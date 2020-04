Sähköyhtiö Fi-Nergystä on tullut lyhyessä ajassa kuluttajilta satoja valituksia.

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeudelta useita kieltoja sähköyhtiö Fi-Nergylle. Jokaista kieltoa vaaditaan lisäksi tehostettavaksi 100 000 euron uhkasakolla.

Yhtiöstä on tullut kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan tammi-helmikuun aikana kuluttajilta 460 yhteydenottoa Fi-Nergyn sopimus- ja laskutuskäytännöistä. Myös viime vuonna yhtiöstä on tehty yli 500 ilmoitusta. KKV:n mukaan määrä on täysin poikkeuksellinen.

– Kuluttajien kannalta on huolestuttavaa, että yritys toimii poikkeuksellisen monessa perusasiassa selkeiden säännösten vastaisesti, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto uhkasi yhtiötä järeämmillä toimilla jo tammikuun lopulla, jos sen toiminta ei muutu. Fi-Nergy poikkeaa muista sähköyhtiöistä siinä, että se laskuttaa asiakkaitaan pääosin ennakolta.

Sähköntoimituksesta on laskutettu etukäteen käyttöarvion perusteella ja laskut ovat olleet monesti olleet suurempia kuin sähkön todennäköinen vuosikulutus.

Laskuja on tullut myös sattumanvaraisiin aikoihin, vaikka laskutusväliksi on sovittu kaksi kuukautta.

Laskutusta ei myöskään ole tasattu vastaamaan todellista sähkönkäyttöä. Asiakkaat eivät ole saaneet loppulaskua kuudessa viikossa sähköntoimituksen päättymisestä, kuten sähkömarkkinalaki edellyttää. Myös ennakkomaksujen palautus yhtiöltä on viivästynyt kohtuuttomasti.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää yhtiötä menettelemästä edellä mainituilla tavoilla ja että Fi-Nergyn pitää ilmoittaa ennakkolaskutuksesta ennen sopimuksen tekemistä.

Kuluttajien on ollut myös vaikea saada yhteyttä yritykseen, jotta laskutusvirheitä olisi saatu korjattua sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sopimuksia on myös ilmoitusten mukaan syntynyt ilman, että kuluttajat olisivat hyväksyneet tarjottua sopimusta. Yhtiö on myynyt kuluttajille erillistä palvelusopimusta, jossa ennakkolaskutus on saattanut alkaa jo kuukausia ennen sähköntoimituksen alkamista.

KKV:n mukaan kuluttajien kannattaa ongelmatilanteissa tehdä kirjallinen reklamaatio Fi-Nergylle esimerkiksi sähköpostitse. Jos ongelmat jatkuvat, voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.