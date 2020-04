Liikkeen omistaja sai pysäyttävän yllätyslaskun: taloyhtiö vaati putkiremontista tuplahintaa

Helsinkiläinen taloyhtiö hävisi liiketilan omistajan nostaman kanteen putkiremontin kustannuksista. Syynä oli taloyhtiön käytäntö laskuttaa kaksinkertaisesti lainaosuus ja rahoitusvastikkeet.

Liiketilan omistaja ei hyväksynyt taloyhtiön menettelyä, ja vaati, että kustannukset perustuvat samalla tavoin kuin asuinhuoneistoissakin eli pinta-alaan.

Helsingin käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus pitivät taloyhtiön menettelyä yhtiöjärjestyksen vastaisena. Taloyhtiölle ja asuntojen omistajille oikeuden ratkaisu merkitsee noin 150 000 euron lisäkuluja ja liiketilan omistajalle runsaan 100 000 euron säästöä. Kukin asunnonomistaja saa vielä mojovan jälkilaskun.

Punavuorelainen taloyhtiö on perustettu 1960-luvun alussa. Talossa on liiketiloja ja noin 60 asuntoa. Remontteja yhtiössä on tehty säästeliäästi ja kun on tehty, on menty syvälle liiketilojen omistajien taskuun.

Kymmenkunta vuotta sitten talo sai uudet ikkunat. Silloin yksikään liiketilan omistaja ei remonttilaskuun kiinnittänyt huomiota, vaikka silloinkin taloyhtiö peri kulut kaksinkertaisina.

Kuusi vuotta sitten taloyhtiössä tehtiin putkiremontti. Viemärit sukitettiin ja remonttikulut jäivät asuineliötä kohti siedettäviksi.

Nyt laskun suuruus veti noin 300 neliön liiketilojen omistajan mietteliääksi. Remontti asuinneliötä kohti maksoi noin 400 euroa, mutta sama remontti olikin liiketilaneliön osalta noin 800 euroa.

Omistaja vaati, että kustannukset lasketaan neliöitten mukaan ja samalla periaatteella tulee laskea lainaosuus ja rahoitusvastike eikä jyvitystä käyttäen.

Taloyhtiö perusti ratkaisunsa yhtiöjärjestykseen, hallituksen esitykseen ja yhtiökokouksen päätökseen. Liiketilan omistaja vaati yhtiökokouksen päätöstä kanteellaan kumottavaksi. Kiistaa tuli erityisesti vastike-ilmaisun tulkinnasta.

Taloyhtiön tulkinta oli, että vastikkeella tarkoitettiin yhtiövastikkeen ohella myös rahoitusvastiketta ja tästä seurasi, että myös rahoitusvastike oli kaksinkertainen liikeneliöiden osalta. Samalla tavoin oli menetelty aiemminkin.

Omistaja muistutti taloyhtiön päätöksen olevan yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Taloyhtiö vaati kanteen hylkäämistä ja muistutti, että aina oli peritty liiketilojen remonteista rahoitusvastikkeet ja lainaosuudet kaksinkertaisina.

Taloyhtiö ei pitänyt päätöstä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena, koska se perustui yhtiöjärjestykseen.

Käräjäoikeuden perusteluissa todetaan, että yhtiöjärjestyksen sanamuodoissa vastikkeen määräytymisen perusteissa on epäselvyyttä, muttei kuitenkaan ristiriitaa. Käräjäoikeus toteaa hoitovastikkeen määräytyvän liikehuoneistojen osalta kaksinkertaiseksi jyvitettynä, mutta rahoitusvastikkeen osalta ilman jyvitystä.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet. Jos maksuvelvollisuus on erilainen, on se sanottava yhtiöjärjestyksessä selkeästi. Käräjäoikeuden mielestä rahoitusvastikkeiden ja lainaosuuksien kaksinkertainen maksu on ollut yhtiöjärjestyksen vastainen.

Taloyhtiön toteuttama käytäntö on tuonut asunto-osakkeiden omistajille etua liiketilojen kustannuksella. Käräjäoikeus toteaa, että taloyhtiön on toiminut lainvastaisesti.

Oikeuden päätös merkitsee sitä, että liikehuoneistojen osalta lainaosuudet ja rahoitusvastikkeet on perustuttava neliöihin eikä kaksinkertaiseen jyvitykseen. Käräjäoikeus hyväksyi liiketilan omistajan nostaman kanteen kaksi vuotta sitten.

Taloyhtiö ei pitänyt ratkaisu oikeana ja vaati Helsingin hovioikeudessa sen kumoamista. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Se antoi asiassa päätöksensä viime viikolla.

Hovioikeuden tulkinnan mukaan taloyhtiön yhtiöjärjestystä on tulkittava niin, että lainaosuuden takaisinmaksu perustuu yksinomaan pinta-alaan.

Osakkaille oikeusjuttu toi lähes 30 000 euron oikeudenkäyntikulut, koska taloyhtiö joutuu maksamaan kummankin osapuolen laskut.

Kuuden vuoden takaisesta putkiremontista tulee asunnonomistajille vielä noin 150 000 euroa maksettavaa. Summasta tulee jokaiselle osakkaalle 2 000–3 000 euron jälkilasku.