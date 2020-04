Vaasan pizzabisnestä vauhdittaa mystinen valttikortti – katso resepti: näin teet sitä myös kotona

Kukaan ei tiedä, kuka toi ”tillarin” ensimmäisenä vaasalaisiin pizzerioihin. Kaupungin pizzerioiden vetonaula on hiljalleen levinnyt myös muualle Suomeen.

Tillimakaroni on kuin suomalainen vappu itse: kylmä, hieman rasvainen, etkä ole varma, onko se parasta ikinä vai pitäisikö jättää suosiolla väliin.

Siellä täällä näkyy myös häivähdys vihreää, kuin lupaus tulevasta kesästä!

Tänä keväänä vappukarkelot vietetään pienessä porukassa, mutta mikään ei estä tekemästä makumatkoja kotikeittiössä.

Tillillä ja aromisuolalla maustetusta tillimakaronista on parinkymmenen vuoden aikana tullut vaasalaisten uusi perinneruoka, jolla houkutellaan kebab- ja pizzapaikkojen asiakkaita hairahtamaan salaattipöydän kasvispitoiselta polulta.

Vaasan torilla vietettiin marraskuun lopussa jopa tillimakaronijuhlaa, jossa tuota mielipiteet jakavaa herkkua oli tarjolla huimat 400 litraa.

Mikä on tillillä ja aromisuolalla maustetun kylmän makaronin suosion salaisuus?

Tillimakaronijuhlassa Vaasassa 1500 ihmistä sai modernia perinneherkkua.

Vaasalaisen perimätiedon mukaan tillimakaronin syntytarinassa on vahvoja balkanilaisia vaikutteita.

– 90-luvun lopussa Suomeen tuli etnisten pizzerioiden buumi, ja Vaasassa oli silloin vain muutama pizzeria. Yksi niistä oli Sarajevo, jossa oli jo tuolloin tarjolla tillimakaronia, kertoo ravintoloitsija Fatos Kavaja.

Vähitellen sana tuosta mietoja suomalaisia makuja rohkeasti yhdistelevästä ruokalajista kiiri kaupungissa, ja pian tillimakaronia oli tarjolla lähes kaikissa pizzerioissa.

Kavaja on muuttanut Suomeen vuonna 1998 Kosovosta. Hänen mukaansa tilliä ei käytetä kovin laajalti kosovolaisessa keittiössä, mutta Balkanilla on aina tykätty leikitellä maustamisella.

– Siksi en ihmettele, jos tämä yhdistelmä on syntynyt vaasalaisen etnisen pizzerian keittiössä.

Kavaja toteutti myös marraskuisen jättitilauksen torin tillimakaronijuhliin. Silloin vaasalaisesta uusperinteestä sai maistiaiset noin 1 500 nälkäistä.

Kavaja uskoo, että suosioon on monta syytä. Ensinnäkin tillimakaronia on edullista valmistaa. Toiseksi se on mukavan täyttävä lisä salaattipöytään.

– Se vie pahimman nälän sillä aikaa, kun odottaa ruoan valmistumista. Kolmanneksi syyksi hän arvelee perinteen.

– Kun jotain on pitkään tarjolla, sitä aletaan jo odottaa. Maku on myös hyvin mieto, joten lapset pitävät siitä.

Vaasalaislapset kutsuvat tillimakaronia tuttavallisesti ruohomakaroniksi. Tunnettu lempinimi on myös ”tillari”.

– Se on ehkä vähän vahingossa syntynyt nimi. Nyt kun myyn ruokaa noudettavaksi, kysyn aina, saako panna tillaria mukaan.

Pizzerian ovi käy nytkin tasaiseen tahtiin. Lounasaikana on tavallista hiljaisempaa, mutta etenkin perjantaisin perheet hakevat tutusta ravintolasta pizzaa viikonlopun alkamisen kunniaksi.

Vaasassa tillimakaronista on tullut Kavajan mukaan niin olennainen osa kebab-pizzeriaa, että ilman sitä paikkaa voi hädin tuskin kutsua etniseksi pizzeriaksi. Myös muualle Pohjanmaalle pastamössö on levittäytynyt tehokkaasti.

Tillimakaroni on täyttävä kaveri salaatille.

– Jonkin verran sitä näkee jo muuallakin. Sain tutulta kuvan helsinkiläisestä vegaaniravintolasta, jossa oli tarjolla ihan nimettynä ”vaasalaista tillimakaronia”.

Tillimakaronin kanssa sopii majoneesi tai majoneesipohjainen hieman hapan kastike.