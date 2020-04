Aution Marjatila on yrittänyt rekrytoida myös suomalaista työvoimaa, mutta toistaiseksi ei ole onnistanut.

Suomessa on tarjolla viljalti työväkeä maatalouden kausitöihin, mutta maatilat eivät tällä hetkellä juuri kotimaisia kausityöntekijöitä palkkaa.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto on kertonut, että maatalouden kausitöihin on tullut hakemuksia 10 000, mutta yrittäjät eivät nyt rekrytoi kotimaisia työntekijöitä maatiloilleen ja puutarhoilleen.

Suonenjoella Aution Marjatilan isäntänä toimiva Reijo Laitinen kertoo kyllä rekrytoivansa, mutta halukkaita ei ole juuri näkynyt. Tämä selittyy osittain Pohjois-Savossa sijaitsevan Suonenjoen kaukaisella sijainnilla Etelä-Suomeen verrattuna, hän arvelee.

Aution Marjatilan kevään hoitotyöt ja kesän sadonkorjuun on hoitanut yleensä muun muassa Ukrainasta ja Venäjältä joka vuosi tulevien työntekijöiden vakiojoukko.

He ovat Laitisen mukaan suomalaiseen, täysin pystymetsästä pellolle tulevaan työntekijään verrattuna osaavia, mutta myös erittäin motivoituneita.

– Totta kai työhön oppii kuka tahansa, mutta tarvitaan myös sitoutumista ja sitkeyttä. Pellolla ollaan taivas kattona kelillä kuin kelillä. Se on raskasta työtä. Suomalaisilla kiinnostus häviää yleensä nopeasti, Reijo Laitinen kertoo.

– Mutta jos vääntö riittää ja olosuhteet kelpaavat, niin samalla tavalla siitä tulee rahaa suomalaisillekin. Sama summa maksetaan, tuli poimija mistä päin maailmaa tahansa, Laitinen sanoo.

Oma osansa asiassa ja työhön motivoitumisessa on juuri työstä saatavalla korvauksella.

Marjanpoimijoille maksetaan Suomessa kansallisuudesta riippumatta vähintään Teollisuusliiton ja Maaseudun työnantajaliiton sopimaa 1474 kuukausipalkkaa (8,57 euroa tunnissa), mutta nopeat poimivat pystyvät tienaamaan paljon enemmänkin, koska marjat kerätään urakkana.

Esimerkiksi Ukrainassa minimipalkka taas on vain noin 160 euroa kuussa, joten sikäläiselle marjanpoimijalle Suomesta saatava ansio on huomattavasti suurempi summa, kuin se olisi Suomessa pysyvästi asuvalle poimijalle.

– Siellä elintaso on aivan erilainen kuin täällä länsimaissa. Käytäntö on ollut jo kymmeniä vuosia se, että sieltä tullaan tänne kausitöihin tekemään erittäin tärkeä tili. Mukana on monenlaista ammattia tekevää ihmistä, jotka tulevat Suomeen esimerkiksi lomillaan hankkimaan lisäansioita, Laitinen sanoo.

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola puolestaan arvioi, ettei tiloilla olisi varaa palkata tuplamäärää kausityöntekijöitä. Kokenut ulkomaalainen on yksinkertaisesti ensikertalaista suomalaista tehokkaampi työntekijä.

– Olemme esittäneet hallitukselle, että pitäisi nopeasti säätää esimerkiksi opiskelijoille ja nuorille palkkatukea, jolla eroa voisi tasata, Mäki-Hakola sanoo.