Vesa Vihriälä: ”Pahimmassa tapauksessa edessä voi olla menetetty vuosikymmen”

Vesa Vihriälän johtama työryhmä on pohtinut, miten talouskasvua voidaan koronakriisissä tukea ja taloutta sopeuttaa. Kuva on tammikulta 2019.

Vesa Vihriälän työryhmä on tehnyt arviota koronakriisin talousvaikutuksista. Arvio julkistettiin perjantaina.

Selvitysryhmän puheenjohtaja, työelämäprofessori Vesa Vihriälä kertoi tiedotustilaisuuden alussa, että selvitystyö kattaa kentän, joka oli hyvin vaativa, ja aikaa selvityksen laatimiseen oli vähän.

Työryhmä päätyi varsin yleisiin ratkaisuihin.

– Kyseessä on maailmanlaajuinen, iso kriisi. Jos rajoitustoimista päästään nopeasti eroon, kaikki taloudet voivat toimia, Vihriälä sanoi.

Sokki on kurittanut etenkin majoitus- ja ravitsemustoimialaa. Vihriälän mukaan teollisuudessa vaikutukset ovat tulossa. Taloudellisten vaikeuksien lisäksi kriisillä on myös muunlaisia seurauksia, hän muistutti.

– Nykyiset tukijärjestelmät ovat toimineet, mutta ne eivät ole riittäviä.

Työryhmä ehdottaa yleistä tukea, joka perustuisi yrityksen syntyneisiin tappioihin ja tilanteeseen. Tuen pitäisi kohdistua sekä kiinteisiin kuluihin että työllistämiseen.

Vihriälän mukaan tarvitaan selkeyttä siitä, miten rajoituksia puretaan niin, ettei se auttaa taloutta mutta ei aiheuta epidemian laajenemista entisestään.

– Toipuminen kriisistä on hidasta. Selvää toki on, että epidemiapelko ei häviä. On olemassa myös riski siitä, että ajaudumme uuteen finanssikriisiin, Vihriälä sanoi.

– Pahimmassa tapauksessa edessä voi olla menetetty vuosikymmen, kuten tapahtui edellisen finanssikriisin yhteydessä. Samoin velkaantumisen taakka siirtyisi tuleville sukupolville.