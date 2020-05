Mercedes-Benzin tuotanto käynnistyy hiljalleen ympäri maailman. Uudenkaupungin tehdas oli kiinni koko huhtikuun komponenttipulan takia.

Uudenkaupungin autotehtaan toiminta jatkuu tässä kuussa, kertoo Mercedes-Benz tiedotteessa.

Yhtiön mukaan tuotannolle olennaiset alihankintaketjut toimivat jälleen. Mercedes-Benzin mukaan Uudenkaupungin tehdas ilmoittaa tarkemmasta aikataulusta itse.

Uudenkaupungin tehtaan omistava Valmet Automotive on Mercedes-Benzin omistavan Daimlerin sopimusvalmistaja. Valmet Automotiven tehdas on ollut suljettuna koko huhtikuun. Syynä on ollut pula tarvittavista komponenteista. Tehtaalla on runsaat 3 000 työntekijää ja toimihenkilöä.

Mercedes-Benz käynnistää tai on käynnistämässä tuotannon useilla tehtaillaan. Ne suljettiin koronaviruspandemian vuoksi aiemmin tänä keväänä. Yhtiö kertoo, että Saksassa sen tuotantoa on käynnistetty useilla tehtailla. Saksan ulkopuolella autojen valmistus jatkuu lähipäivien aikana Daimlerin yksiköissä Romaniassa, Unkarissa ja Yhdysvalloissa.

Yritys kertoo, että tuotannossa noudatetaan tarkkoja hygieniamääräyksiä ja turvavälejä ja käytetään kasvomaskeja. Osassa tuotantoa työaikaa on lyhennetty.

– Tuotanto jatkuu tehostettujen turvatoimien puitteissa, ja lisäämme tuotantoa askel askeleelta, Mercedes-Benzin tuotantojohtaja Jörg Burzer sanoo tiedotteessa.

Eilen Volvo Trucks kertoi kuorma-autojen valmistuksen jatkumisesta Ruotsissa ja Belgiassa.