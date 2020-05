Matkailuyritykset ymmällään: saako ulkomaille mennä vai ei?

Matkailuyritykset toivovat ratkaisuja EU:lta, koska Suomen ministeriöt eivät vastaa.

Matkailualan yrittäjät yrittävät saada hallitukselta tarkennuksia, milloin ja millä ehdoilla maan rajoja ylittäviä matkoja voi tehdä.

Hallituksen maaliskuussa julkistama linjaus, jolla kiellettiin suomalaisia matkustamasta ulkomaille, päättyy virallisesti 13. toukokuuta eli viikon päästä.

Sen jälkeisestä linjauksesta ei ole juuri tietoa, eivätkä hallituksen maanantaisen julkistukset suinkaan selventäneet asiaa.

– Olemme pyytäneet sisäministeri Ohisalolta selvennyksiä linjaukseen ja lähettäneet kopion myös pääministeri Marinille, kertoo Suomen matkailualan liiton Smalin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Hallitus ilmoitti maanantaina muun muassa, ettei vapaa-ajan matkustamista jatkossa edelleenkään suositella, mutta työmatkat ja muut välttämättömät matkat sallitaan Schengen-alueen sisällä 14. toukokuuta lähtien.

Koska matkustuskielto ei ole kuitenkaan ehdoton, ei matkatoimistoilla ole varmuutta, onko esimerkiksi kesäkuulle järjestetyt lomamatkat peruutettava vai ei.

Mäki-Fräntin mukaan järjestö ei ole saanut tiedusteluihinsa mitään vastausta ministeriöiltä.

– Tämä on todella hankala tilanne, kun kukaan viranomaisista ei ota tilanteesta mitään vastuuta. Jää täysin yksityisten yritysten vastuulle peruuttaa matka ja hyvittää matkan hinta matkustajille ilman kuluja, Mäki-Fränti kertoo.

– Olemme turhautuneita, kun matkatoimistot joutuvat nyt selittelemään tilannetta asiakkaille, kun jotkut kysyvät jo heinä–elokuun ja syyskuunkin matkoista, mutta kenelläkään ei ole kättä pidempää.

Matkailuala on ehdottanut aiemmin, että Suomessa otettaisiin käyttöön voucherit, eli rahallisen hyvityksen sijaan asiakkaalle annettaisiin korvaukseksi kuponki palveluntarjoajan palveluihin. Jos matkaa ei ole voinut järjestää vuoden kuluessa, matkailija saisi rahansa takaisin.

Samantapaisia lakeja on säädetty monessa Euroopan maassa, mikä on aiheuttanut ongelmia suomalaisille matkanjärjestäjille, joiden on hyvitettävä matkat asiakkailleen täysimääräisesti rahana.

– Emme kuitenkaan ole saaneet oikeusministeriöstä minkäänlaista kommenttia, Mäki-Fränti toteaa.

Matkatoimistot haluaisivat myös tietää, millaisia dokumentteja työmatkan todisteeksi tarvitaan.

– Tämä on matkailualan lisäksi tärkeä myös suomalaisille vientiyrityksille, valtionhallinnolle ja pk-yrityksille, ei vain virolaisille työmiehille, Mäki-Fränti sanoo.

Jonkinlaisia matkailuun liittyviä linjauksia toivotaan ensi viikolla EU-komissiolta, jolta odotetaan linjausta sisärajojen avaamisesta. Myös hallitus ilmoitti maanantaina, että rajaliikenteen rajoitusten purkutoimia halutaan koordinoida EU-tasolla.

– EU on myös ilmeisesti jakamassa taloudellisia tukia, joista matkailu ja liikenne on saamassa ison potin, Mäki-Fränti sanoo.

– Huolestuttaa se, ollaanko meillä nyt hereillä siinä tilanteessa, vai onko tukipotti menossa Etelä-Euroopan suuriin matkailumaihin.