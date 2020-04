Talouselämä: Sanna Marinin avopuolison työpaikassa yritettiin hyödyntää puolison asemaa asiakashankinnassa

Talouselämän mukaan kyse oli yksittäisen työntekijän toiminnasta.

Talouselämä kertoo, että pääministeri Sanna Marinin (sd) avopuolison Markus Räikkösen työpaikassa MarkkinointiAkatemiassa on yritetty hankkia uusi asiakas kertomalla yrityksen voivan auttaa omia asiakkaitaan saamaan koronatukia. Samassa yhteydessä on korostettu Räikkösen perhesuhdetta pääministeriin, Talouselämä kirjoittaa.

Talouselämän mukaan asia käy ilmi sen haltuunsa saamista sähköpostiviesteistä. Sen mukaan MarkkinointiAkatemian työntekijä kertoo työsähköpostistaan lähettämässä viestissään, että yhtiön tukirahahakemushanketta vetää Markus Räikkönen ja Talouselämän mukaan siinä korostetaan erikseen Räikkösen asemaa Marinin puolisona.

MarkkinointiAkatemian toimitusjohtaja Mikko Pulkkila kertoo Talouselämälle yhtiön käynnistäneen selvityksen ilmi tulleista sähköpostiviesteistä.

– Tässä on kyse yksittäisen ihmisen toiminnasta. Tämä ei ole mitenkään yhtiön mukaista tai hyväksyttävää toimintaa, Pulkkila sanoo Talouselämälle.

Marin on aiemmin kertonut avoimesti, että yritys, jossa hänen avopuolisonsa on töissä, on saanut korona-avustusta Business Finlandilta.

– Tamperelainen yritys, jossa mieheni on töissä on saanut avustusta Business Finlandilta noin 45 000 euroa. Hänellä ei ole omistusta yrityksestä vaan hän on yrityksen työntekijä. Olen saanut tietää asiasta tänään ja haluan kertoa siitä avoimesti, Marin kirjoitti Twitterissä tiistaina.

– He ovat myös auttaneet maksutta ja ilman ehtoja muita yrityksiä hakemusten teossa Business Finlandille ja Ely-keskuksille. Kaikilla yrittäjillä ei ole osaamista tai kokemusta hakemusten teosta ja siksi apua on tarjottu. Yritys kertoo asiasta mielellään lisää, hän jatkoi.

Myöhemmin Marin twiittasi vielä toisesta yrityksestä, joka sai Business Finlandin tukea. Tässä yrityksessä hänen miehensä on hallituksen jäsenenä.

– Olen tänään saanut tietooni, että yritys, jossa mieheni on hallituksen jäsenenä on myös saanut avustusta Business Finlandilta. Hänellä ei ole omistusta yrityksestä, eikä hän ole mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa. Hän ei ole myöskään osallistunut avustuksen hakemiseen.