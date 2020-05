Kampaamoyrittäjä Marja tienasi pari sataa euroa viime kuussa – ”Puskurisäästöt riittävät tämän kuun”

Suomen Yrittäjien mielestä yhden hengen yritysten pitäisi saada samat tuet kuin muidenkin yritysten. Parturi-kampaaja Marja Harjumaan mukaan työttömyyspäivärahojen maksamisella on nyt kiire.

– Itselläni puskurisäästöt riittävät juuri tämän kuun, mutta sitten ne on syöty. Kesäkuu kyllä pelottaa, kertoo parturi-kampaaja Marja Harjamaa.

Huoli koronatartunnoista iski monen muun palvelualan tavoin myös parturi-kampaamoihin, joissa suojaetäisyyden pitäminen asiakkaan ja työntekijän välillä on mahdotonta.

Harjamaa on nyt jälleen avaamassa TukkaTaiga-liikettään viikkojen tauon jälkeen.

– Minulla oli asiakkaana terveydenhuollon ammattilaisia, joten olen itsekin ollut ikään kuin tulilinjalla. He neuvoivat minua sulkemaan kampaamon ihan oman terveyteni takia, Harjamaa sanoo.

Huhtikuun tulot jäivät pariin sataan euroon, jotka hän sai myymällä hiustenhoitotuotteita verkkosivuillaan.

Harjamaa on kuitenkin tyytyväinen siihen, että yksinyrittäjänä hän pystyi itse tekemään päätöksen sulkemisesta vähäksi aikaa.

– Monilla yrittäjillä on työntekijöitä ja vuokratuolilaisia, joita päätös liikkeen lopettamisesta koskettaa. Yksinyrittäjänä voin lyödä pillit pussiin silloin kun haluan, Harjumaa sanoo.

Suomen noin 300 000 yrityksestä kaksi kolmasosaa on yhden henkilön yrityksiä, kertoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

– Heistä on vaikea puhua yhtenä ryhmänä, sillä joukossa on niitä, jotka tienaavat vuodessa 8 000 euroa, kun taas joku voi tienata puoli miljoonaakin.

Yksinyrittäjät tuntevat myös koronan vaikutuksen talouteensa eri tavoin. Yrityksille koronan takia annettavien tukien suhteen yksinyrittäjät ovat kuitenkin liikevaihdosta ja toimialasta riippumatta samalla viivalla.

Yksinyrittäjät voivat saada koronan takia kunnan jakamaa yksinyrittäjätukea sekä poikkeuksellisesti Kelan myöntämää ansiopäivärahaa.

– Meidän keskeinen vaatimuksemme on, että myös yksinyrittäjien pitäisi saada sekä Business Finlandin kehittämistukea että ely-keskusten tukea, Kujala sanoo.

Business Finland myöntää tukea vain yrityksille, joissa on yli kuusi henkilöä, kun taas ely-keskusten koronan vaikutusten aiheuttamien markkinahäiriöiden takia antama kehittämisavustus on tarkoitettu 2–5 hengen yrityksille.

– Jos yhden henkilön yritys tekee samaa liikevaihtoa kuin useamman henkilön yritys, pitäisi sen olla oikeutettu myös samoihin tukiin, Kujala sanoo.

– Ei henkilömäärä voi olla tuen peruste, jos liikevaihto on sama.

Kuntien kautta jaettu yksinyrittäjätuki on tarkoitettu yrityksen toiminnan kulujen, kuten laitteiden ja tilojen kustannusten kattamiseen. 2 000 euron suuruinen tuki myönnetään, jos yrityksen liikevaihto on pienentynyt koronan takia 30 prosenttia.

Harjamaa ei ole yksinyrittäjätukea hakenut, sillä hänen liikehuoneistonsa omistaa Helsingin kaupunki, joka vapautti vuokrien perinnän kolmelta kuukaudelta koronan takia.

Harjamaa ei ota kantaa ely-keskusten tai Business Finlandin tukiin. Sen sijaan huhtikuun alussa haettu työttömyystuki saisi tulla mahdollisimman pian.

– Päätös saisi tulla vaikka tänään, sillä yhtiövastikkeet menevät maksuun, hän sanoo.

– Onni on, että miehelläni on työ, jota hän on voinut tehdä normaalisti. Todella monella kollegallani on kuitenkin suurin hätä kotona, kun puoliso on lomautettu eikä rahaa tule mistään.

Osa on hakenut lainaa, mutta saanut pankista hylkäävän päätöksen.

– Siinä moni miettii, että vetääkö itsensä vai yrityksensä jojoon. Toukokuu tulee varmasti monella olemaan kuukausi, jolloin he harkitsevat lopettavansa yritystoiminnan, Harjamaa ennustaa.