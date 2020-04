Kommentti: Torstaina nähdään, repeääkö koronasta uusi eurokriisi

Koronakriisi kärjistää euroalueen sisäisiä jännitteitä. Torstain EU-huippukokous voi ratkaista, leimahtaako koronakiistoista uusi eurokriisi, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Koronakriisissä on kyse terveydestä mutta myös taloudesta. Ja kun talous on vaikeuksissa, on euromailla ja usein muillakin EU-mailla taipumus ajautua keskinäisiin kiistoihin.

Näin on käynyt tälläkin kerralla.

Kaikkia EU-maita samaan aikaan koettelevassa terveyskriisissä olisi jo kestämistä, mutta yhteinen talouskriisi voi olla jo ennestään eripuraisille EU-maille liikaa.

Torstaina EU-maiden pääministerit ja vastaavat valtiojohtajat yrittävät huippukokouksessaan ratkoa nyt jo varsin tiukkaan umpisolmuun kiristynyttä talouden koronakiistelyä.

Siinä kiistelyssä on Suomenkin pääministerillä Sanna Marinilla (sd) tasapainoilemista.

Suomen tasapainoilua vaikeuttaa merkittävästi se, että osa Suomen virallisista EU- ja eurolinjauksista voi olla keskenään ristiriitaisia.

Marinin hallituksen perimän hallitusohjelman mukaan Suomi on ehdottomasti euron ja euroalueen sekä niiden vakauden kannalla, mutta samalla melkein yhtä ehdottomasti euromaiden keskinäistä talouden yhteisvastuuta vastaan.

Nämä periaatteet ovat koronakriisin mittaan joutuneet törmäyskurssille, ja näitä yhteentörmäyksiä on torstainakin tarkoitus huippukokouksessa ratkoa.

Ja ellei ratkominen ja sovittelu tuota kaikkia kiistapuolia edes joten kuten tyydyttävää tulosta, voi koronakriisistä yllättävän nopeasti löytyä uuden eurokriisin ainekset.

Politiikka ja periaatteet törmäävät

Koronakiistan ainekset ovat tuttuja eurokriisin aikaisista yhteenotoista sillä erotuksella, että nyt kiistoissa edes takaisin poukkoilevat rahasummat ovat taas kertaluokkaa suurempia.

Pohjimmiltaan kiistassa on kyse siitä, että eteläiset euromaat, kuten erityisesti Italia ja Espanja, ja nyt myös Ranska vaativat talouden elvyttämiseen suurempia rahasummia kuin niillä on yksin varaa tai ainakaan halua maksaa.

Ja vastavuoroisesti pohjoiset euromaat, kuten Saksa, Hollanti, Itävalta ja Suomi, eivät halua osallistua minkäänlaisiin taloudellista yhteisvastuuta edellyttäviin elvytyshankkeisiin.

Sekin on edellisestä kriisistä tuttua, että yhteisvastuullista taakan jakamista vaativat maat ovat vihjailleet ja uhkailleet euron ja jopa koko EU:n olevan vaarassa hajota, ellei "taloudellista solidaarisuutta" riitä yhteisten haasteiden taltuttamiseen.

Ongelmat syntyvät tulkinnoista ja näkökulmista.

Mikä etelästä katsoen näyttää taloudelliselta solidaarisuudelta ja välttämättömältä hyveeltä voi pohjoisesta katsoen näyttää hävyttömältä siipeily-yritykseltä ja oikotieltä talousmoraalin yhä surkeampaan rappioon.

Ongelma vaikuttaa ylittämättömältä, mutta niin oli moni este eurokriisissäkin ensin ylivoimainen – kunnes EU:n kekseliäät sopimustaiturit ja euromaidenkin poliitikot keksivät kiertotien jos toisenkin.

Ehkä konstit on tälläkin kerralla keksittävissä, kunhan ensin käväistään kerran tai pari kuilun reunalla.

Italian erouhka on aito riski

Erityisesti Italiassa EU- ja eurokriittisyys on voimistunut yleisökyselyiden perusteella, joten maan hallituksella on kova paine esittää tiukkoja vaatimuksia ja pysyä niiden takana.

Ellei Italia saa haluamaansa taloustukea, on se ainakin saatava kyllin vakuuttavaa korviketukea, joka on mahdollista esitellä italialaisyleisölle merkittävänä EU:n myönnytyksenä ja solidaarisuuden merkkinä.

Jos tällaistakaan kompromissia ei synny, voivat poliittiset ja talousriskit alkaa yllättävän nopeasti käydä toteen.

