itse, Hellman sanoo.

Eläkkeellä olevan Merja Melin-Bijelic ostaa ruokaa samaan tapaan kuin ennen koronaakin.

Peruskokkailun lisäksi suomalaiset leipovat enemmän kuin aikoihin, sillä jauhoja, hiivaa ja kanamunia ostetaan tavallista enemmän. S-ryhmän Oksan mukaan leivonnan suosion kasvu vaatii kaupalta jo erityistoimia.

– Esimerkiksi hiivan ja kuivahiivan saatavuuden varmistamisen kanssa on kuitenkin edelleen hieman tekemistä, koska kysyntä on kaksinkertaistunut nopeasti, hän sanoo.

Keskon Hellmanin mukaan leivontaharrastus on kasvattanut myös marjapakasteiden myyntiä.

S-ryhmän Oksan mukaan eniten kärsineitä tuoteryhmiä ovat irtomyyntituotteet, kuten paistopistetuotteet ja irtomakeiset, joissa myyntiä on jouduttu myös rajoittamaan hygieniasyistä.

Ruokien lisäksi erilaisia puhdistusaineita ja saippuoita ostetaan Hellmanin mukaan paljon.

– Käsidesi on oma lukunsa. Normaalioloissa se on pieni tuote, jota harva kotitalous säännöllisesti käyttää, mutta nyt myynti on monikymmenkertaistunut, hän toteaa.

– Se on ollut ehkä ainut tuoteryhmä, joka on välillä ollut täysin lopussa. On tarvittu lisää tuotantoa ja uusia tuottajia. Aloimme vasta muutama viikko sitten saada kauppoihin nykyistä kysyntää vastaavia määriä.