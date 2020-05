Huippukokki Henri Alén hämmästyi hallituksen sumeita ravintolalinjauksia: ”En edes suunnittele avaamista”

Alen on varma siitä, että moni ravintola-alalla toimiva jakaa hänen näkemyksensä.

Huippukokki Henri Alén kertoo pettyneensä hallituksen linjauksiin ravintoloille kohdistetuista tukitoimista – tai paremminkin linjausten puutteeseen.

Hallitus kertoi eilen maanantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että koronavirustilanteen paranemisen vuoksi ravintoloiden asteittainen avaaminen voidaan aloittaa 1. kesäkuuta alkaen.

Tämä edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Lainsäädäntöehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 13.5.2020.

Näin niukkojen tietojen pohjalta avaamista on kuitenkin turha edes suunnitella, muun muassa Murua, Finnjäveliä ja muutamaa muuta ravintolaa pyörittävä Alén kertoo Taloussanomille.

– Hallitukselta ei tullut mitään linjausta tukitoimista. On kulunut jo viikkoja siitä kun ravintolat suljettiin ja tuet luvattiin, mutta mitään ei ole kuulunut. Avaamista on aivan turha miettiä, kun ei tiedä yhtään, mitä aiotaan viilata vaikkapa asiakasmäärissä. Tämä on itselleni se suurin este, Alén sanoo.

– Haluaisin mahdollisimman nopeasti saada paikat auki ja lomautetut ihmiset töihin, mutta tällä hetkellä ei ole mitään työkaluja avaamisen suunnitteluun.

Alénin mukaan ravintolan avaamisessa – hieman konseptista riippuen – on lukuisia liikkuvia osia eikä se tapahdu hetkessä. Näitä ovat esimerkiksi katkaistujen siivoussopimusten tekeminen uudelleen, varausjärjestelmän ylösajo, lomautettujen töihinkutsu, raaka-ainetilaukset ja pesulasopimukset.

– Aukioloajatkin pitää rukata rajoitusten mukaan, samoin työvuorot. Ravintolaa ei myöskään voi avata, ennen kuin tietää kuinka pitkät välit pöydillä pitää olla. Se vaatii koko ravintolasalin uusiksi suunnittelua ja sen laskemista, että paljonko asiakkaita voidaan ottaa ja kannattaako se.