Kommentti: Ruotsin talous toipunee nopeammin kuin Suomen, mutta se ei ole koronapolitiikan ansiota

Ruotsin talous kärsii koronakriisistä siinä kuin Suomenkin talous, mutta Ruotsi toipunee nopeammin. Eikä ero johdu Ruotsin kevyestä koronapolitiikasta, erikoistoimittaja Jan Hurri kirjoittaa.

Ruotsin hallituksen viimeksi maaliskuussa päivittämän talousennusteen mukaan maan talous supistuu tänä vuonna 4,5 prosenttia.

Todennäköisesti ennustetta on piakkoin taas laskettava.

Esimerkiksi Handelsbankenin ekonomistit pitävät arviota liian toiveikkaana, ja itse he odottavat Ruotsin kärsivän tänä vuonna syvimmästä taantumasta sitten toisen maailmansodan aikojen.

Ruotsissa toimivien luottokorttiyhtiöiden lähes reaaliaikaiset maksutapahtumatiedot vihjaavat kulutuskysynnän jopa 25-prosenttisesta supistumisesta koronakriisin alkamisen jälkeen.

Alkaakin vaikuttaa selvältä, että Ruotsinkaan talous ei ole juuri sen immuunimpi koronakriisin heijastushaittoja vastaan kuin Suomen tai useimpien muidenkaan maiden taloudet, vaikka Ruotsin terveysviranomaisten koronasuositukset ja hallituksen koronarajoitukset ovat olleet monin tavoin pehmeämpiä kuin esimerkiksi Suomen vastaavat toimet epidemian taltuttamiseksi.

Ruotsin hallitus ei ole sulkenut maan kouluja, yleisötapahtumia eikä ravintoloiden kaltaisia kokoontumispaikkoja saati alueita. Sen sijaan se on pyrkinyt opastamaan kansalaisia suositusten ja neuvojen avulla – ja luottanut kansalaisten vastuuntuntoiseen ja järkevään käyttäytymiseen.

Vienti ja kulutus kärsivät kielloista riippumatta

Ruotsin selvästi useista muista maista poikkeava terveyslinja on kiistanalainen, mutta ainakaan vielä ei ole varmuutta sen tuloksista. Siitäkään ei liene vielä varmuutta, koituuko Ruotsille lopulta raskaampia, yhtä raskaita vai sittenkin keveämpiä kansanterveyden koronahaittoja kuin muille.

Siitä alkaa sen sijaan olla kohtalaisen varmoja merkkejä, että Ruotsin talous kärsii siinä kuin muidenkin maiden taloudet.

Ruotsin taloushaitat eivät johdu maan omista koronarajoituksista, mutta vientivetoinen talous kärsii senkin edestä kaikkien keskeisten vientimaiden toteen panemista rajoituksista. Kun kysyntä muualla heikkenee, kuuluu Ruotsin vientiteollisuus kärsijöihin.

Ja kun Ruotsin vienti takkuaa ja teollisuus alkaa lomauttaa tai irtisanoa väkeä, heijastuu tämä hyvin pian kuluttajien luottamukseen ja kulutushaluihin. Ne ovat jo heikentyneet.

Samaan aikaan toki Ruotsissakin suuri osa kansalaisista on todennäköisesti muuttanut koronahuolien takia omaa käyttäytymistään esimerkiksi yleisötilaisuuksia ja kauppojen ruuhkia vältellen.

Edes Ruotsissa koko kansa ei sentään tungeksi hiihtokeskusten kabiinihissien ja after-ski -baarien humussa, vaikka sitä ei ole suoraan kielletty. Ilmeisesti suuri osa ruotsalaisistakin on vapaaehtoisesti vähentänyt muita kuin aivan välttämättömiä asiointejaan ihmisten ilmoilla.

Vapaaehtoinen kaupoissa asiointien ja ravintoloissa ruokailujen välttely voi tuntua kauppiaan ja krouvarin taloudessa melkein yhtä pahalta kuin kieltojen ja rajoitusten vaikutukset.

