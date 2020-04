Näiden ruokien suosio pomppasi korona-aikana – kauppajohtaja yllättyi: ”Sitä on mennyt hätkähdyttävän paljon”

Nyt sitä jauhelihaa!

Se alkoi maaliskuun puolivälissä, muistelee Keskon päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Harri Hellman. Samoihin aikoihin, kun Ilta-Sanomat kertoi ryntäyksestä: kansa hamstrasi ruokaa ja wc-paperia.

Tomaattimurskaa, pastaa, pastakastikkeita, ketsuppia, kuivaruoka-aterioita, kalapuikkoja.

– Kasvuprosentit olivat poikkeuksellisen suuria, kovimmat useita kymmeniä prosentteja, Hellman kommentoi listaa, johon on koottu eniten myyntiään kasvattaneita tuotteita ajalta 16.3.-16.4.

Suurista kasvuluvuista kertoo myös S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa.

– Parhaimmillaan puhutaan moninkertaistumisesta.

S- ja K-ryhmän listoilla valtaosa on säilyviä tuotteita, mutta yksi poikkeus löytyy molemmilta: jauheliha. Sen menekki yllätti K-ryhmän valikoimajohtajankin.

– Sitä on mennyt hätkähdyttävän paljon, Hellman sanoo.

Hellman huomauttaa, että listasta on helppo poimia ainekset suomalaisten suosikkiruokaan. Pasta bolognese tai jauhelihapasta lienee ollut monen suomalaiskodin ruokalistalla kuluneina viikkoina.

Hellman uskoo myös, että vähemmänkin ruokaa laittavat ovat nyt innostuneet ostamaan jauhelihaa, joka on monipuolinen aines.

Jauheliha on tuttu ja turvallinen, kuten jauhelihapastakin. Jotakin, johon nojautua epävarmoina aikoina.

– Ruokaostaminen ei ole ollut elämyshakuista, vaan on ostettu selviytymismoodissa. Silloin on ostettu perustuotteita kaapit täyteen, S-ryhmän Oksa sanoo.

Wc-paperin hamstraamisesta kasvoi maaliskuussa koko Suomea puhuttanut ilmiö. K-ryhmässä ilmiölle ei ole viikkoja myöhemminkään löytynyt kunnollista selitystä.

– Ne ovat isoja pakkauksia. Ihmiset huomaavat sen puutteen hyllyissä helposti, joten ehkä syntyi ajatus, että jäänkö minä ilman.

Nyt hamstraaminen on S-ryhmän, K-ryhmän ja Lidlin mukaan jo loppunut ja tuotteiden menekissä on palattu kohti normaalia.

– Se oli uskomaton kysyntäpiikki. Tuskin kuitenkaan kulutuspiikki, Hellman sanoo.

Hiivasta yhä pulaa

Joidenkin yksittäisten tuotteiden kohdalla on edelleen toimitusvaikeuksia. Kenties tunnetuin on käsidesi. Se on K-ryhmän Hellmanin mukaan voinut olla joistakin kaupoista loppu jopa useita viikkoja.

– Siinä ollaan täysin eri tasolla kuin normaalisti, joissain kaupoissa on ollut jopa satakertainen menekki ja normaaliksi pakkauskooksi on tullut jopa litra.

Sittemmin käsidesimarkkinoille on tullut ainakin tislaamoja, suksivoideyhtiö ja panimoja. Keskokin on solminut uusia toimitussopimuksia.

Tilastoissa näkyy myös leipomisen suosio. Hellman kertoo, että kuivahiivassa on yhä saatavuusongelmia. Normaalisti sitä myydään verrattain vähän.

– Kun sitä saadaan toimitettua, se myydään nopeasti pois.

Kääntöpuolena S- ja K-ryhmän vähän myytyjen tuotteiden listalla on leivän irtomyynti.

– Paistopistetuotteiden kohdalla moni miettii varmaan hygieniaa. Onko joku koskenut, viitsinkö ostaa. Lisäksi paistopistetuotteet syödään usein samana päivänä ja nyt kun kaupassa käydään harvemmin, tuotteitakin myydään harvemmin, Oksa arvioi.

Valmisruoka yllätti

K- ja S-ryhmässä on myyty aiempaa vähemmän muun muassa kukkia ja kosmetiikkaa, K-ryhmässä myös kertakäyttöastioita. Valikoimajohtaja Hellman arvioi, että näissä näkyy kyläilyn väheneminen ja se, ettei juhlia voi järjestää. Kosmetiikkaa tarvitaan vähemmän, kun ”ihmisten ilmoille” tai edes työpaikalle ei voi mennä.

– Kosmetiikan ostoon liittyy usein näytteiden tarkastelu, sitä ei nyt haluta tehdä.

S-ryhmän laskeneiden listalla näkyy myös pillimehu. Se liittyy valikoimajohtaja Oksan mukaan siihen, että niin sanottuja ”tien päällä” syötäviä tuotteita menee vähemmän. Muita sellaisia ovat esimerkiksi wrapit ja lounassalaatit.

Sekä S- että K-ryhmässä yllätyttiin siitä, että valmisruoka ei noussut myyntiään kasvattaneiden tuotteiden kärkeen. Valikoimajohtaja Oksa arvioi, että ihmiset käyttävät ylimääräistä kotonaoloaikaa juuri ruuanlaittoon. Perusraaka-aineiden kulutus on kasvussa.

– Oletus valmisruokien kasvusta meni vikaan. Tietääpä sitten seuraavan pandemian kohdalla.