Norwegian vältti konkurssin, mutta mitä se tarkoittaa lipun ostaneelle? Näin yhtiö vastaa

Norwegian on kiikkunut kuilun partaalla jo pitkään. Tänään se sai aikalisää vuoden loppuun.

Norwegian on arvioinut, että paluu normaaliin voi kestää pari vuotta.

Lentoyhtiö Norwegianin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi tänään yhtiön saneeraussuunnitelman, joka on edellytyksenä valtion lainatakauksen saamiselle.

Norwegian arvioi, että sen turvin yhtiö pärjää tämän vuoden loppuun saakka. Ilman sitä yhtiön rahat olisivat loppuneet jo tässä kuussa.

Yhtiön kalustosta valtaosa on nyt maassa, ja se lentää ainoastaan muutamia Norjan sisäisiä lentoja. Yhtiö on varautunut siihen, että se lentää pienennetyllä kalustolla jopa ensi vuoden huhtikuuhun saakka.

Norwegianin aiemmin tekemän arvion mukaan paluuta normaaliin voidaan joutua odottamaan vuoteen 2022.

Taloussanomat kysyi Norwegianilta, mitä yhtiön tilanne tarkoittaa niille, joilla on lentolippu hankittuna Norwegianin lennolle vielä tänä vuonna.

– Kun matkustusrajoitukset poistuvat ja lennoille on kysyntää, aloitamme lennot niin pian kuin voimme toiminnalliset valmiudet huomioiden, Norwegianin viestinnästä kerrotaan.

– Valitettavasti on erittäin haastavaa ottaa suunnittelussa huomioon tarkkoja päivämääriä, koska emme tiedä, koska matkustusrajoitukset poistuvat. Haluamme aloittaa lennot mahdollisimman pian, kun matkustusrajoitukset poistuvat ja se on toiminnalliset valmiudet huomioiden mahdollista. Olemme todella pahoillamme, ettemme voi tässä tilanteessa olla täsmällisempiä ja ymmärrämme, että se on turhauttavaa asiakkaillemme, viestintä jatkaa.

Norwegianin mukaan yhtiö on suoraan yhteydessä kaikkiin matkustajiin, joita mahdolliset muutokset koskevat.

Norwegian myy verkkosivuillaan lentolippuja kesäkuusta eteenpäin.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto neuvoi viime viikolla, että Norwegianin lentoliput hankkineen kannattaa odottaa, että yhtiö itse peruu lennot ja vaatia palautukset rahana eikä cash point -pisteinä.

KKV:n mukaan nyt ei ole oikea aika ottaa vastaan cash point -pisteitä, koska lentojen toteutuminen on epävarmaa.