Business Finlandin koronarahoitus herättää ihmetystä – johtaja vastaa IS:n yhdeksään kovaan kysymykseen

Business Finlandin johtaja Reijo Kangas kertoo, että virheellisesti myönnettyjä tai käytettyjä tukia peritään takaisin.

Koronavirusepidemian vuoksi pienille ja keskisuurille yhtiöille kehitysrahoitusta myöntävä valtionyhtiö Business Finland on joutunut niin sanotusti suurennuslasin alle, sillä tukipiikki näyttää olleen auki hyvin lavealle joukolle yrityksiä.

Mukana on sekä yrityksiä, joiden toimintaa koronakriisi ei näytä erityisemmin heiluttavan, kuten kierrätys-, isännöinti- ja it-yrityksiä.

Lisäksi rahoitettujen yritysten joukossa on sellaisia, jotka näyttävät lähinnä pöytälaatikkofirmoilta liikevaihto on vain muutamia kymmeniä tuhansia, liikevoitto tuhansissa tai yritys työllistää oman ilmoituksensa mukaisesti vain yhden henkilön, tai alle viisi henkeä. Tai sitten toimipaikkana on poste restante -osoite.

100 000 euron maksimituen on saanut lähes 800 yritystä.

Tänään tiistaina työ- ja elinkeinoministeriö kertoi, että se käynnistää tarkastuksen Business Finlandin myöntämästä yritysrahoituksesta.

Ilta-Sanomat esitti rahoituksen erikoisuuksien johdosta kysymyksiä Business Finlandin johtajalle Reijo Kankaalle.

Business Finlandin tukiin on viime aikoina kohdistunut voimakasta kritiikkiä. Kuinka vastaatte tähän?

– Me olemme toimineet kuten meitä on ohjeistettu. Olemme tyytyväisiä, että tulee sisäinen tarkastus, jossa meidän prosessimme käydään läpi. Sitten jatketaan niin kuin ministeriö haluaa, kuten tähänkin asti.

Ette siis katso epäonnistuneenne millään tavalla?

– Me toimimme siinä lakipuitteessa joka meillä on. Ministeri Lintilä kommentoi tätä mielestäni hyvin. Ei virkamiehiä voi pyytää rikkomaan lakeja.

– Iso kysymys on se, mihin meidän rahoituksemme soveltuu. Se soveltuu kehittämiseen ja asiakaskunta näyttää, että sille on tarvetta ja selvää kysyntää. Kehittämisrahoitus ei kuitenkaan sovellu kaikkiin niihin tarpeisiin, joita tässä on esillä.

Miksi tukia on myönnetty paljon konsulttiyhtiöille?

– Se johtuu varmasti osittain tuosta mitä äsken kuvasin. Me tulemme julkaisemaan tilastoja itsekin, mahdollisesti huomenna ja kun otetaan Tilastokeskuksen ylätason luokitukset, se antaa tilanteesta erilaisen ja tarkemman kuvan.

– Vastaus on siis siinä, että tuet sopivat joihinkin tilanteisiin, eivätkä ne ole toimialakohtaisia vaan yrityskohtaisia. Jos yrityksellä on resursseja panostaa kehittämiseen, niin siihen meidän toimintamme sopii.

Miksi tukia on myönnetty paljon yrityksille, jotka eivät ole toimittaneet tilinpäätöksiään?

– Tällaisesta en ole kuullut meidän osalta. Me käymme kaikki tilinpäätökset läpi. En tunnista tällaista.

Miksi tukia on myönnetty yrityksille, jotka vaikuttavat pöytälaatikkofirmoilta? Joukossa on esimerkiksi yrityksiä, joilla on vain poste restante -osoite, tai niiden liikevaihto on vain muutamia kymmeniä tuhansia, tai ne työllistävät vain yhden henkilön?

– Tähänkään en pysty vastaamaan. Olemme laittaneet prosessin pystyyn nopeasti ja sanoneet alusta asti, että kun tämä tehdään tällä aikataululla, niin virheitä voidaan tehdä ja prosessin pitää kestää niitä.

– Jos liikevaihto on pieni, niin ei se välttämättä kerro siitä, että yritys on postilaatikkofirma. Tämä meidän täytyy käydä tarkemmin läpi.

Kuinka tarkasti näitä yhtiöitä on käyty läpi?

– Hyvin tarkasti. Hyvä, että sisäinen tarkastus käy tätä prosessia läpi. Siten otamme parannusehdotukset vastaan.

Kuka tekee viimeisen päätöksen yksittäisen yrityksen rahoituksesta?

– Prosessi menee samalla tavalla kuin meidän normaaleissa toiminnoissa. Hakemus tehdään järjestelmässä. Esittelijä käy hakemuksen läpi ja valmistelee siitä esityksen päättäjälle. Esittelijöitä on noin 80 ja päättäjiä noin parikymmentä. Päättäjät, eli rahoituspäälliköt tekevät työkseen vain näitä rahoituspäätöksiä.

– Kun esittelijä tekee esityksen, hän ei tiedä kenelle päättäjälle se menee. Siitä tulee vain järjestelmään jono ja päättäjä ottaa jonosta seuraavan.

Kuinka varmistatte, että tuet oikeasti käytetään siihen mihin niitä haetaan?

– Meillä on loppuraportointi, jossa muodostetaan parin-kolmenkymmenen henkilön tiimi käymään yritysten loppuraportteja läpi. Tarkastamme mitä on tehty ja tulemme varmasti käyttämään pistotarkastuksia ja erilaisia muitakin menetelmiä, esimerkiksi tietoteknisiä data mining -menetelmiä, joilla haetaan tiettyjä riskitekijöitä. Käymme läpi myös sitä, onko mukana ollut pöytälaatikkofirmoja.

Jos käy ilmi, että tukia on joko myönnetty tai käytetty virheellisesti, voidaanko niitä periä takaisin?

– Niitä voidaan ja niitä tullaan perimään takaisin. Tämä on normaali prosessi meidän palveluissamme ja olemme varautuneet siihen, että tässä prosessissa takaisinperintää tullaan tekemään keskivertoa enemmän.

– Tämä ei ole syytös, mutta tilanne on ollut nopea. Tiedämme, että kriisi on tullut kaikille yllätyksenä. Nopeat toimet johtavat siihen, että takaisinperintöjä tulee olemaan varmasti.