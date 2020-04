Ensimmäiset ukrainalaiset kausityöntekijät saapuivat Suomeen torstaina tilauslennolla Kiovasta.

Ensimmäinen erä ukrainalaisia kausityöntekijöitä saapui Suomeen torstaina alkuillasta. Kiovasta lähtenyt tilauslento kuljetti Suomeen noin 180 työntekijää. Se laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle kello 18.35, kaksi ja puoli tuntia alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Lentoaseman tuloaulaan oli kokoontunut paljon suomalaisia tilanomistajia ja -hoitajia vastaanottamaan kipeästi odottamansa työntekijät. Heitä oli saapunut eri puolilta Suomea, osa kaukaakin.

Osa oli vastassa vain yhtä työntekijää, osa kahta, harvat suurta joukkoa. Jokaiselle työntekijälle on käyttöä.

Tunnelma saapumisaulassa oli odottava ja hetkittäin jopa hermostunut. Väkimäärään nähden oli hämmästyttävän hiljaista. Jotkut vastaanottajista käyttivät suojamaskeja. Näköalapaikkojen ja askelmerkkien kanssa sai olla tarkkana, että suositellut turvavälit pysyivät.

Nelisenkymmentä minuuttia koneen laskeutumisen jälkeen ensimmäiset kausityöntekijät saapuivat aulaan liukuovista. Ei nähty lämpimiä halauksia, ei kuultu riemunkiljahduksia, saapuneiden ilmeitäkin oli vaikea tulkita, kun kaikki käyttivät suojamaskeja.

Muutamat iloiset lauseiden purskahdukset kertoivat, että jälleennäkemistä oli odotettu – monestakin syystä.

Kausityöntekijöiden merkitys maa- ja marjatilallisille on todella merkittävä. Osaavista ja ahkerista henkilöistä on ollut huutava pula. Ulkomaalaisten työntekijöiden saaminen Suomeen tilanteessa, jossa rajat ovat kiinni koronaviruskriisin takia, on voitto.

”Saunapuut uunissa”

Kangasniemeläisen Patsenpään tilan Pentti Ikonen oli noutamassa kahta ukrainalaista työmiestä, jotka ovat olleet hänen tilallaan kausityöläisinä toistakymmentä vuotta. Ikonen oli junaillut hakureissun Etelä-Savosta Helsinki-Vantaalle viimeisen päälle.

– Tulimme kahdella autolla. Työntekijät ajavat tästä toisella autoista Kangasniemelle, karanteeniin suoraan kesämökille. Siellä odottavat ruuat jääkaapissa ja saunapuut uunissa, Ikonen kertoi.

Helsinki-Vantaalle saapui torstaina kone, joka oli täynnä ukrainalaisia kausityöntekijöitä.

Myös monen muun ukrainalaisen pitkä matkapäivä jatkui Suomessa autokyydillä.

Haminalaisen Pousin Puutarhan Ensio Pousi oli käyttänyt odotteluaikaa hyväksi ostamalla kahdelle työntekijälleen kaupasta ruokaa loppumatkaa varten.

– Työntekijät ovat tärkeitä. He ovat olleet meillä jo monta vuotta. Kun pääsemme perille, he asettuvat karanteeniin vanhaan kouluun tehtyyn asuntoon, Pousi kertoi.

Myös Jokiniemen Marjatilan Veijo Karkkonen Savosta kertoi, että hänen työntekijänsä majoittuvat omaan erilliseen huoneistoon.

– Töitähän he voivat tehdä, kun pitävät kymmenen metrin välin muihin sellaisiin, jotka eivät ole karanteenissa, hän sanoi.

MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Maskit ja hanskat lennolla

Silmiinpistävää lentoasemalla oli se, että huomattava osa saapuneista kausityöntekijöistä oli nuoria ja erittäin hyväkuntoiselta näyttäneitä henkilöitä. Moni oli lähtenyt kuukauden työreissulle yhden matkalaukun kanssa.

Matkan uuvuttamat työntekijät eivät olleet halukkaita juttelemaan medialle, mutta muutama sentään kertoi maskinsa takaa lentomatkan sujuneen hyvin. Matkustajat olivat käyttäneet myös lennon ajan suojamaskeja ja -hanskoja.

Heti koneen laskeuduttua he joutuivat vastaamaan viranomaisten esittämiin, terveystilannettaan koskeviin kysymyksiin.

Ukrainalaisten saapuessa lentokentälle tunnelma oli jopa hermostunut.

Maahantulomuodollisuudet ottivat aikansa, ja ukrainalaisia tulikin saapumisaulaan harvakseltaan mutta tasaisesti. Puolitoista tuntia koneen laskeutumisen jälkeen maahantuloselvityksessä oli tiettävästi vielä paljon ukrainalaisia. Viimeiset pääsivät maahan tiettävästi vasta lähes kolme tuntia koneen laskeutumisen jälkeen.

”Tosi hyvä asia”

Lentokentällä oli myös MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, joka on ponnistellut viime viikkoina ankarasti saadakseen ulkomaalaisia työntekijöitä suomalaisyrittäjien avuksi. Kausityöntekijöiden saaminen Suomeen on osa huoltovarmuuden turvaamista.

– Tämä on tosi hyvä asia, Mäki-Hakola sanoi helpottuneena koneen laskeuduttua.

Jotakin hänen työmäärästään kertovat pelkästään kontaktit eri tahoihin.

– Tähän mennessä minulla on ollut 2 000 kontaktia: puheluita, sähköposteja, tekstiviestejä ja WhatsApp-viestejä. Tilallisten tuska on ollut suuri, ja parhaamme mukaan yritämme auttaa, hän kertoi.

Kausityöntekijöistä on ollut koronaviruksen vuoksi huutava pula.

”Tilanne ollut karmea”

– Viljelijät ovat joutuneet odottamaan akuutissa tilanteessa pitkään. Tilanne on ollut suorastaan karmea, Mäki-Hakola sanoi.

Poikkeustilanteessa luvattu 1 500 kausityöntekijän kiintiö on vain osa suurta kokonaisuutta.

– Toivottavasti ihmiset ymmärtävät, että tämä 1 500 on se kriittinen määrä, joka nyt tarvitaan. Vähimmäistarve työntekijöille on 10 000.

Myös kotimaisille osaajille löytyy käyttöä, mutta työt tiloilla eivät onnistu hyvin keneltä tahansa. Monet tilalliset olivat torstaina vastassa tuttuja ja luotettavia työntekijöitä. On suuri etu, että työnantaja tietää mitä saa, ja työntekijä tietää mihin menee.

Seuraavat työntekijät Ukrainasta saapuvat näillä näkyminen ensi maanantaina. Silloin Helsinki-Vantaan tuloaulassa odottaa moni siellä torstainakin väkeä hakenut tilallinen.

Juttua varten tehdyissä haastatteluissa ja kuvauksissa on pyritty noudattamaan viranomaisten suosittelemia turvavälejä.