Suonenjoella toimiva Aution Marjatila työllistää yleensä noin 100 ulkomaista kausityöntekijää joka vuosi.

Ulkomaalaisen kausityövoiman tulo Suomeen on estynyt koronaviruksen vuoksi. Hallitus on kuitenkin päättänyt, että Suomi ottaa vastaan noin 1 500 huoltovarmuuden kannalta kriittistä maatalouden kausityöntekijää. Suurimman osan odotettiin tulevan Ukrainasta, mutta toistaiseksi heitä on saapunut vain lentokoneellinen.

Ukrainalaisten jälkeen suurin suunniteltu kausityöläisten ryhmä olisivat olleet venäläiset, mutta nyt hekään eivät pääse lähtemään kotimaastaan.

Keväällä kausityöntekijöitä tarvitaan istutuksissa. Myöhemmin kesällä ja syksyllä on paljon työvoimaa vaativan sadonkorjuun vuoro. Kausityöntekijöitä pitäisi saada 15 000 lisää jo päätetyn 1 500 päälle.

Kausityövoiman tilanne näyttää nyt erittäin heikolta, kertoo Suonenjoella sijaitsevan Aution Marjatilan yrittäjä Reijo Laitinen. Laitisen tilalla kasvatetaan useita lajikkeita mansikkaa, pensasmustikkaa ja vadelmaa.

– 1500 linjatusta ulkomaalaisesta kausityöntekijästä anoimme neljäätoista hoitotöihin, mutta saimme neljä. Nyt sekin tyssäsi täysin siihen, että Ukraina laittoi ovet kiinni, Laitinen sanoo.

Kotimaistakaan työvoimaa ei ole kummoisesti tarjolla, hän kertoo. Asiaa ei helpota se, että Suonenjoki sijaitsee kauempana suurista asutuskeskittymistä.

– Jos kotimaista työvoimaa on, niin vasta sitten kun koulut loppuvat. Olemme yrittäneet haalia sitä ja TE-toimiston sivuilla on ollut jo kuukauden työpaikka auki, mutta yhteydenottoja on tullut heikosti. Meidän kylillä on niin vähän ihmisiä ja pääosa väestö on vanhoja, joten sekin vaikeuttaa asiaa.

Kausityöntekijöiden lähes olematon saatavuus uhkaa kääntää Aution Marjatilan vuoden katastrofiksi.

Normaalisti Aution Marjatila työllistää noin 100 kausityöntekijää. He tulevat lähinnä Ukrainasta ja Keski-Venäjällä sijaitsevista Udmurtiasta ja Marista. Suurin osa näistä sesonkiajan marjanpoimijoista on käynyt Aution tilalla kausitöissä jo pitkään, vuosi toisensa jälkeen. Vaihtuvuus on ollut erittäin pientä.

Laitinen kertoo, että kausityöt, eli kevään hoitotyöt ja kesän sadonkorjuu, tehtäisiin mieluusti samalla väellä kuin aiemminkin. Heille talon tavat ja työtehtävät ovat ennestään tuttuja, eikä perehdyttämistä tarvita.

Vaikka työ – mansikan poimiminen – ei ole rakettitiedettä, on siinä silti omat niksinsä ja käytäntönsä, jotka uuden työntekijän täytyy omaksua.

– Tätä voi verrata ihan mihin tahansa yritykseen. Vakiväki on ihan eri asia kuin se, että työvoima vaihtuisi kahden viikon välein.

Reijo Laitinen kertoo, ettei hoitotöitä voi jättää tekemättä, mikäli vielä seuraavanakin vuonna halutaan marjoja.

Laitinen kertoo, ettei hoitotöitä voi jättää tekemättä, mikäli vielä seuraavanakin vuonna halutaan marjoja. Tästä aiheutuu kuluja ja mansikantaimet on tilattu jo viime syksynä.

Tulojen osalta tilanne taas on epävarma. Suonenjoen korkeudella poiminta-aika alkaa yleensä juhannuksen tietämillä, joskus harvoin vasta heinäkuun alussa. Jos poimijoita ei ole, jää marjatila täysin vaille tuloa.

– Jos saamme vain osan työntekijöistä, niin täytyy valita helpoimmat poimintalohkot. Loput marjat jäävät peltoon, se on ikävä tosiasia. Taloudellisesti se on ihan täysi katastrofi, Laitinen sanoo.