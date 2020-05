Ravintolaväki odottaa tukea ja selkeitä ohjeita: ”Avaamisen täytyy olla kannattavaa”

Ravintolaväki kaipaa hallitukselta paitsi luvattua tukea, myös ohjeita kesäkuun alkuun suunnitellusta asteittaisesta avaamisesta.

Hallitus kertoi Suomen asteittaisesta rajoitusten purkamisesta maanantai-illan tiedotustilaisuudessaan.

Hallituksen päätöksiä odotti erityisesti ravintolaväki, sillä hallituksen määräyksellä ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet pakotettiin sulkemaan ovensa koko maassa 3. huhtikuuta aina toukokuun loppuun saakka.

Ravintolaväen pettymys oli huomattava, kun ravintoloiden osalta hallitus ilmoitti vain, että ”ravitsemusliikkeiden asteittainen avaaminen voidaan aloittaa tietyin edellytyksin 1. kesäkuuta”.

– Olemme Suomen ainoa toimiala, jonka toiminta on tällä hetkellä lailla kielletty. Kovasti odotimme meidän alallemme päätöksiä ja tietoja rajoitusten purkamisista niin liiketoiminnan kuin henkilöstönkin kannalta. Nyt emme saaneet oikein mitään tietoa. Seuraavat kaksi viikkoa taas ihmetellään, millaisia rajoituksia on tulossa, toisen polven ravintoloitsija Joonas Keskinen sanoi pettyneenä hallituksen päätöksen jälkeen.

Keskinen pyörittää 12:ta ravintolaa Helsingissä.

Keskisen mielestä ravintolat pitää saada auki asiakasturvallisesti sekä taloudellisesti kannattavasti. Hänen mukaansa pahin vaihtoehto on se, jos ravintolat saadaan avata vain esimerkiksi lounasaikaan.

Ravintoloitsija Joonas Keskisen mukaan ravintolat eivät pysty nyt suunnittelemaan tulevaa yhtään sen paremmin kuin ennen hallituksen tiedotustilaisuutta.

– Se mitä valtiovarainministeri Katri Kulmuni väläytteli, että ravintola voisi olla auki vain lounas- tai päiväsaikaan... Minusta se on eriarvoistamista ja aika hassu ajatus. Onko iltaravintolatoiminta jotenkin vaarallisempaa? Monelle ravintolalle lounasajat ovat vain täydentävää toimintaa, Keskinen näkee.

Avaamisessa on erittäin tärkeää, että ravintolat saavat toimia ja tarjota palvelujaan riittävän laajasti, jotta liiketoiminnan avaamisesta tulee enemmän tuloja kuin se aiheuttaa menoja, Keskinen toteaa. Pahin tilanne on, jos ravintolat saavat avata ovensa sillä tavalla rajoitettuna, että koronakriisin aiheuttamat tappiot kasvavat

Samaan aikaan myös ravintolatyöntekijät ovat ikään kuin löysässä hirressä. Ravintolat eivät voi luvata työntekijöille töitä, kun ei ole tietoa, miten ne saavat olla auki.

– Meillä on tällä hetkellä lähes 200 työntekijää lomautettuna. Emme pysty tällä hetkellä tekemään päätöksiä henkilökunnan suhteen, kun ainoa tieto on, että 1. kesäkuuta voidaan ehkä joillakin rajoituksilla ravintoloita avata, Keskinen sanoo.

Keskinen toivoo, että hallitukselta tulisi uusia ohjeita mahdollisimman nopeasti.

– Toivomme selviä ohjeita aukiolosta ja turvaväleistä, emme mitään ympäripyöreyksiä. Ravintolaväki kyllä osaa toimia ohjeiden mukaan, Keskinen painottaa.

Teemu Lehto Helsingin Töölössä sijaitsevassa Janoinen Lohi -olutravintolassaan syksyllä 2019.

Momentin Group -yritysryppään omistava Teemu Lehto on samoilla linjoilla. Yrityksen alla toimivat 10 ravintolaa pääkaupunkiseudulla omistava Momentin Restaurants, Seinäjoella toimiva Mallaskosken Panimo, myyntiyhtiö Brew Seeker, maahantuontiyritykset kaikissa Baltian maissa ja juomia maailmalle vievä Momentin International.

Lehto toteaa Taloussanomille toivovansa hallitukselta selkeää linjaa sekä kesäkuussa voimassa olevista rajoituksista että toimialan tukemisesta.

– Tuet ovat olleet tapetilla jo maaliskuusta, kun taas muualla maailmassa toimialaa lähdettiin tukemaan heti. Täällä asia venyy ja vanuu. Tukea toivotaan ahdinkoon sillä logiikalla, että yleensä toiminnan kieltäjä vastaa päätöksestään, kuten monessa muussakin EU-maassa on tulkittu. Tämä toimiala on kuitenkin ainoa, joka on nyt lainsäädännöllä kielletty. Kohtuullinen kompensaatio on paikallaan.

Koronaepidemiasta johtuva ravintoloiden sulkeminen on aiheuttanut ammottavan reiän Momentin Groupin liikevaihtoon, Lehto sanoo. Takkiin tulee noin miljoona euroa kuukaudessa. Toisaalta taas Baltiassa toimiva alkoholin nettikauppa on pyörinyt hyvin, hän kertoo.

Lehto muistuttaa, ettei ravintoloita voida avata päivän varoitusajalla. Avaamisen suunnittelukin on mahdotonta, jos ravintoloitsijoilla ei ole tietoa mahdollisista rajoituksista. Ravintolan tulee kuitenkin pystyä toimimaan tehokkaasti, eikä paikkoja voi useinkaan pitää auki puoliteholla. Se tuottaisi vain enemmän tappiota, Lehto sanoo.

– Jos toukokuun puoleen väliin ei tule selkää ohjeistusta, niin aika vaikeaa se avaaminen tulee olemaan.

Savoy-ravintolan johtaja Helena Puolakka kommentoi puolestaan, että ravintoloilla on useita kiinteitä kuluja, kuten vuokrat, jotka juoksevat siitä huolimatta tarjoaako ravintola esimerkiksi vain lounasta tai illallista. Siitä syystä hän pitää mahdollisena, että reunaehdoista riippuen ravintolaa ei kannata avata heti hallituksen antaessa luvan.

– Kiva, kun vihreää valoa näkyy edes jossain muodossa, mutta kaikki riippuu ehdoista, joiden kautta voidaan olla auki. Jos ajattelen Savoyta, niin totta kai haluaisin avata, mutta avaamisen täytyy olla kannattavaa, Puolakka sanoo.