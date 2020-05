Suomalaiset huippukokit: Näin korona muutti ravintolabisneksen ulkomailla – kuumemittaus ovensuulla, reippaat korvaukset

Keskustelu ravintola-alan toiminnasta käy kuumana. Ulkomailla toimivat huippukokit Tomi Björck ja Jaakko Sorsa kertoivat Taloussanomille, miten heidän nykyisissä asuinpaikoissaan on toimittu ravintola-alalla nyt korona-aikaan.

Ravintoloitsija Tomi Björckillä on ravintola Blanca Bar & Dining Sydneyn Bondi Beachillä. Koronan käynnistyessä hallitus määräsi Australiassa ravintolat suljettavaksi kuudeksi kuukaudeksi.

– Ilmoitus oli kylmän selkeä, mutta samalla huojentava. Ei tarvinnut miettiä mitään, koska vaihtoehtoja ei ollut, Tomi Björck sanoo.

Hallitus teki linjauksensa ovien sulkemisesta vitkuttelematta.

– Puoli vuotta kuulosti aluksi pelottavan pitkältä ajalta, mutta luvattiin myös helpotuksia mahdollisuuksien mukaan.

Ravintola-alalta laajan kokemuksen omaava Björck sanoo suoraan, että aluksi tilanne vaikutti hälyttävältä.

– Tuli paniikki ja pelko, mitä yritykselle ja henkilökunnalle tapahtuu.

Hallituksen ilmoituksen aiheuttama kauhistus kääntyi helpotukseksi, kun yritysten tukitoiminta saatiin pyörimään vauhdilla.

Pääministerin suositus oli, että vuokria ei pitäisi joutua maksamaan. Björckin tietojen mukaan suurin osa vuokranantajista on noudattanut pääministerin vetoomusta.

– Mekään emme ole maksaneet ravintolan toimitilan vuokraa maaliskuun jälkeen. Sydneyn vuokratasolla puhutaan lähes tuplavuokrista verrattuna vaikkapa Helsingin ydinkeskustaan.

Ensimmäisen vuosineljänneksen alv-summat ollaan näinä päivinä maksamassa yrityksille takaisin kaksin- tai kolminkertaisena.

– Se on täyttä tukea. Pakko myöntää, etten suomalaisena osannut odottaa noin avokätistä toimintaa.

Tomi Björckin Blanca -ravintola Bondi Beachilla Sydneyssä.

Mukava yllätys oli myös pienyritysten saama korvaus, joka lasketaan henkilökunnan määrän mukaan. Jokaisesta työntekijästä yritys saa huhtikuun alusta alkaen 3 000 Australian dollaria, noin 1 800 euroa, kuukaudessa.

– Korvausta tulee kuudelta kuukaudelta. Ja vaikka ravintolat alkaisivat toimia, tuo korvaus maksetaan silti tuolta puolelta vuodelta tavanomaisen palkan lisäksi.

Mieltä on lämmittänyt sekin, että korvaus koskee myös yrittäjiä itseään, ei vain henkilökuntaa.

– Olin ihan varma, ettei palkkiokorvaus koske meitä omistajia, koska yleensähän yrittäjä joutuu itse nuolemaan haavansa.

Myös verottaja on Australian taloustalkoissa mukana. Se on ollut varsinainen yllätys.

– Australiassa näkyy, että myös verotuksen kanssa voidaan olla joustavia jos vain halutaan. Kaikkien ihmisten, ei vain yritysten, veronmaksussa on puolen vuoden joustot, Björck kertoo.

Hän on aiemminkin yllättynyt, kuinka hyvin Australiassa hoidetaan hankalat tilanteet.

– Yleensähän siellä meininki on rentoa, mutta tarvittaessa kansalaisista pidetään hienosti huolta. Tuntuu turvalliselta, kun voi luottaa päättäjiin, Björck antaa kiitosta.

– Australiassa ajatellaan, ettei kenenkään pitäisi voida hyötyä koronasta taloudellisesti. Maassa on yhteinen tahtotila paitsi selviytyä koronasta, saada myös talous pyörimään. Kivi on pudonnut omaltakin sydämeltä ja tilalle on tullut kiitollisuuden tunne.

Australiassa tilanne on helpottanut, mutta huolia piisaa Björckin suomalaisravintoloiden takia.

– Nyt tarvittaisiin joustavuutta. Verohelpotukset tulisivat tarpeeseen, jotta saataisiin talous virkoamaan, Björck miettii.

– Maksan edelleen Suomeen suurimman osan veroistani, joten tuntuisi mukavalta ajatukselta, jos täällä pystyttäisiin tekemään vastaavaa yhteistyötä verotettavien kanssa. Voi vain miettiä, kuinka paljon verotuloja valtio tulee menettämään, jos yritykset päätyvät konkurssiin, Björck huomauttaa.

Jaakko Sorsa: Kuumemittaus ja terveystietokysely ennen oven aukeamista

Hongkongissa baarit ja yökerhot ovat olleet suljettuina, mutta ruokaravintolat ovat saaneet olla auki, koska muut rajoitukset ovat toimineet niin hyvin. Ohjeistukset ovat olleet koko ajan selkeitä.

– Kuume mitataan saavuttaessa ja suurimmassa osassa ravintoloista on täytettävä terveyskaavake henkilötietoineen. Ilman niitä ei pääse sisään, huippukokki Jaakko Sorsa kertoo.

Kaikilla pitää olla kasvomaskit, niin henkilökunnalla keittiössä kuin salissakin. Ravintola saattaa tarjota asiakkaan maskia varten hygieenisen paperipussin, jossa maskia voi säilyttää aterioinnin ajan. Jokaisessa pöydässä on tarjolla desinfiointiainetta.

Pöytien pitää olla puolentoista metrin päässä toisistaan ja yhdessä pöydässä saa olla korkeintaan neljä henkeä.

– Henkilömäärää pöydässä ollaan nyt nostamassa kahdeksaan henkeen.

Lukumäärällä on merkitystä, koska tapoihin kuuluu syödä yhdessä isommalla joukolla.

– Lounaalla työkavereiden seurassa ja vapaalla perheen ja ystävien kanssa.

Hongkongissa asutaan pääosin pienissä asunnoissa, joissa ruoanlaittoon on tilaa vain rajatusti. Helpointa on syödä ulkona ja niin myös tehdään.

Hongkongissa yli 15 vuotta asunut Sorsa oli juuri sopinut uudesta työstä Shanghaissa, kun korona esti muuton.

– Hongkongin rajaa Kiinaan ollaan avaamassa, mutta Shanghai on suljettu eikä ole mitään tietoa, milloin sinne pääsee.

Sorsan palkka juoksee, joten nyt voi keskittyä tulevan ravintolakonseptin kehittelyyn.

– Pitää pystyä luomaan luottamus turvalliseen ravintolakokemukseen, Sorsa toteaa.