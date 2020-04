Fi-Nergy kertoo muuttaneensa oleellisesti toimintatapaansa.

Sähköyhtiö Fi-Nergy Voima myöntää, että sillä on ollut puutteita palveluissaan. Fi-Nergyn mukaan pääasiallinen syy ongelmiin on se, että asiakasmäärä on kuluneen vuoden aikana kasvanut paljon enemmän kuin mihin yhtiö on varautunut.

Fi-Nergy kertoo, että yhtiö on muuttanut kevään aikana oleellisesti toimintatapaansa. Yhtiö on muun muassa lopettanut puhelinmyynnin siitä aiheutuneiden epäselvyyksien takia.

Kuluttaja-asiamies kertoi viime torstaina vievänsä Fi-Nergyn markkinaoikeuteen, koska yhtiö on kuluttaja-asiamiehen mukaan jatkanut sääntöjen vastaista toimintaansa. Markkinaoikeudelta haetaan useita kieltoja yhtiölle. Jokaista kieltoa vaaditaan tehostettavaksi 100 000 euron uhkasakolla.

Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat saaneet ennennäkemättömän määrän yhteydenottoja liittyen Fi-Nergyn toimintaan.