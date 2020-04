IS laski yhteen Business Finlandin ja ja ely-keskusten myöntämät tuet – katso listaus.

Yli 130 koronatukia saanutta yritystä on saanut koronatukea monella eri syyllä. Hakemalla tukia eri perusteilla yritys on voinut kuitata jopa lähes 200 000 euron tuet.

Katso jutun lopusta yhteensä yli 7 900 yrityksen jättilistaus kaikista tuista.

Osa yrityksistä on hakenut tukea kahdella eri syyllä joko ely-keskukselta tai Business Finlandista. Osa puolestaan yhdellä syyllä molemmista. Ainakin yhdessä tapauksessa tukea on haettu samalle yritykselle kahden eri ely-keskuksen alueelta.

Tukia on neljä erilaista. Ely-keskukset ovat myöntäneet kahta tukea: tilanneanalyysi- ja kehittämistoimenpidetukia. Business Finland puolestaan on jakanut apua liiketoiminnan häiriötilanteeseen. BF on myöntänyt tuet esiselvityksen tekemiseen tai kehitysrahoituksena.

Kun tuet lasketaan yhteen, keskimäärin tuet ovat yritystä kohden olleet 26 600 euroa, mutta yleisin tukisumma on ollut 10 000 euroa.

IS:n laskelmassa on mukana lähes 8 000 yritystä, jotka ovat saaneet keväällä ainakin jotakin niin sanottua koronatukea.