Jättivarustamo Carnival aikoo aloittaa risteilyt Yhdysvalloista elokuussa

Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja ainakin 1500 ihmistä on saanut tartunnan viruksen levittyä Carnivalin risteilyaluksilla.

Yhtiön maine on ryvettynyt pahasti koronaviruskriisissä, sillä useilta sen laivoilta on löytynyt tartuntapesäkkeitä.

Maailman suurimpiin risteily-yhtiöihin kuuluva Carnival Cruise Line aikoo aloittaa osan risteilyistään uudelleen elokuun alussa. Yhtiö kertoi maanantaina, että kahdeksan sen risteilyalusta on lähdössä elokuussa matkaan satamista Yhdysvaltojen Floridassa ja Texasissa.

Carnivalin maine on ryvettynyt pahasti koronaviruskriisissä, sillä useilta sen laivoilta on löytynyt tartuntapesäkkeitä. Guardian-lehden mukaan kymmeniä ihmisiä on kuollut ja ainakin 1 500 ihmistä on saanut tartunnan viruksen levittyä yhtiön Diamond Princess -, Zaandam- ja Ruby Princess -aluksilla. Tapahtumista laivoilla on aloitettu useita tutkintoja.

Risteilyt on yleisesti peruttu Yhdysvalloissa ja Australiassa elokuun loppuun asti.