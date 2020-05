Kommentti: Varmaa on vain se, että Saksan maksukykyyn luotetaan

Saksan ylijäämäinen talous pitää Saksan – ja sen vanavedessä Suomen – korot tasolla, jotka sallivat voimakkaatkin elvytystoimet talouden pitämiseksi käynnissä, Vesa Varhee kirjoittaa.

Koronan kätkiessä talouden tilan ja varsinkin sen tulevan kehityksen täysin usvaan, on markkinoilla ollut varsin rauhallista.

Varmana näytettäisiin pidettävän ainoastaan sitä, että Saksan maksukyky säilyy elvytystoimista huolimatta. Saksan pitkä lainatuotto on painunut takaisin pohjalukemiin ja kasvattanut eroa sekä Ranskaan että Italiaan.

Koronavirus on pysäyttänyt maailmantalouden lähes kokonaan, ja kaikkia ennusteita muokataan jatkuvasti uusiksi.

Vielä joulun tietämissä talousennusteissa vaihtelivat lähinnä kasvulukemat ja niiden suuruus maailman eri talouksissa. Nyt etumerkit ovat vaihtuneet ja pohditaan pääosin sitä, kuinka syvä ja pitkä sukelluksesta tulee.

Kun vastalääkkeistä, viruksen levinneisyydestä tai tartuntamekanismeista ei ole varmoja tietoja missään, on jokainen talousennuste yhtä huteralla pohjalla. Huomisen arvaus on voimassa aina ylihuomiseen asti, tai ainakin kunnes viruksesta saadaan oletuksia varmempaa tietoa.

Surkuhupaisa sivujuonne tässä ovat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin väitteet tiedustelutiedoista, joiden mukaan korona olisi karannut tammikuussa huippusalaisesta tutkimuslaitoksesta Wuhanissa.

Paitsi että Ranskasta on jo löytynyt tapauksia, joilla on ollut korona jo joulukuussa. Sitä ei vain tunnistettu silloin.

Korona syö talouden kasvua, ja suojaustoimet maksavat rahaa. Yhdysvaltojen, Japanin, Euroopan ja Britannian keskuspankit ovat jo taanneet ainakin rahoituksen saatavuuden.

Miten tehokkaasti talous saadaan pidetyksi jaloillaan, ja tauti kurissa, jää nähtäväksi.

Osakemarkkinat poukkoilevat tulosilmoitusten ja kasvuodotusten ristiaallokossa, ja korot pysyvät lattian tasolla tai alempana.

Valuuttojen vaihtotarve on vähentynyt

Valuuttamarkkinoilla liikkeet ovat olleet niukanlaisia. Maailmankaupan seisahtuminen on vähentänyt valuuttojen vaihtotarvetta, ja nollakorkojen maailmassa sijoituksia on verraten turvallista pitää ennallaan koronausvan hälventymistä odoteltaessa.

Sijoittajan kannalta hätiköinti voi sumussa olla vahingollisempaa kuin odottelu.

Japanilainen pääoma näyttäisi palailevan kotiin päin uuden tilikauden alettua huhtikuun 1. päivänä.

Euro on sen jälkeen laskenut 119 jenin tuntumasta alle 116 jeniin ja dollari 108 jenistä hieman yli 106 jeniin. Samalla euro on laskenut 1,10 dollarista 1,08 dollariin. Dollari on osaltaan vahvistunut siksi, että Yhdysvaltojen talouden jarrutus on vähentänyt sen tuontia ja kauppavajetta.

Keskuspankit pitävät korkomarkkinat rauhallisina

Korkomarkkinoilla on ollut verraten rauhallista, keskuspankkien toiminta pitää perustunnelman suhteellisen luottavaisena: talouteen lisätty raha ei kiihdytä inflaatiota niin kauan, kun virus painaa talouden normaalia toimintaa. Toisaalta, tilanteen joskus alkaessa selkiytyä on keskuspankkien helppo perua poikkeustoimiaan.

Markkinoiden inflaatiohuolen selkein mittari ovat pitkät viitelainatuotot. Ne ovat koronan aikana pääosin laskeneet. Yhdysvaltojen kymmenvuotinen lainatuotto on laskenut maaliskuun lopun vajaasta 0,7 prosentista runsaaseen 0,6 prosenttiin.

Saksan kymmenvuotisen velkapaperin, tuotto on laskenut –0,4 prosentin tuntumasta lähelle –0,6 prosenttia. Kaikkien aikojen pohjalukemansa se kirjasi tammikuun kahdeksantena käydessään –0,7 prosentissa.

Ranskan lainatuotto on pysynyt nollan tuntumassa. Italian lainan tuotto on sen sijaan noussut runsaasta puolestatoista prosentista 1,9 prosentin tuntumaan. Maan pankkien ongelmia korona ei ainakaan helpota, ja turismin merkitys Italialle on selvästi suurempi kuin esimerkiksi Ranskalle.

Saksan kansantaloudelle matkailun väheneminen on pikemminkin piriste, saksalaiset ovat joka vuosi tuoneet sekä toimintaa että rahaa paitsi Aurinkorannikoille myös Suomeen ja Pohjoismaihin.

Suoman lainatuotto on laskenut Saksan imussa

Tänä kesänä ei Helsingissäkään nähdä normaalia määrää risteilymatkustajia, ja Pietarin matkailu kärsii koronasta vielä pahemmin. Venäjän tautitilanteestahan ei tunnu kenelläkään olevan mitään varmaa tietoa.

Suomen pitkän lainan tuotto on seurannut Saksan imussa ja laskenut maalikuun lopun nollan tuntumasta –0,1 prosentin alapuolelle.

Ruotsin tuotto on samaan aikaan pyörinyt –0,1 prosentin tuntumassa. Samalla kruunu on vahvistunut jonkin verran, ja euron arvo laskenut 10,9 kruunusta 10,8 kruunun tuntumaan. Viime vuoden lopulla euro tosin liikkui vielä 10,5 kruunun tuntumassa. Maaliskuun puolivälissä, koronakriisin puhkeamisen aikaan kun epävarmuus oli suurimmillaan, ja eurolla sai 11,2 kruunua.

Pandemian vähitellen laantuessa talous hakee uutta asentoa. Tuotantoketjuja muokataan lähivuosina vahvasti, ja varmuusvarastoja kasvatetaan.

Myös etätyö yleistynee voimakkaasti, joskin toimistojen epämuodollisen kanssakäymisen merkitys on karanteenioloissa selkiytynyt. Kahvihuonejutustelu välittää tietoa ja signaaleja tavalla, johon sähköposti, edes emojien kanssa, ei kykene.

Uutta normaalia odoteltaessa näyttää Saksan ylijäämäinen talous edelleen olevan se maailmantalouden ankkuri, joka Yhdysvallat luulee olevansa ja jollaiseksi Kiina pyrkii. Tämä pitää Saksan, ja sen vanavedessä Suomen, korot tasolla jotka sallivat voimakkaatkin elvytystoimet talouden pitämiseksi käynnissä.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.