Ravintolapomo ylistää: Norjan valtion tuki aivan eri luokkaa kuin Suomessa

Ensimmäiset ravintolat avattiin Norjassa tällä viikolla.

Suomalainen ravintolakonserni NoHo Partners on avannut ensimmäiset ravintolansa Norjassa ja Tanskassa sitten koronaviruspandemian painettua kaikkien ravintoloiden ovet kiinni.

Konsernin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo Taloussanomille, että näissä maissa ravintoloita on tuettu aivan eri tavalla kuin Suomessa.

– Norjan kohdalla tulee toki aina esille, että valtion talous on aivan eri mittakaavassa kuin Suomen. Täytyy muistaa, että meillä ei ole samanlaisia resursseja toimia, mutta samaan aikaan Tanskassa ja muuallakin Euroopassa on toimittu yhtä nopeasti. Kun ravintolatoimiala on kielletty lailla, niin korvausten maksamisen hitautta on vaikea perustella kassan koolla, Vikström kritisoi.

NoHo omistaa Norjassa kaikkiaan 20 ravintolaa, joista puolet avattiin keskiviikkona. Kauppa kävi pirteästi, eikä turvavälien kanssa ollut ongelmia. Vikström kertoo.

Avaamista helpotti Vikströmin mukaan se, että Norjassa valtio on korvannut suljetuille ravintoloille 80 prosenttia niiden kiinteistä kuluista, mukaan lukien vuokrat. Vikström päätöksen tulleen nopeasti, samoin rahojen tilille.

– Tämä on varmistanut sen, että ravintolat pysyvät pystyssä. Tukea myös jatketaan niin kauan kunnes liikevaihdon taso on normaalimpi, hän sanoo.

Ravintolayhtiön toimitusjohtajana Vikström on erittäin tyytyväinen tällaiseen politiikkaan. Erityisesti hän kiittelee poliittisen päätöksenteon nopeutta.

– Norjassa tästä ei esiintynyt juuri minkäänlaista yhteiskunnallista keskustelua, vaan se meni todella nopeasti eteenpäin. Toinen asia on se, että konkurssiaaltoja ei ole näköpiirissä, vaan yritykset ja työpaikat vietiin pahimman kriisivaiheen yli.

– Ehkä vielä kolmas aspekti on se, että arvostus näkyy niin Oslossa kuin Kööpenhaminassakin. Siellä ymmärretään, miten iso merkitys ravintoloilla on kaupunkien kulttuuriin ja elinkeinoelämään.

Suomessa koronakriisin sulkema ravintola-ala sai keskiviikkona selvyyttä omasta tuestaan, kun työministeri Tuula Haatainen (sd) esitteli hallituksen sopiman noin 123 miljoonan euron arvoisen tukipaketin. Esitys oli määrä antaa valtioneuvostolle torstaina tai perjantaina, mutta keskusta vaati sen viime tingassa pois käsittelystä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) perusteli torstaina illalla Twitterissä, että alkuvuonna monella ravintolalla myynti on pientä, joten eduskunnan on syytä vielä tarkastella korvausajankohtaa.