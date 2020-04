Yrittäjä-Jouni sai kolmelle firmalleen satojen tuhansien koronatuet – lomautetut saavat palata töihin, ja nyt haaveillaan jo uusista palkkauksista

Ruovedellä yrittäjänä toimiva Jouni Neste kertoo, että tuet tulevat suuresti tarpeeseen.

Valtionyhtiö Business Finlandin koronaviruksen vuoksi jakama kehitysrahoitus on noussut viime päivinä laajaan ja kipakkaankin julkiseen keskusteluun.

Keskustelua on herättänyt erityisesti se, että jo tuhansien rahoituspäätöksen saaneiden yritysten joukossa on myös sellaisia yhtiöitä, jotka eivät vaikuta olevan tuen tarpeessa. Osalla yhtiöistä on esimerkiksi kassa pullollaan ja toiset taas vaikuttavat pöytälaatikkoyrityksiltä, jolla ei ole juurikaan liiketoimintaa.

Toisaalta on katsottu, että eniten sitä tarvitsevat yritykset ovat jääneet ilman rahoitusta.

Jotkut yritykset, esimerkiksi Isojoen Konehalli, ovat jo päättäneet palauttaa saamansa tuet. Konehallin liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella helmikuussa 2020 oli noin 128 miljoonaa euroa, tilikauden tulos oli 15,4 miljoonaa euroa plussan puolella. Se kertoi tehneensä peruutuspäätöksen kokonaisharkintaan pohjautuen.

Kolmen ruoveteläisen yrityksen toiminnassa mukana oleva Jouni Neste kertoo Taloussanomille hakeneensa Business Finlandin kehitysrahoitusta kaikille yrityksilleen.

Jouni Neste yritystensä kotipaikkaan, Visunsaareen johtavalla sillalla.

Neste on yrittäjänä metalliosia alihankintana valmistavassa Suomen Levyssä ja pinnoitustyötä tekevän Suomenselän Jauhemaalauksessa, sekä laboratoriokalusteita valmistavan Visu Kalusteen hallituksen puheenjohtaja. Suomen Levyssä hän on osaomistajana ja Jauhemaalauksen omistaa kokonaan yksin.

Kaksi Nesteen yrityksistä saivat Business Finlandilta täysimääräisen 100 000 euron kehittämistuen koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien vuoksi, Visu Kaluste 77 000 euroa.

Vaikeuksia on tosiaan aiheutunut, Neste kertoo.

– Käytännössä työt ovat leikkaantuneet puolella. Suomen Levyssä ja Jauhemaalauksessa on päällä koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut. Visu Kalusteella ei ole vielä, mutta peruutuksia ja lykkäyksiä on tullut.

Pitkän yrittäjäuran tehnyt Neste kertoo muistavansa, kuinka mietti 1990-luvun laman aikana, oliko tehnyt virheitä tai olisiko voinut toimia jotenkin toisin. Koronaviruspandemian aiheuttama tilanne on tähän nähden erilainen.

– Nyt sellaista tunnetta ei ole, koska ei ole itse voinut vaikuttaa tähän epidemiaan. Tuntuu, että kaikki pysähtyi.

Business Finlandin jakaman kehittämisrahan turvin lomautetut tai lomautusuhan alla olevat työntekijät saadaan takaisin töihin, eikä siinä vielä kaikki, Neste kertoo.

– Ehdottomasti. Jos kehittämisohjelma saadaan läpi kuten olemme ajatelleet, niin meillä on sellainen haave, että tänä vuonna palkkaamme lisää väkeä töihin. Siitä lähdetään, että hankkeiden kanssa ollaan tosissaan.

Nesteen mukaan kaikissa kolmessa yrityksessä on ollut käynnissä erilaisia kehittämishankkeita jo ennen koronavirusta. Hän kertoo, että Jauhemaalaus on saanut kehittämiseen myös innovaatiosetelin, mikä Nesteen mukaan kertoo yrityksen hankkeen hyvästä valmistelusta.

– Siellä on kehitteillä ihan uusi, digitaaliseen olosuhdevalvontaan liittyvä uusi juttu. Tämän enempää en uskalla kertoa, hän sanoo.

– Se on niin iso hanke, että sata tuhatta on siihen pieni raha, mutta silti hyvin tervetullut.

Nesteen mielestä Business Finlandin jakama kehitysraha on äärimmäisen tärkeä tuki ja suuri kädenojennus. Koronavirus taas pakottaa yrittäjät näkemään kehitystarpeet ennen kuin on liian myöhäistä, hän sanoo.

– On ollut esillä, että tämä on vain jotain rahaa joka annetaan, mutta kyllä hankkeen toteuttaminen ja läpi vieminen kysyy yritykseltä voimavaroja. Uskon, että pitkällä aikavälillä nämä tuet vahvistavat koko Suomea.

– Siihen taas en usko, että moni yrittäjä vain nostaa rahoitusta ja vaihtaa auton. Harva yrittäjä käyttää aikaansa mihinkään turhaan, hän lisää.

Toisaalta Neste huomauttaa, että Business Finlandin jakamasta rahoituksesta käyty keskustelu on tarpeen ja hyvä asia. Hän kertoo ymmärtävänsä asiasta aiheutuneen pahan mielen.

– Näyttää siltä, että rahoitusta ovat hakeneet yritykset, joille se ei kuulu. Palautuksiakin on nähty. Silloin kun maa on poikkeustilassa, niin ihmisten täytyy pystyä luottamaan siihen, ettei järjestelmää käytetä väärin. Se vie pohjan pois niiltä, jotka oikeasti tarvitsevat apua.