Oopperajuhlien peruuntumisesta Savonlinnan seudun matkailutulolle jopa 100 miljoonan menetykset.

– Aika syvään kuoppaan tässä nyt pudotaan, mutta sen pohjalle ei ole syytä jäädä ruikuttamaan, toteaa Savonlinnan maineikkaan kesätorin hengettärenä tunnettu yrittäjä Sirkka Makkonen.

Kesän oopperajuhlien peruuntuminen ei tullut Makkoselle yllätyksenä, sillä hänen bisnesvainunsa haistoi jo pari kuukautta sitten, että tuleva kesä mennään ilman juhlia.

– Kesätöiden kyselijöille olen siitä lähtien sanonut, että palataan asiaan kuukauden päästä. Jos ei ole oopperaa, ei ole tarvetta suureen määrään kesätyöntekijöitäkään.

Sirkka Makkonen odottaa, että ravintoloita koskevat rajoitukset puretaan ja että Savonlinnan kuuluisat torikahvilat voivat palvella taas asiakkaitaan.

Yllätyksenä juhlien peruuntuminen tuskin tuli oopperajuhlillekaan. Äärimmäisen suuri pettymys se perinteiselle festivaalille kuitenkin oli, joskin siihenkin mahdollisuuteen oli jo varauduttu.

– Mutta tässä tilanteessa, missä koronaepidemiassa ollaan, hallituksen ryhdikäs päätös suurten kesätapahtumien kieltämisestä oli meille helpotus, festivaalijohtaja Jan Strandholm tunnustaa.

Yhtäjaksoisesti vuodesta 1967 järjestetyn tapahtuman peruuttaminen aiheuttaa oopperajuhlille parin miljoonan euron tappion.

Strandholmin mukaan se on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin jos juhlien järjestelyjä olisi jatkettu ja sitten saatu kesäkuussa tietää, että niitä ei voidakaan pitää. Silloin tappio olisi ollut yli viisi miljoonaa.

Takkiin olisi varmasti tullut siinäkin tapauksessa, että juhlat olisi voitu järjestää, mutta ihmiset eivät koronapelossa olisi uskaltaneet tulla istumaan kolmeksi tunniksi Olavinlinnan ahtaaseen katsomoon.

– Yleisökato olisi ollut varmasti suuri. Ja vaikka linna on iso, siellä on oopperaesitysten aikana yleisöä, esiintyjiä ja henkilökuntaa yhteensä liki 3 000 henkeä.

Kuukauden kestäneillä oopperajuhlilla on ollut vuosittain noin 60 000 kävijää.

Maaliskuuhun saakka oopperajuhlien ennakkomyynti sujui ennätyksellisen hyvin, mutta sitten myynti pysähtyi kuin seinään.

Lippunsa jo ostaneet pääsevät seuraavana kesänä samaan esitykseen samoille paikoille, sillä koko tämän vuoden ohjelmisto siirtyy sellaisenaan vuoden päähän.

Mikäli järjestely ei joillekin sovi, lipun hinta tietenkin palautetaan ostajille.

– Toivomme kuitenkin ihmisten siirtävän juhlille tulonsa vuoteen 2021, sillä lipputulojen merkitys on meille etenkin tässä tilanteessa erittäin tärkeä. Se helpottaa taloudellista asemaamme, sillä juhlien oma varainhankinta kattaa menoista yli 80 prosenttia.

Strandholm on myös luottavainen siihen, että valtio tulee vielä vastaan tappioita kattamaan.

– Opetus ja kulttuuriministeriöllä oli varattu 40 miljoonaa euroa keväällä peruuntuneiden tapahtumien tukeen. Vaikka suoria lupauksia emme ole vielä saaneetkaan, uskon tapapuolisuuteen.

Oopperajuhla-aikaan Savonlinnan torikahviloissa on tungosta. Tuleva kesä on arvoitus, sillä oopperavieraita ei torilla ainakaan nähdä. Kuva heinäkuulta 2017.

Savonlinnan kaupungille ja koko seutukunnalle juhlien peruuntuminen on kova isku.

– Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kesämatkailun menetykset voivat nousta jopa 100 miljoonaan euroon, Savonlinnan seudun matkailun toimitusjohtaja Jaana Komi arvioi.

Ankarimmin menetykset kohdistuvat seudun majoitus- ja ravintolayrityksiin, joista osa on tehnyt koko vuoden tuloksensa heinäkuussa.

Komi ei kuitenkaan heitä rukkasia kehään, sillä Savonlinna on kansainvälinen kesäkaupunki ja se houkuttaa kaupunkiin sellaisiakin matkailijoita, jotka eivät käy oopperassa.

– Massa liikuttaa massaa. Ja onhan meillä täällä paljon muuta koettavaa. Heinäkuu on Suomessa lomakuukausi ja silloin suomalaiset liikkuvat, toivottavasti nyt kotimaassa.

Myös Savonlinnan kaupunki oli varautunut siihen, että ooppera jää tältä kesältä väliin. Kaupungin elinkeinopalvelut on käynnistänyt yhdessä yrittäjien kanssa Savonlinna Live -nimisen hankkeen, jolla pyritään houkuttelemaan matkailijoita kaupunkiin.

– Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman kevyellä organisaatiolla kesään erilaisia tapahtumia ja toimintaa, jotka kiinnostavat matkailijoita, yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen sanoo.

Sirkka Makkosen toteamuksen tavoin Savonlinnassa uskotaan tuoreimmasta takaiskusta huolimatta siihen, että tästäkin selvitään. Niin kuin on selvitty pahemmastakin, sodista ja hävityksestä.

Tulevana kesänä oopperavieraiden virta Olavinlinnaan on pysähdyksissä. Juhlien peruuntuminen on kova isku paitsi juhlille, myös Savonlinnan kaupungille. Kuva hellekesältä 2018.

Savonlinnan kauppatori ja sen kesäkahvilat ovat heinäkuussa maankuulu kohtauspaikka.

Torikahviloiden yrittäjät toivovatkin, että ravintoloita toukokuun loppuun koskevat rajoitukset puretaan.

– Ellei pöytiä saa kahviloihin laittaa, tulee hiljainen kesä. Muuten tori on paljon turvallisempi kauppapaikka kuin isot marketit. Täällä tehdään kauppaa väljästi raikkaassa ulkoilmassa.

Koronapandemia on Makkosen mielestä hyvä opetus ihmiskunnalle siitä, että kaikki ei mene sen tahdon mukaan.

– Maailma on mennyt liian kovalla vauhdilla ja nyt siihen tuli pysähdys. Me ihmiset olemme luulleet, että me tätä maailmaa pyöritämme, mutta meitä ylempänä on kuitenkin voima, joka määrää menemisen tahdin. Siitä on meille kaikille opittavaa.