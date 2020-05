Koronakriisi on pakottanut monet kierrätysmyymälät sulkemaan ovensa, vaikka käytetyn tavaran kauppa käy kuumana. Espoon Nihtisillan kierrätyskeskuksen varastot alkavat täyttyä tavarasta.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen varastotiloihin kasaantuu koronakriisin aikana jatkuvasti lisää tavaraa.

Olemme Nihtisillan kierrätyskeskuksessa, jossa kaikki toimipisteissä lahjoitettu tavara lajitellaan ja hinnoitellaan. Nihtisillassa toimii normaalioloissa Suomen suurin kierrätystavaratalo.

Yllä olevasta videosta voit katsoa, kuinka uskomaton määrä tavaraa Nihtisillan kierrätyskeskuksen tiloissa tällä hetkellä on.

Lajittelukeskuksen käytävillä tavaramäärä tuntuu jatkuvan silmänkantamattomiin. Rullakoihin on kasattu satoja suksia ja kirjalaatikot muodostavat yhdessä nurkassa pitkiä käytäviä. Mittakaavasta kertoo jotakin se, että viime vuonna kirjoja myytiin myymälöissä ja verkkokaupassa lähes 400 000.

Yhteen suureen pahvilaatikkoon on teipattu paperilappu: ”Kesäpaidat”. Teksti muistuttaa tulevasta kesäsesongista.

Kesän vaatevalikoima odottaa pääsyä myymälöihin.

Aurinkolaseja on varastossa laatikkokaupalla.

Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla yhdeksän myymälää. Koronakriisin vuoksi kauppa on pysähtynyt jokaisessa myyntipisteessä, mutta neljä toimipaikkaa ottaa edelleen tavaraa vastaan.

Suljettujen keräyspisteiden lisäksi Uudenmaan Marttojen kanssa toteutetut keväiset keräykset ovat jäissä.

Kirjalaatikot muodostavat käytäviä Nihtisillan kierrätyskeskukseen.

Kierrätyskeskuksen tuotehallintapäällikkö Miia Podworsky kertoo, että tavaravirta on ollut viime viikkoina yllättävän vuolas – rajallisista lahjoitusmahdollisuuksista huolimatta.

– Lahjoitusmäärät ovat normaalin kevätajan tapaan kasvussa. Siihen nähden, että myymälät ovat suljettuina, tavaraa on tullut paljon. Tekstiilejä, kirjoja ja pyöriä tulee nyt jatkuvasti.

Podworsky mainitsee yhden tuoteryhmän, jota varastoihin ei enää mahdu.

– Otamme edelleen laajalla kirjolla tavaraa. Tällä hetkellä emme kuitenkaan pysty ottamaan huonekaluja vastaan. Kun myymälät ovat kiinni, niin emme saa niitä kiertoon.

Viime vuonna Kierrätyskeskus myi yhteensä noin 80 000 huonekalua.

Tuotehallintapäällikkö Miia Podworskyn mukaan lahjoituksia on tullut yllättävän paljon ja varastot alkavat täyttyä. Myymälöiden avaamista valmistellaan.

Tällä hetkellä tavaraa lähtee kiertoon ainoastaan verkkokaupan kautta. Verkkokauppa on kasvattanut koronakriisin aikana merkitystään etenkin kevään pyöräkaupassa. Asiakkaille on lähtenyt tai on lähtövalmiina jo tuhat polkupyörää.

Nihtisillan kierrätyskeskuksessa pyöriä tuntuu tulevan vastaan kaikkialla. Kunnostetut ja verkkokaupassa myydyt ovat siistissä rivissä. Seinän vieressä on varaosia ja suuri kasa renkaita. Jokainen myytävä pyörä kunnostetaan ja huolletaan kierrätyskeskuksessa.

Pyöriä Nihtisillan kierrätyskeskuksessa.

Käytettyjen pyörien osia on kasattu kierrätyskeskuksen seinän viereen.

Kevät- tai kesämyyntiin lähtevän tavarapaljouden lisäksi varastotilaa vievät myös huonon talvikauden jäljiltä varastoihin jääneet liikuntavarusteet.

