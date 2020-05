Vihriälän työryhmä: Yritysten nykyiset tuet eivät riitä, Suomi tarvitsee ison kipupaketin

Jo päätetyt yritystuet eivät riitä, vaan tarvitaan yleisempi järjestelmä, Vesa Vihriälän työryhmä arvioi.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtama työryhmä on saanut valmiiksi raporttinsa. Siinä arvioidaan koronakriisin talousvaikutuksia ja keinoja, joilla Suomen taloudelle syntyneitä kolhuja voidaan rajoittaa.

Selvitysryhmä pitää toteutettuja tukitoimia yrityssektorin toimintaedellytyksille hyödyllisinä, mutta ne eivät ryhmän mielestä riitä, vaan tarvitaan yleisempi järjestelmä, joka tukee nopeasti kaikkien toimialojen yritysten kannattavuutta.

Selvitysryhmän mielestä tuki olisi kohdistettava pienten ja keskisuurten yritysten sellaisten kustannusten kattamiseen, joita yrityksen on vaikea sopeuttaa lopettamatta toimintaansa kokonaan. Myös työvoimakuluja tulisi ryhmän mukaan lukea korvauksen piiriin.

Työryhmän mukaan talouden sopeutustarve on vähintään 3–4 prosenttia bkt:sta. Tämä riittäisi työryhmän mielestä todennäköisesti julkisen velan bkt-suhteen vakauttamiseen alle 90 prosenttiin 2020-luvulla.

Sopeutustarve pienenee, jos työssä olevien osuus väestöstä nousee ja työn tuottavuus paranee.

Työryhmän mielestä on koottava iso kipupaketti, joka koostuu menoleikkauksista, veronkiristyksistä ja rakenneuudistuksista. Menopuolella on tarve arvioida kriittisesti kaikkia isoja menoeriä, joita ovat sosiaaliturva, terveys, koulutus ja yritysten tuki.

Sopeutuksen tulisi alkaa viimeistään vuonna 2023.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön asettama ryhmä asetettiin maaliskuun lopussa. Siihen kuuluvat Vihriälä ohella myös Helsingin yliopiston professori Roope Uusitalo, valtiotieteiden tohtori Sixten Korkman sekä talouden nobelilla palkittu professori Bengt Holmström.

Työryhmän mukaan tehtävä osoittautui ”vaativaksi”. Raportin mukaan epidemia merkitsee syvää taantumaa myös Suomessa. Epävarmuus taantuman syvyydestä ja kestosta on suuri.

Koronaepidemia ja sen torjumiseksi asetetut rajoitukset ovat johtaneet myynnin romahdukseen monilla aloilla. Pandemiarajoituksista aiheutuu merkittävää haittaa sekä jokapäiväiselle elämälle että yritysten toiminnalle. Rajoituksia on siksi pyrittävä nopeasti purkamaan.

Uusi tukimalli

Pahiten on kärsinyt majoitus- ja ravitsemusala, mutta myynnin pudotus on lähes yhtä suuri monella muullakin palvelualalla.

Toisaalta yritysten välillä on suuria eroja, suurella osalla palveluyrityksiä laskutus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisuudessa ja rakentamisessa myynti on laskenut vasta vähän ja suuremmat ongelmat ovat vielä edessä.

Kysynnän putoaminen johtuu rajoitusten lisäsi käyttäytymisen muutoksista eikä rajoitusten poistaminen siksi todennäköisesti palauta kysyntää kriisiä edeltävälle tasolle, ennen kun tartuntariski pienenee ja kuluttajat uskaltavat käyttää palveluja aikaisempaan tapaan.

Samalla ei voida luottaa siihen, että työllisyyden ja tuottavuuden taso saavuttaisivat vanhan uransa lähitulevaisuudessa.

Suomessa talouspolitiikan toimet ovatkin keskittyneet yrityssektorin toimintaedellytysten säilyttämiseen. Suoraa tukea on myönnetty toistaiseksi lähinnä Business Finlandin, ely-keskusten ja kuntien kautta.

Toteutetut tukiratkaisut ovat olleet työryhmän mukaan hyödyllisiä, mutta ne eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan yleisempi, nopeasti kaikkien toimialojen yritysten kannattavuutta tukeva järjestelmä.

Ehdotuksen mukaan tuki kohdistettaisiin pienien ja keskisuurten yritysten kustannusten kattamiseen. Tuki perustuisi myös yritysten palkkakustannuksiin ja pyrkisi tätä kautta ylläpitämään työllisyyttä.

Tuki olisi sitä suurempi, mitä enemmän yrityksen liikevaihto pienenee koronaepidemian vuoksi. Lisäksi tuen suuruus riippuisi yrityksen kiinteiden kustannusten määrästä ja yrityksen nykyisistä henkilöstökuluista.

Työryhmän ehdotuksen mukaan tukea maksettaisiin yrityksille, joiden liikevaihto on pienentynyt koronaepidemian vuoksi vähintään 30 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Tukea maksettaisiin täysimääräisenä maalis- ja huhtikuun ajalta sekä alennettuna touko- ja kesäkuussa.

Nykyisten tukien jatkoa että erityisesti yritysten rahoitustukistrategian kehittämistarpeita pohtimaan pitää asettaa uusi asiantuntijaryhmä.

Velka paisuu

Julkinen velka kasvaa ja parhaimmassakin tapauksessa saavuttaa 90 prosentin tason suhteessa bkt:hen vuosikymmenen loppuun mennessä, ellei korjaaviin toimiin ryhdytä.

Velka tekee Suomen haavoittuvammaksi ja lisävelkaantuminen tältä tasolta ei välttämättä ole tulevaisuudessa helppoa.

Vielä vakavampi ongelma kuitenkin on, että ilman politiikkatoimia velan kasvulle ei näy loppua edes 2030-luvulla. Siksi velkaantumiskehitystä voida hyväksyä.

Tämän vuoksi on välttämätöntä sopeuttaa julkista taloutta kansantalouden kantokykyä vastaavaksi selvästi enemmän kuin ennen kriisiä arvioitiin. Sopeutus tarkoittaa käytännössä menojen supistamista taikka verotuksen kiristämistä, tai molempia.

On hyvin todennäköistä, että Suomessa kasvu ei käynnisty kunnolla ilman finanssipoliittisen elvytyksen tukea. Elvytyksen tulee olla mitoitukseltaan kohtuullisen suuri, vähintään pari prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vuoden 2021 budjetti tulee olla luonteeltaan tuntuvasti elvyttävä. Joitakin elvytystoimia voi harkita jo loppukesän aikana, jos rajoitusten poistamisessa on riittävästi edetty. Kuntien tukeminen valtion toimesta on joka tapauksessa tarpeen jo kuluvan vuoden aikana.

Luontevia kohteita ovat investoinnit perusrakenteeseen. Kyse voi olla tie- tai ratahankkeista tai esim. asuntorakentamisen lisäämisestä kasvukeskusten asuntopulan helpottamiseksi.

Myös investoinnit ympäristö- ja ilmastopolitiikan edistämiseen sekä energiatehokkuuden lisäämiseen ovat harkinnan arvoisia.