Ei aikaakaan, niin euroalueen rahoitusmarkkinat alkavat vaatia Italian valtion velkarahoituksesta nykyistäkin korkeampia korkoja. Itse asiassa Italian ja Saksan valtionlainojen korkoero on jo viime viikkoina kasvanut jyrkästi, joten rahoituskriisiin ei olisi enää monen prosenttiyksikön matka.

Eikä aikaakaan, niin Italian johtoon nousee nykyistäkin jyrkempiä poliitikkoja kenties valmistelemaan taloudellisen itsemääräämisoikeuden täyttä palauttamista, vai millä fraasilla euro- ja EU-eroa aikanaan kuvaillaankaan.

Jos Italia eroaa, on ketjureaktion riski todellinen. Hyvin pian Espanjassa alkaisi paine kasvaa samanlaiseen irtiottoon. Eikä sen jälkeen kuluisi pitkään ennen kuin Ranska saisi tartunnan.

Tällainen erojen ketjureaktio ei ole ennuste mutta se on karsea näkymä ja vakavasti otettava riski, josta koituisi erittäin raskasta ja kallista vahinkoa esimerkiksi pohjoisen taloushaukoille ja erityisesti Saksalle.

Siksi kompromissit lienevät tässäkin kriisissä todennäköisempiä kuin lopulliset välirikot. Riittänee, että kompromisseja ei tarvitse tunnustaa pohjoisten jäsenmaiden äänestäjille taloudelliseksi yhteisvastuuksi.

Kaksi kiertokeinoa kompromissiin

Analyysiyhtiö Gavekal Research kuvasi viikon alussa asiakkailleen jakelemassaan katsauksessa joukon mahdollisia kiertokeinoja, joiden avulla EU-maat voisivat panna liikkeelle isojakin kompromissisummia.

Näiden kiertokeinojen avulla olisi mahdollista kohdistaa hätää kärsiviin maihin isoja rahasummia, jotka perustuisivat EU- tai euromaiden yhteisvastuulliseen velkaan mutta eivät näyttäisi eivätkä kuulostaisi yhteisvastuulliselta velalta eivätkä kirjautuisi vastaanottajamaiden tai takaajamaiden velaksi.

Liian hyvää – tai vaihtoehtoisella tulokulmalla liian pahaa – ollakseen totta? Ehkä, mutta ei kuitenkaan välttämättä.

Ensimmäinen kiertokeino olisi EU:n omissa nimissään suoraan rahoitusmarkkinoilta ottama velkarahoitus, jonka se ohjaisi jonkin korona- tai jälleenrahoitusohjelman raameissa elvytystä tarvitsevien jäsenmaiden käyttöön.

Tämä olisi Gavekalin mukaan paras ja yksinkertaisuudessaan ylivoimainen keino, mutta ehkä juuri turhan yksinkertaisuutensa takia ei välttämättä europäättäjien mieleen.

Toinen ja astetta vaikeaselkoisempi kiertokeino on valjastaa euromaiden vakausmekanismi EVM jo sovittua suurempaan rahoittajan rooliin, mutta nimetä se ensin uudeksi EVKM:ksi, Euroopan vakaus- ja kasvumekanismiksi.

Uusi nimi ja nimenmuutos noudattaisi Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen kaavaa. Sekin oli alun perin pelkkä Euroopan vakaussopimus, kunnes Ranska vaati kasvun mukaan ainakin sopimuksen nimeen.

Gavekal tuumaa, että nimenmuutos kenties hälventäisi Italiassa voimakasta ja epäluuloista vastahankaa EVM-rahoitusta vastaan.

EVM avaisi tien EKP:n täsmätuelle

Jos uusi nimi tekisi EVM-rahoituksen helpommaksi hyväksyä, avaisi se samalla euroalueen keskuspankille EKP:lle tilaisuuden aloittaa oman OMT-velkakirjaohjelmansa jopa rajattomat tukiostot kohdennetusti tuettavan maan velkakirjamarkkinoilla.

Juuri OMT-ohjelman voi katsoa viimeksikin pelastaneen euron, sillä se oli ohjelma, jonka EKP perusti silloisen pääjohtajan Mario Draghin ”teemme kaiken tarvittavan euron pelastamiseksi” -lupauksen katteeksi.

OMT on ehdollinen tuki maalle, joka on vastaanottanut EVM:n rahoitusohjelman ehtoineen. OMT ei ole milloinkaan ollut käytössä, sillä viime kriisissä riitti pelkkä lupaus.

Juuri tätä Italian kaltaiset koronasta eniten kärsineet maat kaipaavat. Mutta on eri asia, ovatko tällaiset tai muut vastaavat kiertokeinot poliittisesti mahdollisia myös Suomen kaltaisille pohjoisille maille.

Yksi välierä kiistasta nähdään torstaina – tai jos eurokriisin tavat jatkuvat, torstain ja perjantain välisenä yönä.