Erot alkavat näkyä pölyn laskeuduttua

Koronakriisin yhtäläisistä terveysriskeistä ja taloushaitoista huolimatta on ainakin kaksi perusteltua syytä odottaa Ruotsin talouden selviävän tästäkin kriisistä vähemmin vaurioin kuin Suomen talous kärsii.

Ensimmäinen syy on maan julkisen talouden selvästi esimerkiksi Suomea suurempi liikkumavara.

Ruotsin julkisen talouden velkaantumisaste oli juuri ennen koronakriisin alkamista hieman alle 40 prosenttia suhteessa maan vuotuisen bruttokansantuotannon arvoon. Suomen luku oli 60.

Tuo ennen kriisiä vallinnut pelivara merkitsee, että Ruotsin hallitus voi panna alulle monin verroin mittavampia elvytysohjelmia kuin Suomen hallitus tarvitsematta kantaa samanlaista huolta velkaantumisesta.

Ruotsin ei tarvitse yhtä herkästi kantaa huolta siitäkään, että se olisi piakkoin vaarassa ylittää EU:n kriittisiä velkarajoja. Eikä sen tarvitse kantaa huolta joutumisesta Brysselin tai rahoitusmarkkinoiden velkahaukkojen silmätikuksi.

Ruotsin kansantalous on toki verrattomasti velkaisempi kuin Suomen kansantalous, mutta ruotsalaisen velkataakan paino on enemmän yksityisillä kuin julkisilla harteilla. Onpa Ruotsin cocktail muuten hyödyksi tai haitaksi, jättää se joka tapauksessa maan julkiselle taloudelle nyt enemmän tilaa velkaelvytykselle kuin Suomen julkisella taloudella on käytettävissään.

Pienikin oma valuutta luo mahdollisuuksia

Toinen toipumisen näkymiin vaikuttava ero Ruotsin ja Suomen välillä löytyy valuuttajärjestelyjen erilaisuudesta.

Ruotsilla on ikioma kruununsa, jonka joustomahdollisuuksien avulla maan talous nousi finanssikriisin jälkeen uuteen kasvuun selvästi nopeammin ja vahvemmin kuin eurokriisin – ja euron vahvuuden – rasituksiin juuttunut Suomen talous.

Suomea nopeampi toipuminen ja vahvempi kasvu viime kriisin jälkeen on yksi luonteva selitys ja syy sille, että Ruotsin julkinenkin talous on Suomen vastaavaa vahvemmassa kunnossa.

Samanlaista kilpailuetua Ruotsin talous saa paraikaakin, sillä Ruotsin kruunu on valuuttojen ostovoimavertailujen perusteella tuntuvasti aliarvostettu suhteessa euroon. Kruunun heikkeneminen vahvistaa ruotsalaisyritysten kilpailukykyä suhteessa kalliimpien valuuttojen maista tuleviin kilpailijoihin.

Suomikin saa parhaillaan vastaavanlaista valuutta-apua siitä hyvästä, että euro on heikentynyt suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Mutta tämä ei auta kilpailussa ruotsalaisyritysten kanssa, sillä euro on vahvistunut suhteessa kruunuun.

Valuuttojen liikkeet ovat toki kohentaneet Suomen ja muiden euromaiden yritysten kilpailuasemaa dollarimarkkinoilla, mutta eivät suhteessa ruotsalaisyrityksiin.

Samat valuuttojen liikkeet ovat parantaneet Ruotsin yritysten kilpailuasemaa dollarimarkkinoilla vielä enemmän kuin Suomen kilpailukykyä, ja tämän lisäksi ruotsalaisyritysten asema on vahvistunut myös euromarkkinoilla.

Tähän samaan tapaan on perusteltua olettaa ruotsalaisyritysten ja Ruotsin talouden nousevan koronakriisistä nopeammin ja vahvemmin kuin Suomi toipuu.