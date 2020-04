Suljetun Ukrainan raja vuotaa – tätä väylää pitkin maatyöläisiä pääsee Suomeen

Omat tuloreitit eivät ratkaise työvoimapulaa ukrainalaisten tai kotimaisen työvoiman osalta.

Ukrainan hallituksen kielto päästää kausityöläisiä charter-koneilla Suomeen oli uusi takaisku maatiloille. Tilanne elää yhä, sillä pieniä ryhmiä ukrainalaisia liikkuu rajan yli ja päätyy myös Suomeen.

Taloussanomien tietojen mukaan kolme ministeriön huoltovarmuuslistalla ollutta ukrainalaista saapui Suomeen sunnuntaina Valko-Venäjän Minskin kautta.

Kahden suomalaisen tilallisen mukaan ukrainalaisia kuuluu siirtyvän Puolaan, Tshekkiin ja Saksaan töihin rajojen virallisesta sulkemisesta huolimatta.

Minskin kautta on tullut myös Suomeen maalis-huhtikuussa ainakin yli kymmenen ukrainalaista, heistä useampia huoltovarmuuslistalla mainittuja työntekijöitä.

Suomen Ukrainan-suurlähetystön tietoon on tullut se, että ukrainalaisia saapuu Suomeen Valko-Venäjän kautta. Ukrainan ulkoministeriön tiedossa on, että Puola sallii ukrainalaisten pääsyn maahan työluvalla.

Kuinka suuresta joukosta Suomeen tulijoita on kyse, ei suurlähettiläs Päivi Laine osaa arvioida.

Hän huomauttaa, että Suomi kunnioittaa Ukrainan hallituksen päätöstä sulkea rajansa pandemian torjumiseksi.

– Ukrainan ja Valko-Venäjän rajatilanne on sellainen kysymys, johon me emme voi ottaa mitään kantaa. Ketään ei voi rohkaista käyttämään näitä epävirallisia reittejä. Maarajojen yli liikkuu vähäisiä määriä ihmisiä, mutta heidän avullaan kausityötilannetta ei voida pelastaa, hän sanoo.

– Tilanteessa jossa Suomikin on sulkenut rajansa, emme voi myöskään vaatia, että toinen maa luistaa omista rajoituksistaan.

Ukrainassa ristipaineita

Ukraina sulki rajansa 12. maaliskuuta. Viime viikolla pääministeri Denys Šmyhal korosti hallituksen kokouksen jälkeen, ettei maa salli kansalaistensa maasta poistumista kausitöihin. Näin peruuntuivat yhtä lukuun ottamatta myös jo buukatut lennot Suomeen.

Samalla pääministeri kuitenkin kertoi, että koronatilanteesta riippuen rajoitusten purkamisia tarkastellaan 11. toukokuuta alkaen, mihin asti ne on määrätty jatkuvan.

Maanantaina maan hallitus julkisti jo viisiportaisen suunnitelman, jolla rajoituksista luovutaan. Mediatietojen mukaan yrityksiä ja julkisia tiloja avataan ensin, mutta rajojen aukaisemisesta ja lentoliikenteen sallimisesta ei ollut mainintaa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi eilen, että Ukrainan ulkoministeriö olisi ollut halukas sallimaan työperäistä liikkumista.

Taloussanomien tietojen mukaan työntekijöiden maasta päästämiskielto on ollut pettymys joillekin Ukrainan valtion omille edustajille.

Ukrainan talouteen kausityövoima tuo vuosittain valtavasti lisätuloja.

Lisäksi Ukrainan linjassa on ollut tulkintaeroja eri viranomaisten kesken. Tilannetta mutkistaa myös se, että sääntöjen valvonta ja toimeenpano voi olla erilaista kuin vaikka Suomessa. Julkilausuttu tiukkakin linjaus ei näy kaikilla rajanylityspaikoilla tai sellaisia ei ole kaikkialle ehkä voitu pystyttää.

Toisaalta Ukraina on juuri kotiuttanut siirtotöissä olleita kansalaisiaan eri puolilta Eurooppaa jopa yhteensä kaksi miljoonaa henkeä juuri koronapandemian takia. Rajojen avaaminen samaan aikaan kausityövoimalle ei näytä perustellulta.

Neuvottelut jatkuvat

Ukrainan tautitilanne on vielä epäselvä, kuten sekin ovatko kotiin lennätetyt ukrainalaiset tartuntariski. Maassa on tehty vasta hieman alle 100 000 testiä, vaikka asukkaita on yli 40 miljoonaa. Suomessa testattuja näytteitä oli 82 000 maanantaina.

Suurlähettiläs Päivi Laine sanoo, että ukrainalaisten kanssa jatketaan keskustelua, mutta tilanne ei ole enää Suomen käsissä.

Ukraina tekee lähiviikkoina päätöksiä myös työvoiman liikkuvuudesta, mutta asiaan kohdistuu sisä- ja talouspoliittisia paineita tautitilanteen analysoinnin rinnalla.

Laine sanoo, että keskustelua jatketaan, mutta päätökset tekee Ukraina. Koronaepidemia luo valtavia paineita taloustilanteeseen.

– Pyrimme käymään keskusteluita Ukrainan viranomaisten kanssa. Haluamme osoittaa heille, että tautitilanne on hyvä Suomessa, ja että ukrainalaiset tuleva maahan virallisesti, työluvalla ja heille taataan terveydenhuolto.

Laine huomauttaa, että aikaa on vielä, sillä suurin kausityövoiman tarve on vasta sadonkorjuuaikana. Hän ei halua silti luoda turhia odotuksia viljelijöille, sillä toistaiseksi tilanne on vaikea.