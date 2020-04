Nollan euron liikevaihdolla yritykselle tuhansien eurojen koronatuet – joukossa konsulttifirmoja ja pari vuotta toimettomana ollut automaalaamo

IS tutki koronatukea joko ely-keskuksilta tai Business Finlandilta saaneiden yritysten tilinpäätöstietoja.

IS selvitti, että jotkut koronatukea saaneista yrityksistä pyörivät nollan euron liikevaihdolla.

IS kävi läpi koronatukea joko ely-keskuksilta tai Business Finlandilta saaneiden yritysten tilinpäätöstietoja. Mukana olivat viime viikon loppuun mennessä myönteisen tukipäätöksen saaneet yritykset.

Tuhansien tukea saaneen yritysten joukossa on ainakin viisi, joilla viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan yrityksen liikevaihto on pyöreän nollan. Kaikki yritykset ovat osakeyhtiöitä. Joissain tapauksissa yritykseen on kyllä tullut rahaa, esimerkiksi tuottoja konserniin kuuluvista yrityksistä. Mutta varsinaisia myyntituloja näillä viidellä yrityksellä ei ole viimeisimmässä tilinpäätöksessään ollut lainkaan.

Yritysjoukon suurimmat tuet, yhteensä lähes 74 000 euroa sai helsinkiläinen osakeyhtiö, jonka toimiala on muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta. Sen toimialana on omistaa ja myydä internetin ylätason verkkotunnuksia ja internet-verkkotunnuksia ja harjoittaa niihin liittyvää muuta liiketoimintaa.

Yritys on perustettu alkuvuodesta 2018, eikä sen henkilöstömäärästä ole tietoa. Sen hallituksen puheenjohtajana toimii monessa yrityksessä mukana oleva hallitusammattilainen.

Lähes kymppitonnin tuet kuittasivat myös helsinkiläinen ja toinen uusimaalainen pienen paikkakunnan yritys, joiden toimialana ovat johdon tukitoiminnot.

Helsinkiläinen osakeyhtiö, joka sai yli 9 000 euron tuet, on liikkeenjohdon konsultointiyritys, joka kaupparekisteri-ilmoituksensa mukaan harjoittaa myös arvopapereiden, kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden omistamista, hallinnointia, kauppaa ja vuokrausta. Yrityksellä on tilinpäätöksessään vain postilokero-osoite.

Muita nollan euron liikevaihdolla toimineita yrityksiä ovat muun muassa uusimaalainen osakeyhtiö, jonka toimialaa ovat sen internetsivujen mukaan asiakaspalvelu, myynnin ja myynninjohdon valmennukset, rekrytoinnit ja konsultointipalvelut. Se sai 8 000 tuet.

Reilun seitsemän tuhannen euron tukisumman sai tamperelainen automaalauksiin erikoistunut huolto- ja korjausliike. Se on perustettu 1990-luvun lopussa, mutta vaihtoi nimeä vastikään, eikä sillä ole ollut liikevaihtoa ainakaan pariin vuoteen. Hallituksen puheenjohtaja on pirkanmaalainen puolueensa piirikokousedustaja ja kunnallisvaaliehdokas.

Lähes viiden tuhannen euron tuen sai myös lahtelainen parturikampaamo, joka ilmoittaa toimialakseen myös sisustussuunnittelun, sisustuspalvelun ja stailauspalvelun. Sen henkilömäärä on yksi, ja liikevaihto siis nollan.