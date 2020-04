Yrityksen mukaan kyse oli yksittäisen työntekijän toiminnasta.

Pääministerikytkyä käyttänyt, toisiin tehtäviin siirretty MarkkinointiAkatemian työntekijä oli mukana koronatukihakemusten laatimisessa vain yksittäisten asiakassähköpostien ja -keskustelujen verran, toimitusjohtaja Mikko Pulkkila kertoo.

Tapaus nousi esille torstaina Talouselämän uutisoidessa, että yrityksen asiakashankinnassa oli yritetty hyödyntää sen työntekijän Markus Räikkösen asemaa pääministeri Sanna Marinin (sd) puolisona. Räikkönen on MarkkinointiAkatemian viestintäpäällikkö.

Toimitusjohtaja Pulkkilan mukaan kyse oli yksittäisen työntekijän toiminnasta eikä missään nimessä yhtiön hyväksymää.

MarkkinointiAkatemia on tarjonnut muille yrityksille apua Business Finlandille ja Ely-keskuksille tehtävien tukihakemusten laatimisessa. Avustettavia yrityksiä on ollut joitain kymmeniä. Hakemusten parissa on työskennellyt muiden tehtäviensä ohella kaikkiaan 15–20 yrityksen työntekijää.

Pulkkila ei tiedä, kuinka moni hakemuksista on johtanut tukien saamiseen. Yritykset lähettävät hakemuksensa itse eikä MarkkinointiAkatemia ole jälkikäteen selvittänyt, kuinka niiden kanssa on käynyt.

Pulkkilan mukaan yhtiö ei ole missään vaiheessa pyytänyt minkäänlaista korvausta. Tämäntyyppinen konsultointi ei edes kuulu yrityksen liiketoimintaan, toimitusjohtaja huomauttaa.

– Tällaisessa tilanteessa haluamme auttaa, mutta totta kai me myös teemme liiketoimintaa. Toivommehan me tietysti, että yritykset muistavat sen, että ollaan autettu, Pulkkila sanoo.

MarkkinointiAkatemia on itsekin saanut tukea Business Finlandilta. Pääministeri Marin kertoi itse puolisonsa työnantajan saamasta noin 45 000 euron tuesta Twitterissä tiistaina.