– Talvivarusteiden osalta teroittelemme nyt luistimia ensi talveen. Lasketteluvarusteet menivät onneksi aika hyvin kaupaksi, mutta suksia, monoja ja luistimia jäi paljon.

Rullakot ovat täynnä huonon talven jäljiltä myymättä jääneitä talvivarusteita.

Sukset odottavat seuraavan talvikauden lumia varastossa.

Talviurheiluvälineitä riittää.

Talvikauden jääkiekkokypärät jäivät vielä myymättä.

Samaan aikaan, kun Nihtisillan kierrätyskeskus täyttyy, käytettyjä tavaroita myydään verkossa hurjaa vauhtia. Myös muut kierrätyskauppaketjut taistelevat tavaramäärän kanssa, kun myyntipisteitä on suljettu.

Avustusjärjestö UFF on sulkenut osan myymälöistään ja keräyspisteensä Pori–Jämsä–Kouvola–Hamina-linjan pohjoispuolella. Etelä-Suomessa on kuitenkin useita avoinna olevia keräyspisteitä.

UFF:n kumppanuustoiminnan päällikkö Minja Huopalainen kertoo, että lahjoittajien kannattaa malttaa tällä hetkellä mielensä. Lahjoituksia on syytä lykätä koronaviruksen jälkeiseen aikaan.

– Olemme pyytäneet ihmisiä välttämään lahjoittamista siihen saakka, että tilanne normalisoituu. Ja toivomme tätä edelleen.

Haasteena on kotimaan myymälöiden sulkemisen lisäksi se, että koronakriisi on pakottanut myös monet ulkomaiset secondhand-liikkeet sulkemaan ovensa. Viruksen leviäminen on iskenyt Euroopan käytettyjen tavaroiden tukkukauppaan.

UFF toimittaa tavaraa ulkomaisiin käytettyjen tuotteiden lajittelulaitoksiin, jotka eivät saa tällä hetkellä tuotteita kiertoon entiseen malliin. Lajittelukeskuksia on suljettu tai ne pyörivät normaalia hitaammalla tahdilla.

– Logistiikkaongelmat ovat sen taustalla, että toivomme malttia näihin lahjoituksiin. Ihmiset ovat noudattaneet tätä toivetta aika mukavasti. Olemme pystyneet toimimaan ja saaneet tavaroita myös eteenpäin. Avaamme myös suljettuja myymälöitä vähitellen.

Myymäläasiakkailta Huopalainen toivoo malttia ja sitä, että ihmiset muistavat hygieniaohjeet ja turvavälit.

– On ihanaa, että ihmiset tulevat myymälöihin, mutta toivomme tietenkin, että kaikki pysyvät terveinä.

Myymälöiden aukeamisen myötä myös golfmailat lähtisivät myyntiin.

Fida secondhand kertoo niin ikään verkkosivuillaan, että ketjun tekstiilinkäsittely toimii nyt minimitasolla. Valikoituja keräyspisteitä on avoinna, mutta monet on suljettu väliaikaisesti. Fida toivoo, että ihmiset säästävät vaatelahjoituksensa mahdollisuuksien mukaan koronakriisin jälkeiseen aikaan.

Kevät on myös muiden kuin vaatekaappien tyhjentämisen aikaa. Koronakriisin aikana ihmiset hankkiutuvat eroon esimerkiksi vanhentuneista lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista.

Töölön Yliopiston apteekissa palautettujen lääkkeiden määrä on pysynyt suhteellisen normaalilla tasolla. Lääkekaappien laitteistoa on kuitenkin laitettu kodeissa uusiksi, ja se on näkynyt myös apteekin tiskillä.

– Heti kriisin alussa huomasimme, että ihmiset palauttivat paljon vanhoja kuumemittareita. Monella on esimerkiksi vielä vanhoja elohopeamittareita, joita on nyt vaihdettu uusiin. Palautukseen on tullut kaikenlaisia mittareita, apteekinhoitaja Elina Lammi toteaa.

Vastaava ilmiö on huomattu myös muissa Yliopiston apteekeissa eri puolilla Suomea.