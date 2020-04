Maatalousyrittäjät kaipaavat nyt kipeästi työvoimaa.

Suomen rajat ovat koronakriisin takia kiinni.

Hallitus antoi kuitenkin viime kuussa poikkeusluvan tuoda Suomeen ulkomailta 1 500 huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi nimettyä maataloustyöntekijää. Heistä suurin osa tulisi Ukrainasta. Maanantaihin mennessä Suomeen oli saapunut 450 ulkomaalaista työntekijää.

Poikkeusta perusteltiin sillä, että maataloustiloille tarvittiin satokauden alkuun kokeneita, tilat tuntevia työnjohtajia ja muita ”avainhenkilöitä”, jotka voisivat opastaa myöhemmin palkattavia.

Maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola kertoo IS:lle, että Huoltovarmuuskeskus ja ministeriö määrittelivät ne kriittiset tilat, jotka saisivat ulkomaalaisia työntekijöitä. Tiloille ilmoitettiin työntekijöiden määrä, jonka he saisivat.

Tämän jälkeen tilat ilmoittivat nimilistan niistä henkilöistä, jotka he haluaisivat palkata.

Toisin kuin oli tarkoitus, Reskolan mukaan osa tiloista on ilmoittanut sellaisia työntekijöitä, joilla ei ole lainkaan tai hyvin vähän työkokemusta kyseiseltä tilalta.

Reskolalla ei ole tarkkaa lukumäärää tiedossa, mutta hänen mukaansa kyseisiä ”avaintyöntekijöitä” on enintään ”kourallinen”. Valtaosa Suomeen tulleista on työskennellyt aiemmin Suomessa.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

– Tiedetään, että on henkilöitä, jotka eivät ole välttämättä sillä samalla tilalla olleet (aikaisemmin), vaikka tavoitteena oli sellaisia henkilöitä saada, Reskola sanoo.

Hänen mukaansa tämä ei ollut kuitenkaan ”mikään ongelma”.

Reskolan mukaan maatilat eivät ole välttämättä toimineet tahallisesti. Maatilat ovat saattaneet ymmärtää ohjeistuksen osittain väärin, minkä takia maatilojen ilmoittamille nimilistalle saattoi vahingossa päätyä ”vähemmän tärkeitä” henkilöitä.

Reskolan mukaan hekin ovat olleet maatiloille tärkeä työvoimavara. Reskola korostaakin, ettei Suomeen ole päästetty yhtäkään henkilöä, jolla ei olisi työlupa-asiat kunnossa.

– Nämä ovat henkilöitä, jotka ovat tottuneet maatilatöihin, Reskola kertoo.

– Me ollaan tyytyväisiä jokaisesta, joka on tänne tullut, mutta ollaan vielä tyytyväisempiä, jos saadaan runsas joukko kotimaisia täydentämään tätä tilannetta, Reskola toteaa.

Satokauden aikana maatiloille tarvitaankin yhteensä jopa 15 000 työntekijää. Ongelma on ollut se, että maatilat ovat olleet haluttomia palkkaamaan suomalaisia työntekijöitä.

– Ulkomaalaisilla on se, että he ovat täällä tietyn jakson kesällä, ja sinä aikana he keräävät pesämunaa talven varalle sitten. Eli he tulevat ansaitsemaan tänne niin paljon kuin mahdollista, ja siinä tehdään urakalla töitä.

– Kotimaisilla ei sitten välttämättä ole ihan sitä samaa asennetta. Mutta se on erittäin tärkeää, että kotimaista väkeä on tarjolla, ja toivottavasti saadaan hyvä joukko tekemään, Reskola toteaa.

Suomalaisten työntekijöiden rooli saattaa kasvaa entisestään, mikäli Suomeen ei saada tarvittavaa määrää ulkomaalaista työvoimaa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto vahvisti (vihr) maanantaina, ettei Suomeen saada ainakin toistaiseksi lisää ukrainalaista työvoimaa, koska Ukrainan ei päästä enää työntekijöitään lähtemään ulkomaille.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila puolestaan peräsi viikonloppuna hallitukselta nopeita toimia maatalouden kausityövoiman turvaamiseksi.

Mikäli kausityövoimaa ei saada turvattua, voi siitä seurata Marttilan mukaan tilojen kaatumisia ja tuotannon supistumista.