Ensimmäinen ryhmä kohuttuja kiintiöukrainalaisia laskeutuu Helsinki-Vantaalle – näin heidät saadaan maahan

Kiintiöukrainalaisia saadaan lopultakin Suomeen, mutta pieni työvoitto ei ratkaise maatilojen työvoimapulaa.

Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeutuu iltapäivällä paljon puhuttanut ryhmä, jonka tuloa on odotettu kuumeisesti maatiloilla. Ryhmä on vasta murunen Suomen maa- ja marjatiloille tarvittavasta työvoimasta, mutta senkin tulo on ollut tuskan takana.

–Siihen asti kaikki on ollut epävarmaa, kunnes kone on saatu ilmaan, elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta kertoo.

–Vaikka Suomi on ollut valmis ottamaan vastaan tulijat, onko Ukraina valmis päästämään kansalaisiaan lähtemään. Siihen on epävarmuus kilpistynyt ja sormet ristissä olemme olleet, kunnes kone on lähtenyt.

Ukrainan valtio keskeytti matkustajalentoliikenteensä 17.maaliskuuta, samana päivänä kun maassa vahvistui ensimmäinen koronakuolema.

Ensimmäinen, noin 180 hengen ryhmä on osa kiintiöukrainalaisia, koronapandemian takia suljetun Suomen huoltovarmuudelle tärkeiksi nimettyä 1 500 ulkomaisen kausityöntekijän ryhmää.

Kon-Tiki myy lippuja

Ukrainalaiset saapuvat Ukraine International Airlinesin charter-koneella. Seuraavan ryhmän on määrä saapua maanantaina.

Mäki-Hakola on ollut päävastuussa hankkeesta siitä lähtien kun kävi ilmi, että valtio ei vastaa kiintiöukrainalaisten Suomeen lennättämisestä. Ongelma siirtyi maataloustuottajia edustavan MTK:n hoidettavaksi.

Byrokratiavääntöä ja suunnittelua on takana valtava määrä. Ukrainan päässä asiaa hoitaa suurlähetystö Kiovassa, Suomessa Töitä Suomesta Oy:n ja MTK:n lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, rajavartiolaitos, Finavia, lentoyhtiö ja matkatoimisto.

Viimeiset kaksi viikkoa Mäki-Hakola on tehnyt töitä aamusta iltaan. Ukrainalaishankkeen lisäksi Mäki-Hakola on hoidellut yhteydenottojen tulvaa työvoimapulasta kärsiviltä tilallisilta.

– Laskin viime lauantaina, että olen puhelimella tai eri viestimillä ollut 1970 kertaa henkilökohtaisessa kontaktissa tilallisiin ja muihin yrittäjiin.

Ukrainalaishankkeen päävetäjä on MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Koska MTK ja muut maatalousjärjestöt eivät ole matkanjärjestäjiä. Käytännän järjestelyitä ja lippujen myyntiä hoitaa Kon-Tiki Travels.

– Kaikki on sujunut tilanteen poikkeuksellisuudesta huolimatta toistaiseksi hyvin, Kon Tikin omistaja Timo Saranpää sanoo.

Luonnollisesti kriisitilanteen järjestelyissä viranomaisohjeet ovat jossain määrin eläneet, lupia on odotettu viime hetkiin, mutta se kuuluu uuden tilanteen ja prosessin luonteeseen. Hereillä olemme saaneet olla, kun sarjaa on järjestelty 24/7-valmiustilassa viimeiset pari viikkoa.

Näin hanke eteni

Kun Suomen ulkorajat sulkeutuivat maaliskuussa, maahan ei ensin pitänyt tulla ketään. Sitten hallitus päätti, että huoltovarmuudelle keskeisen kausityöläisten ryhmän pitää päästä maatiloille.

Huhtikuun alussa maa- ja metsätalousministeriö keräsi pikaisella verkkokyselyllä nimitietoja maatiloilta niistä ulkomaalaisista, jotka ovat kriittisen tärkeitä tiloille. Ministeriö antoi listan suosituksena rajavartiolaitokselle.

Viime viikon keskiviikkona maatilat saivat tietää, keitä Suomeen on tulossa.

– Kun lähdimme rakentamaan tätä projektia, takasimme ensinnäkin puolestamme, että teemme kaikkemme että kaikki ukrainalaiset tuodaan tautiturvallisesti maahan karanteeneineen kaikkineen.

Pääsiäisen tienoilla MTK, Pro Agria ja Suomen kylät ry perustivat yhteisen työnvälitysyhtiön Töitä Suomesta Oy:n kotimaista ja ulkomaista kausityövoimapuutetta ratkomaan. Se hoitaa myös tilauslennot Ukrainasta.

– Kartoitimme kaikki lentoyhtiöt joilla mahdollisuus lentää. Olisimme halunneet käyttää Finnairia, mutta ukrainalaislentoyhtiöllä oli jo olemassa oleva reitti. Lupien saanti oli heidän kauttaan nopeinta. Kun tilanne on näin akuutti, ja jokainen päivä on tärkeä, erinäisten vaiheiden jälkeen päädyimme sitten siihen.

Toistaiseksi on vielä auki, miten koko joukko saadaan Suomeen. Töitäsuomesta.fin kautta tilalliset voivat ilmoittaa myös tilauslentotarpeensa eli montako työntekijää ja mille viikoille heitä halutaan lennättää.

Ukrainalaisille maksetaan samaa palkkaa kuin suomalaisille, noin 8,70–11 euron tunnilta, mutta kokemus, nopeus ja työnjohdon osaaminen ovat kiireisimmässä kausityössä olennaisen tärkeitä viljelijöille.

Paikkatarpeen kartoitus on parhaillaan auki seuraaville koneille. Kaikkiaan Suomeen tulee todennäköisesti neljä konetta toukokuun loppuun mennessä.

Ryhmän 1 500 hengestä pieni osa on muualta kuin Ukrainasta. Epäselvää yhä on, miten muista maista mahdollisesti nimetyt kausityöläiset pääsevät Suomeen.

–Jos pääset Suomen rajalle asti, asia on kunnossa, mutta tietoa ei ole päästääkö vaikka Venäjä kansalaisiaan lähtemään. Katsotaan tämä Ukraina-asia nyt loppuun, ja selvitellään muita seuraavaksi. Kyllä toiveita on tosi paljon tullut Baltian ja Venäjän suuntaan.

Lentokentällä terveystarkastukseen

Mieluiten ukrainalaiset olisi lennätetty Tampereelle. Työntekijöistä pääosa jatkaa Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Savon suuntaan. Kun myös maakuntien lentokentät sulkeutuivat, ainoaksi vaihtoehdoksi jäi Helsinki-Vantaa.

Tulijoiden on ohjeistettu käyttävän maskeja, hanskoja ja käsidesiä koneessa. Helsingissä on valmiudet terveystarkastuksiin, joiden läpi tulijat käyvät. Jokaisella työntekijällä on noutaja, joka kuljettaa tulijan perille karanteeniolosuhteisiin. Töitäsuomesta.fissa on myös omavalvontalomake, jolla halutaan valvoa karanteenin noudattamista.

Tilalliset maksavat lentoliput itse. Hinta on 299 euroa.

– Yritimme päästä hintatasoon, joka on kohtuullinen kaikille osapuolille, erityisesti viljelijöille.