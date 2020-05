Koronaeristys täyttää jätekatokset ääriään myöten – Muoviroskaa kuljettava Joonas oivalsi, mitä olohuoneissa tapahtuu nyt

Taloussanomien haastattelemat asiantuntijat kertovat, että koronavirusepidemia lisää kotitalouksien jätteiden määrää, mutta toisaalta yrityksiltä jätettä tulee vähemmän.

Kotitalouksien tuottaman jätteen määrä kasvaa koronaviruspandemian aikana. Tämä näkyy etenkin kartongin ja muovin määrässä, sillä monet ruokapakkaukset sisältävät näitä kahta jätelajia ja ravintoloiden kotiinkuljetuksetkin tapahtuvat pitkälti muovipakkauksissa.

Toisaalta vesi- ja jätehuollon palveluita tuottavan kuntayhtymän Helsingin Seudun Ympäristöpalvelujen HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen kertoo Taloussanomille, että muovinkeräys kasvaa jatkuvasti muutenkin, oli koronaa tai ei.

Nuutinen kertoo, että tammikuussa 2019 HSY otti jätemuovia vastaan 381 tonnia, kun taas tämän vuoden maaliskuussa määrä oli 500 tonnia.

Yllä olevalla videolla nähdään, kuinka nopeasti muovijäteastia tyhjentyy osaavan jäteauton kuljettajan käsissä.

– Tonnimäärissä on vaikea sanoa, mikä on koronan vaikutus kokonaismäärään. Palvelu kasvaa noin 50 asiakkuutta viikossa, joten kotitalouksien koronasta tulevaa muovimäärän kasvua on mahdotonta eritellä, sillä jätemäärä on kasvanut palvelun kasvun myötä, hän sanoo.

Näin täynnä muovijäteastia oli Vantaan Hakunilassa tiistaina.

Siitä Nuutinen on kuitenkin varma, että koronavirusepidemia ja siitä johtuva sosiaalinen eristäytyminen koteihin on lisännyt jätteen määrää. Eniten se näkyy muovissa ja kartongissa.

– Koronakriisin alkuvaiheessa kartonkia oli tullut lisää noin 10 prosenttia. Ruokapakkauksista syntyy paljon tällaista jätettä, Nuutinen toteaa.

– Toisaalta pääsiäinen näytti olevan siivoustalkoiden aikaa aikaa ja joka jätelajissa oli paljon irtonaista jätettä. Tietysti ihmiset ovat varmasti ostaneet pyhiä varten paljon ruokaakin. Siinä oli iso ryöpsähdys jätteen määrässä.

Nuutinen kertoo, että huhtikuun 1.-12. päivä HSY oli kerännyt muovia 78 kuutiota, kun taas 13.-20. päivän välillä luku oli 200 kuutiota.

Ensi vuonna muovin kierrätys tulee pakolliseksi kaikille yli viiden huoneiston kiinteistöille, mutta Nuutinen kertoo monien taloyhtiöiden siirtyvän kierrätykseen kovaa vauhtia aivan vapaaehtoisesti. Monessa kohteessa on otettu käyttöön muovijäteastioita ja vähennetty sekajäteastioiden määrää.

Joonas Haila ajaa HSY:lle urakoivan Remeon jäteautoa. Hän kerää muovijätettä.

Myös Remeolla jäteauton kuljettajana työskentelevä Joonas Haila on huomannut, että astiat ovat korona-aikaan tavallista täydempiä. Arvionsa mukaan Haila tyhjentää työvuoronsa aikana noin 180 muovijäteastiaa. Haila tyhjentää pelkkiä muovinkeräysastioita.

– Aika moni luulee, että jäteautoon tyhjennetään kaikki astiat kerralla, mutta eihän lajittelusta silloin olisi mitään hyötyä, jos kaikki jäte menee autossa sekaisin, Haila sanoo.

Korona-aikana Haila on tehnyt havainnon siitä, että kotonaan pysyttelevät ihmiset ovat innostuneet päivittämään televisioitaan uudempiin. Jätekatoksista löytyy paljon televisioiden pahvipakkauksia ja niiden sisältä löytyvä styroksi täyttää muovijäteastioita. Myös ravintoloiden kotiinkuljetuksissa käytettävien muovipakkausten määrä on lisääntynyt.

Useimmissa jätekatoksissa on nykyään vain yksi muovijäteastia, mutta Haulan mukaan moni taloyhtiö on vaihtanut sekajäteastioita niihin.

– Ihmiset jaksavat kyllä lajitella jätteet kotonaan hyvin, mutta sitten kun päästään roskakatokseen ja huomataan, että sekajäteastia on täynnä, niin sitten sitä aletaan työntää muualle. Sitä tässä joutuu pitämään silmällä.

Haila suosittelee taittelemaan jätteet mahdollisimman pieneen kasaan, jotta jäteastiaan mahtuisi mahdollisimman paljon sisältöä. Parhaimmillaan täyteen astiaan mahtuu niin paljon muovia, että astia voi painaa toistakymmentä kiloa, mutta Hailan tyhjennystahtiin se ei vaikuta.

Kevätauringon valaisemassa Vantaan Hakunilassa astia sujahtaa jäteauton perään niin nopeasti, että Ilta-Sanomien kuvaajakin joutuu ottamaan videolle uusintakierroksen seuraavalla jätekatoksella.

Muovijäteastia tyhjenee jäteauton sisuksiin yhdessä hujauksessa.

HSY:lle urakoivan Remeo Oy:n Vantaan yksikönpäällikkö Risto Luoto puolestaan kertoo, että ainoastaan muovijätteen määrä ei ole kasvanut koronan aikana – vaan aivan kaiken jätteen biojätteestä sekajätteeseen.

– Karkeana arviona sanoisin, että kasvua on ollut 30 prosenttia. Tarkkaan ei kuitenkaan voi sanoa, koska eihän jäteastioita punnita, Luoto sanoo.

Luodon mukaan kuljettajat ovat kertoneet, että etenkin biojäteastiat tuntuvat olevan jatkuvasti täynnä tai jopa ylitäynnä. On jopa mahdollista, että HSY päättää tihentää astioiden tyhjennysvälejä, Luoto sanoo.

Lisäksi hän huomauttaa, että korona-aikana täyttyneiden jäteastioiden paino on kasvanut ja se taas on lisännyt kuljettajien työtaakkaa.

Jäteauto kerää kerrallaan vain yhtä jätelajia, esimerkiksi muovijätettä. Muuten lajittelussa ei olisi järkeä.

– He ovat kuitenkin toimineet motivoituneesti, siitä isot kiitokset kuljettajillemme.

Koronaepidemia ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jätekuljetusala eläisi kulta-aikaa. Päin vastoin, ajat ovat erityisen tiukat.

Luoto kertoo sen johtuvan siitä, että vaikka koteihinsa eristäytyneet ihmiset tuottavatkin paljon jätettä, yrityksiltä ei tule sitä vähääkään. Kotitalouksien lisääntynyt jätemäärä ei riitä kattamaan yritysten jätteen liikevaihtoon jättämää lommoa, Luoto sanoo.

– Siinä on omat haasteensa. Nopeasti tähän ei ole helppo reagoida, koska kulut pysyvät kuitenkin samana koko ajan.

Toistaiseksi jäteauton kuljettajille on riittänyt töitä. Osaltaan sitä helpottaa alkava lomakausi ja kuljettajien pekkasvapaat, joita on nyt käytetty pois.

– Lomautuksiin ei ole vielä tarvinnut lähteä, Luoto kertoo.