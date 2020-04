Suomalainen hengityssuojaintehdas valmistumassa: aikoo valmistaa 600 000 suojainta päivässä

Lifa Air saa tehtaansa käyntiin toukokuun puolivälissä.

Suomalaisen hengityssuojaimia valmistavan Lifa Airin toimitusjohtaja Johan Brandt kertoo Taloussanomille, että yhtiön hanke hengityssuojaintehtaan perustamiseksi Suomeen etenee aikataulussa. Hengityssuojaimia ja kirurgisia kasvosuojia valmistavan tehtaan linjastot pyörähtävät käyntiin toukokuun puolivälissä.

– Jos mitään yllättävää ei ilmesty. Aika moni asia on tällä hetkellä aikataulussa. Never say never, Brandt sanoo.

Suomessa Lifa Airin tavoitteena on valmistaa sata miljoonaa hengityssuojainta vuodessa. Brandt arvioi, että päivätuotanto tulee olemaan noin 600 000 suojaimen luokkaa.

– Sen verran tulee kirurginmaskeja ja FF2- ja FF3-tason suojamaskeja.

STM:n ja TEM:n virkamiehet ovat viimeisen viikon aikana kertoneet julkisuuteen, että Suomessa kuluu tällä hetkellä, koronaepidemian aikana, noin puoli miljoonaa kirurginmaskia ja yli 100 000 hengityssuojainta päivässä.

STM:stä kerrotaan, että todellinen suojustarve kirurgisten maskien osalta vaihtelee sosiaali- ja terveysalalla puolen miljoonan ja miljoonan välillä päivässä, kun mukaan lasketaan yksityisen sektorin kulutus.

Suomessa on noin 300 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Julkisuuteen annettujen lukujen perustella, karkeasti laskettuna, yksi alan työntekijä kuluttaa noin 1,7 suojusta ja 0,2 suojainta päivässä.

Lifa Air on toiminut vuodesta 1988. Se aloitti asbestipurulla ja kehitti sivussa ilmanpuhdistuslaitteita. Asbestipurun liiketoiminnot se myi vuonna 2011 ja perusti vuonna 2015 se perusti yhteisyrityksen hengityssuojia ja ilmanpuhdistimia valmistavan kiinalaisyrityksen kanssa. Kiinassa yhtiö on valmistanut jo satoja miljoonia hengityssuojaimia, Brandt sanoo.

Myös esimerkiksi Ahlstrom-Munksjö on kertonut aloittavansa huhtikuussa tuottamaan hengityssuojamateriaaleja Tampereella linjalla, jota yleensä käytetään teollisuuden suodatinmateriaaleihin. Samoilla linjoilla on ollut myös pörssiyhtiö Suominen, joka kertoi kuun alussa tekevänsä yhteistyötä asian tiimoilta Ahlström-Munksjön kanssa.